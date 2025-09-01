https://sarabic.ae/20250901/قادة-منظمة-شنغهاي-يوقعون-اتفاقا-مع-روسكوسموس--1104386964.html

قادة منظمة شنغهاي يوقعون اتفاقا مع "روسكوسموس"

قادة منظمة شنغهاي يوقعون اتفاقا مع "روسكوسموس"

سبوتنيك عربي

وقّع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، مذكرة تفاهم مع مؤسسة "روسكوسموس"، للتعاون بشأن العمل المشترك. 01.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-01T16:53+0000

2025-09-01T16:53+0000

2025-09-01T16:53+0000

منظمة شنغهاي للتعاون

روسكوسموس

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الصين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104365526_112:0:1168:594_1920x0_80_0_0_21868612cf633f84a03691f6716c847c.jpg

وقالت مؤسسة "روسكوسموس"، في بيان لها: "كانت إحدى الوثائق، قرار مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بشأن صلاحيات الأمين العام للمنظمة لتوقيع مذكرة تفاهم بين أمانة منظمة شنغهاي للتعاون ومؤسسة روسكونغرس"."روسكونغرس" هي مؤسسة تنموية غير مالية ذات توجه اجتماعي ومنظم رئيسي للمؤتمرات والمعارض والأعمال والمناسبات العامة والشبابية والرياضية والثقافية الوطنية والدولية، والتي تم إنشاؤها وفقًا لقرار رئيس روسيا الاتحادية.وتعقد أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها بمدينة تيانجين الصينية، في الفترة من 31 أغسطس/ أب إلى 1 سبتمبر/أيلول، بمشاركة أكثر من 20 زعيما أجنبيا وممثلين عن منظمات دولية. وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامشها.وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.

https://sarabic.ae/20250901/نظام-عالمي-عادل-ومتعدد-الأقطاب-بوتين-يبحث-تطوير-العلاقات-مع-عدد-من-الزعماء-1104376026.html

https://sarabic.ae/20250901/لافروف-يسعى-المشاركون-في-قمتي-شنغهاي-وشنغهاي-بلس-إلى-الدفاع-عن-مصالحهم-المشروعة--1104385802.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" سبوتنيك عربي قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" 2025-09-01T16:53+0000 true PT84M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة شنغهاي للتعاون, روسكوسموس, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين