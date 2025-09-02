https://sarabic.ae/20250902/فيتسو-سلوفاكيا-ستصوت-ضد-خطة-الاتحاد-الأوروبي-للتوقف-عن-الاعتماد-على-الغاز-الروسي-1104413518.html
فيتسو: سلوفاكيا ستصوت ضد خطة الاتحاد الأوروبي للتوقف عن الاعتماد على الغاز الروسي
سبوتنيك عربي
2025-09-02T10:58+0000
2025-09-02T10:58+0000
2025-09-02T10:58+0000
العالم
روسيا
سلوفاكيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104412821_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_8130eda6463b1927bf5de99315e47131.jpg
وقال فيتسو: "سنصوّت ضد قرار الاتحاد الأوروبي هذا. أنا متأكد من أن أمورًا كثيرة قد تتغير قبل الأول من يناير/كانون الثاني 2028، وأن مشروع" REPowerEU" لن يعمل لأنه يسبب ضررًا بالغًا".وتابع: "نرغب في مواصلة التعاون في قطاع الطاقة. نحن مهتمون بتوريد الغاز والنفط الروسيين. كما أننا مهتمون بالتعاون في مجالات أخرى". وأشار إلى أن سلوفاكيا تعتزم بناء مفاعل جديد في محطة الطاقة النووية، دون تحديد أي من المحطتين العاملتين في البلاد يتحدث عنها.في خطة REPowerEU الصادرة في ربيع عام 2022، حددت دول الاتحاد الأوروبي هدفًا بالتخلص التدريجي من غاز الأنابيب الروسي بحلول عامي 2027 و2028.ومع ذلك، منذ ذلك الحين، طرأت تغييرات طفيفة على هيكل واردات الغاز الروسي: ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال من نحو الثلث إلى 40%، بينما انخفضت حصة غاز الأنابيب من نحو 70% إلى 60%. في أوائل مايو/أيار، قدمت المفوضية الأوروبية مسودة خارطة طريق لإنهاء واردات موارد الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2027.وكانت روسيا قد صرحت، في وقت سابق، بأن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء الهيدروكربونات من روسيا؛ إذ إنه سوف يقع في اعتماد جديد أقوى، بسبب ارتفاع الأسعار، وأن أولئك الذين يرفضون سوف يستمرون في الشراء بأسعار أعلى من خلال وسطاء وسوف يشترون النفط والغاز الروسيين.صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنّ سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأنّ العقوبات وجهت ضربةً قاصمة للاقتصاد العالمي بأسره. وأضاف أنّ الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.بوتين: روسيا ستبذل كل ما يلزم لاستعادة العلاقات مع سلوفاكيا"أمر شنيع"... المجر تندد بقيام كييف بتنفيذ هجوم على خط "دروجبا" النفطيبوتين: روسيا تحافظ على مركز الصدارة في صادرات النفط والغاز إلى الصين
سلوفاكيا
العالم, روسيا, سلوفاكيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أكد رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سلوفاكيا ستصوّت ضد خطة المفوضية الأوروبية "REPowerEU"، التي تنص على التخلص التدريجي من الغاز الروسي.
وقال فيتسو: "سنصوّت ضد قرار الاتحاد الأوروبي هذا. أنا متأكد من أن أمورًا كثيرة قد تتغير قبل الأول من يناير/كانون الثاني 2028، وأن مشروع" REPowerEU" لن يعمل لأنه يسبب ضررًا بالغًا".
وأضاف في مستهل محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "فيما يتعلق بإمدادات الغاز التي نتلقاها عبر السيل التركي، فإن الأحجام تتزايد تدريجيا ووصلت تقريبا إلى 4 مليارات متر مكعب".
وتابع: "نرغب في مواصلة التعاون في قطاع الطاقة. نحن مهتمون بتوريد الغاز والنفط الروسيين. كما أننا مهتمون بالتعاون في مجالات أخرى".
وأشار إلى أن سلوفاكيا تعتزم بناء مفاعل جديد في محطة الطاقة النووية، دون تحديد أي من المحطتين العاملتين في البلاد يتحدث عنها.
وقال: "أحيانًا أشعر بأننا في الاتحاد الأوروبي كضفدع يغوص في قاع بئر لا يرى ما فوقه. لكن العالم مختلف تمامًا. وأشعر أحيانًا بخيبة أمل كبيرة لأن الاتحاد الأوروبي، رغم احترامي الكبير له، غير قادر على الاستجابة لتحركات العالم".
في خطة REPowerEU الصادرة في ربيع عام 2022، حددت دول الاتحاد الأوروبي هدفًا بالتخلص التدريجي من غاز الأنابيب الروسي بحلول عامي 2027 و2028.
ومع ذلك، منذ ذلك الحين، طرأت تغييرات طفيفة على هيكل واردات الغاز الروسي: ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال من نحو الثلث إلى 40%، بينما انخفضت حصة غاز الأنابيب من نحو 70% إلى 60%. في أوائل مايو/أيار، قدمت المفوضية الأوروبية مسودة خارطة طريق لإنهاء واردات موارد الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2027.
وكانت روسيا قد صرحت، في وقت سابق، بأن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء الهيدروكربونات من روسيا؛ إذ إنه سوف يقع في اعتماد جديد أقوى، بسبب ارتفاع الأسعار، وأن أولئك الذين يرفضون سوف يستمرون في الشراء بأسعار أعلى من خلال وسطاء وسوف يشترون النفط والغاز الروسيين.
علاوة على ذلك، صرّحت روسيا مرارا وتكرارا بأنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ سنوات عدة، والتي تتزايد باستمرار. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، تكررت الآراء القائلة بعدم فعالية العقوبات ضد روسيا.
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنّ سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأنّ العقوبات وجهت ضربةً قاصمة للاقتصاد العالمي بأسره. وأضاف أنّ الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.