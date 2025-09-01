https://sarabic.ae/20250901/قادة-منظمة-شنغهاي-يوقعون-اتفاقا-مع-روسكوسموس--1104386964.html
قادة منظمة شنغهاي يوقعون اتفاقا مع "روسكوسموس"
قادة منظمة شنغهاي يوقعون اتفاقا مع "روسكوسموس"
وقّع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، مذكرة تفاهم مع مؤسسة "روسكوسموس"، للتعاون بشأن العمل المشترك. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
وقالت مؤسسة "روسكوسموس"، في بيان لها: "كانت إحدى الوثائق، قرار مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بشأن صلاحيات الأمين العام للمنظمة لتوقيع مذكرة تفاهم بين أمانة منظمة شنغهاي للتعاون ومؤسسة روسكونغرس"."روسكونغرس" هي مؤسسة تنموية غير مالية ذات توجه اجتماعي ومنظم رئيسي للمؤتمرات والمعارض والأعمال والمناسبات العامة والشبابية والرياضية والثقافية الوطنية والدولية، والتي تم إنشاؤها وفقًا لقرار رئيس روسيا الاتحادية.وتعقد أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها بمدينة تيانجين الصينية، في الفترة من 31 أغسطس/ أب إلى 1 سبتمبر/أيلول، بمشاركة أكثر من 20 زعيما أجنبيا وممثلين عن منظمات دولية. وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامشها.وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
وقالت مؤسسة "روسكوسموس"، في بيان لها: "كانت إحدى الوثائق، قرار مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بشأن صلاحيات الأمين العام للمنظمة لتوقيع مذكرة تفاهم بين أمانة منظمة شنغهاي للتعاون ومؤسسة روسكونغرس".
ونقلت المؤسسة عن مستشار الرئيس الروسي، أنطون كوبياكوف، في بيان لها قوله: "إن المذكرة ستسمح لمؤسسة روسكوسموس بتنظيم مؤتمرات ومعارض مشتركة ذات تركيز اقتصادي واجتماعي، ثنائية ومتعددة الأطراف في طبيعتها"، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمؤسسة.
"روسكونغرس" هي مؤسسة تنموية غير مالية ذات توجه اجتماعي ومنظم رئيسي للمؤتمرات والمعارض والأعمال والمناسبات العامة والشبابية والرياضية والثقافية الوطنية والدولية، والتي تم إنشاؤها وفقًا لقرار رئيس روسيا الاتحادية.
تأسست المؤسسة عام 2007 بهدف تسهيل تنمية الإمكانات الاقتصادية لروسيا، وتعزيز مصالحها الوطنية، وتعزيز صورتها. تُجري إحدى المؤسسات تقييما وتحليلا وتطويرا شاملا، وتغطي القضايا المدرجة على الأجندات الاقتصادية الروسية والعالمية. كما تقدم خدمات إدارية، وتسهل الترويج للمشاريع التجارية وجذب الاستثمارات، وتساعد في تطوير ريادة الأعمال الاجتماعية والمبادرات الخيرية.
وتعقد أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون
في تاريخها بمدينة تيانجين الصينية، في الفترة من 31 أغسطس/ أب إلى 1 سبتمبر/أيلول، بمشاركة أكثر من 20 زعيما أجنبيا وممثلين عن منظمات دولية. وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامشها.
وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون
"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.