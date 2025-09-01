https://sarabic.ae/20250901/بوتين-يلتقي-مع-بزشكيان-على-هامش-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1104378001.html

بوتين يلتقي مع بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، على هامش قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية. 01.09.2025

وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين: "روسيا وإيران على اتصال دائم بشأن مختلف جوانب الأجندة الدولية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أنه سيبذل قصارى جهده لإزالة أي عقبات تعترض تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين موسكو وطهران.وقال خلال لقائه مع بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون: "لقد توليت شخصيا مسؤولية تنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، وسأبذل قصارى جهدي لإزالة أي عقبات تعترض سبيل ذلك".وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة "شنغهاي للتعاون" في تاريخها.وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.منظمة شنغهاي للتعاون تقرر إنشاء بنك التنمية الخاص بهاموسكو: واشنطن باتت تدرك أن قادة أوروبا يعرقلون السلام في أوكرانيا

