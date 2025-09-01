قادة منظمة شنغهاي يوقعون اتفاقا مع "روسكوسموس"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250901/قادة-منظمة-شنغهاي-يوقعون-اتفاقا-مع-روسكوسموس--1104386964.html
قادة منظمة شنغهاي يوقعون اتفاقا مع "روسكوسموس"
قادة منظمة شنغهاي يوقعون اتفاقا مع "روسكوسموس"
سبوتنيك عربي
وقّع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، مذكرة تفاهم مع مؤسسة "روسكوسموس"، للتعاون بشأن العمل المشترك. 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T16:53+0000
2025-09-01T16:53+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
روسكوسموس
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104365526_112:0:1168:594_1920x0_80_0_0_21868612cf633f84a03691f6716c847c.jpg
وقالت مؤسسة "روسكوسموس"، في بيان لها: "كانت إحدى الوثائق، قرار مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بشأن صلاحيات الأمين العام للمنظمة لتوقيع مذكرة تفاهم بين أمانة منظمة شنغهاي للتعاون ومؤسسة روسكونغرس"."روسكونغرس" هي مؤسسة تنموية غير مالية ذات توجه اجتماعي ومنظم رئيسي للمؤتمرات والمعارض والأعمال والمناسبات العامة والشبابية والرياضية والثقافية الوطنية والدولية، والتي تم إنشاؤها وفقًا لقرار رئيس روسيا الاتحادية.وتعقد أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها بمدينة تيانجين الصينية، في الفترة من 31 أغسطس/ أب إلى 1 سبتمبر/أيلول، بمشاركة أكثر من 20 زعيما أجنبيا وممثلين عن منظمات دولية. وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامشها.وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
https://sarabic.ae/20250901/نظام-عالمي-عادل-ومتعدد-الأقطاب-بوتين-يبحث-تطوير-العلاقات-مع-عدد-من-الزعماء-1104376026.html
https://sarabic.ae/20250901/لافروف-يسعى-المشاركون-في-قمتي-شنغهاي-وشنغهاي-بلس-إلى-الدفاع-عن-مصالحهم-المشروعة--1104385802.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"
سبوتنيك عربي
قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"
2025-09-01T16:53+0000
true
PT84M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104365526_244:0:1036:594_1920x0_80_0_0_269c89b6de41e2ed9c80cb785f2f0a97.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة شنغهاي للتعاون, روسكوسموس, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
منظمة شنغهاي للتعاون, روسكوسموس, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين

قادة منظمة شنغهاي يوقعون اتفاقا مع "روسكوسموس"

16:53 GMT 01.09.2025
© Ruptly
تابعنا عبر
وقّع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، مذكرة تفاهم مع مؤسسة "روسكوسموس"، للتعاون بشأن العمل المشترك.
وقالت مؤسسة "روسكوسموس"، في بيان لها: "كانت إحدى الوثائق، قرار مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون بشأن صلاحيات الأمين العام للمنظمة لتوقيع مذكرة تفاهم بين أمانة منظمة شنغهاي للتعاون ومؤسسة روسكونغرس".

ونقلت المؤسسة عن مستشار الرئيس الروسي، أنطون كوبياكوف، في بيان لها قوله: "إن المذكرة ستسمح لمؤسسة روسكوسموس بتنظيم مؤتمرات ومعارض مشتركة ذات تركيز اقتصادي واجتماعي، ثنائية ومتعددة الأطراف في طبيعتها"، وفقًا لما أوردته الخدمة الصحفية للمؤسسة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب.. بوتين يبحث تطوير العلاقات مع عدد من الزعماء
13:00 GMT
"روسكونغرس" هي مؤسسة تنموية غير مالية ذات توجه اجتماعي ومنظم رئيسي للمؤتمرات والمعارض والأعمال والمناسبات العامة والشبابية والرياضية والثقافية الوطنية والدولية، والتي تم إنشاؤها وفقًا لقرار رئيس روسيا الاتحادية.
تأسست المؤسسة عام 2007 بهدف تسهيل تنمية الإمكانات الاقتصادية لروسيا، وتعزيز مصالحها الوطنية، وتعزيز صورتها. تُجري إحدى المؤسسات تقييما وتحليلا وتطويرا شاملا، وتغطي القضايا المدرجة على الأجندات الاقتصادية الروسية والعالمية. كما تقدم خدمات إدارية، وتسهل الترويج للمشاريع التجارية وجذب الاستثمارات، وتساعد في تطوير ريادة الأعمال الاجتماعية والمبادرات الخيرية.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
لافروف: يسعى المشاركون في قمتي "شنغهاي" و"شنغهاي بلس" إلى الدفاع عن مصالحهم المشروعة
16:20 GMT
وتعقد أكبر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون في تاريخها بمدينة تيانجين الصينية، في الفترة من 31 أغسطس/ أب إلى 1 سبتمبر/أيلول، بمشاركة أكثر من 20 زعيما أجنبيا وممثلين عن منظمات دولية. وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامشها.
وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала