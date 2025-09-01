https://sarabic.ae/20250901/بوتين-يلتقي-مع-بزشكيان-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1104378001.html
بوتين يلتقي مع بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية.
13:34 GMT 01.09.2025 (تم التحديث: 14:24 GMT 01.09.2025)
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين: "روسيا وإيران على اتصال دائم بشأن مختلف جوانب الأجندة الدولية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنه سيبذل قصارى جهده لإزالة أي عقبات تعترض تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين موسكو وطهران.
وقال خلال لقائه مع بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون: "لقد توليت شخصيا مسؤولية تنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، وسأبذل قصارى جهدي لإزالة أي عقبات تعترض سبيل ذلك".
وأفاد مراسل "سبوتنيك": التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين".
وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة "شنغهاي للتعاون" في تاريخها.
وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.