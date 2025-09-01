https://sarabic.ae/20250901/لافروف-يسعى-المشاركون-في-قمتي-شنغهاي-وشنغهاي-بلس-إلى-الدفاع-عن-مصالحهم-المشروعة--1104385802.html
لافروف: يسعى المشاركون في قمتي "شنغهاي" و"شنغهاي بلس" إلى الدفاع عن مصالحهم المشروعة
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن النتيجة الرئيسية لقمتي "منظمة شنغهاي للتعاون" و"منظمة شنغهاي للتعاون بلس"، تمثلت في تركيز الدول على الدفاع عن... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T16:20+0000
2025-09-01T16:20+0000
2025-09-01T16:20+0000
منظمة شنغهاي للتعاون
الصين
روسيا
سيرغي لافروف
وقال خلال حديث صحفي مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "هذا العزم، وهذا التركيز على الدفاع عن المصالح المشروعة، أمرٌ جليّ. ولعلّ هذه هي النتيجة الرئيسية لقمتي منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة شنغهاي للتعاون +".وتابع لافروف: "أُخذت جميع هذه المبادرات بالاعتبار، وستُناقش في هيئات منظمة شنغهاي للتعاون عند انتقال الرئاسة إلى قيرغيزستان ابتداءً من غد الثلاثاء".وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.
الصين
الأخبار
ar_EG
منظمة شنغهاي للتعاون, الصين, روسيا, سيرغي لافروف
لافروف: يسعى المشاركون في قمتي "شنغهاي" و"شنغهاي بلس" إلى الدفاع عن مصالحهم المشروعة
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن النتيجة الرئيسية لقمتي "منظمة شنغهاي للتعاون" و"منظمة شنغهاي للتعاون بلس"، تمثلت في تركيز الدول على الدفاع عن مصالحها المشروعة.
وقال خلال حديث صحفي مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "هذا العزم، وهذا التركيز على الدفاع عن المصالح المشروعة، أمرٌ جليّ. ولعلّ هذه هي النتيجة الرئيسية لقمتي منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة شنغهاي للتعاون +".
وأوضح لافروف أن "سلسلة من المبادرات قدمت بما في ذلك مبادرات رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن إصلاح الحوكمة العالمية، وتطوير اقتصاد "أخضر"، والتعاون في مجال التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي".
وتابع لافروف: "أُخذت جميع هذه المبادرات بالاعتبار، وستُناقش في هيئات منظمة شنغهاي للتعاون
عند انتقال الرئاسة إلى قيرغيزستان ابتداءً من غد الثلاثاء".
وتعقد في مدينة تيانجين الصينية أكبر قمة لمنظمة "شنغهاي للتعاون" في تاريخها، وتشهد القمة مشاركة رؤساء دول وحكومات أكثر من 20 دولة، من بينهم رئيس الصين شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وتعد منظمة "شنغهاي للتعاون"
، منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم بيلاروسيا والهند وإيران وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان.
كما تضم أيضا عددا من الدول بصفة مراقب، وهي أفغانستان ومنغوليا، والدول الشريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا.