فيتسو: سلوفاكيا ستصوت ضد خطة الاتحاد الأوروبي للتوقف عن الاعتماد على الغاز الروسي

عربي
شي جين بينغ: الصين تحترم حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250902/فيتسو-سلوفاكيا-ستصوت-ضد-خطة-الاتحاد-الأوروبي-للتوقف-عن-الاعتماد-على-الغاز-الروسي-1104413518.html
فيتسو: سلوفاكيا ستصوت ضد خطة الاتحاد الأوروبي للتوقف عن الاعتماد على الغاز الروسي
فيتسو: سلوفاكيا ستصوت ضد خطة الاتحاد الأوروبي للتوقف عن الاعتماد على الغاز الروسي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سلوفاكيا ستصوّت ضد خطة المفوضية الأوروبية "REPowerEU"، التي تنص على... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T10:58+0000
2025-09-02T10:58+0000
العالم
روسيا
سلوفاكيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104412821_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_8130eda6463b1927bf5de99315e47131.jpg
وقال فيتسو: "سنصوّت ضد قرار الاتحاد الأوروبي هذا. أنا متأكد من أن أمورًا كثيرة قد تتغير قبل الأول من يناير/كانون الثاني 2028، وأن مشروع" REPowerEU" لن يعمل لأنه يسبب ضررًا بالغًا".وتابع: "نرغب في مواصلة التعاون في قطاع الطاقة. نحن مهتمون بتوريد الغاز والنفط الروسيين. كما أننا مهتمون بالتعاون في مجالات أخرى". وأشار إلى أن سلوفاكيا تعتزم بناء مفاعل جديد في محطة الطاقة النووية، دون تحديد أي من المحطتين العاملتين في البلاد يتحدث عنها.في خطة REPowerEU الصادرة في ربيع عام 2022، حددت دول الاتحاد الأوروبي هدفًا بالتخلص التدريجي من غاز الأنابيب الروسي بحلول عامي 2027 و2028.ومع ذلك، منذ ذلك الحين، طرأت تغييرات طفيفة على هيكل واردات الغاز الروسي: ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال من نحو الثلث إلى 40%، بينما انخفضت حصة غاز الأنابيب من نحو 70% إلى 60%. في أوائل مايو/أيار، قدمت المفوضية الأوروبية مسودة خارطة طريق لإنهاء واردات موارد الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2027.وكانت روسيا قد صرحت، في وقت سابق، بأن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء الهيدروكربونات من روسيا؛ إذ إنه سوف يقع في اعتماد جديد أقوى، بسبب ارتفاع الأسعار، وأن أولئك الذين يرفضون سوف يستمرون في الشراء بأسعار أعلى من خلال وسطاء وسوف يشترون النفط والغاز الروسيين.صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنّ سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأنّ العقوبات وجهت ضربةً قاصمة للاقتصاد العالمي بأسره. وأضاف أنّ الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.بوتين: روسيا ستبذل كل ما يلزم لاستعادة العلاقات مع سلوفاكيا"أمر شنيع"... المجر تندد بقيام كييف بتنفيذ هجوم على خط "دروجبا" النفطيبوتين: روسيا تحافظ على مركز الصدارة في صادرات النفط والغاز إلى الصين
https://sarabic.ae/20250109/سلوفاكيا-تهدد-كييف-برد-صارم-إذا-لم-يتم-حل-مشكلة-نقل-الغاز-1096627063.html
https://sarabic.ae/20250902/بوتين-يلتقي-رئيس-وزراء-سلوفاكيا-روبرت-فيتسو-في-بكين-فيديو-1104408727.html
سلوفاكيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104412821_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_b007e214cfae5656eabc0c343f8790a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, سلوفاكيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, سلوفاكيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

فيتسو: سلوفاكيا ستصوت ضد خطة الاتحاد الأوروبي للتوقف عن الاعتماد على الغاز الروسي

10:58 GMT 02.09.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصور رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو
 رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سلوفاكيا ستصوّت ضد خطة المفوضية الأوروبية "REPowerEU"، التي تنص على التخلص التدريجي من الغاز الروسي.
وقال فيتسو: "سنصوّت ضد قرار الاتحاد الأوروبي هذا. أنا متأكد من أن أمورًا كثيرة قد تتغير قبل الأول من يناير/كانون الثاني 2028، وأن مشروع" REPowerEU" لن يعمل لأنه يسبب ضررًا بالغًا".

وأضاف في مستهل محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "فيما يتعلق بإمدادات الغاز التي نتلقاها عبر السيل التركي، فإن الأحجام تتزايد تدريجيا ووصلت تقريبا إلى 4 مليارات متر مكعب".

وتابع: "نرغب في مواصلة التعاون في قطاع الطاقة. نحن مهتمون بتوريد الغاز والنفط الروسيين. كما أننا مهتمون بالتعاون في مجالات أخرى".
وأشار إلى أن سلوفاكيا تعتزم بناء مفاعل جديد في محطة الطاقة النووية، دون تحديد أي من المحطتين العاملتين في البلاد يتحدث عنها.

وقال: "أحيانًا أشعر بأننا في الاتحاد الأوروبي كضفدع يغوص في قاع بئر لا يرى ما فوقه. لكن العالم مختلف تمامًا. وأشعر أحيانًا بخيبة أمل كبيرة لأن الاتحاد الأوروبي، رغم احترامي الكبير له، غير قادر على الاستجابة لتحركات العالم".

رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلوفاكيا تهدد كييف برد "صارم" إذا لم يتم حل مشكلة نقل الغاز
9 يناير, 13:13 GMT
في خطة REPowerEU الصادرة في ربيع عام 2022، حددت دول الاتحاد الأوروبي هدفًا بالتخلص التدريجي من غاز الأنابيب الروسي بحلول عامي 2027 و2028.
ومع ذلك، منذ ذلك الحين، طرأت تغييرات طفيفة على هيكل واردات الغاز الروسي: ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال من نحو الثلث إلى 40%، بينما انخفضت حصة غاز الأنابيب من نحو 70% إلى 60%. في أوائل مايو/أيار، قدمت المفوضية الأوروبية مسودة خارطة طريق لإنهاء واردات موارد الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية عام 2027.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع رئيس وزراء جمهورية سلوفاكيا روبرت فيتسو في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
بوتين: روسيا تقدر السياسة الخارجية المستقلة لسلوفاكيا... فيديو
09:26 GMT
وكانت روسيا قد صرحت، في وقت سابق، بأن الغرب ارتكب خطأ فادحا برفضه شراء الهيدروكربونات من روسيا؛ إذ إنه سوف يقع في اعتماد جديد أقوى، بسبب ارتفاع الأسعار، وأن أولئك الذين يرفضون سوف يستمرون في الشراء بأسعار أعلى من خلال وسطاء وسوف يشترون النفط والغاز الروسيين.

علاوة على ذلك، صرّحت روسيا مرارا وتكرارا بأنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ سنوات عدة، والتي تتزايد باستمرار. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، تكررت الآراء القائلة بعدم فعالية العقوبات ضد روسيا.

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنّ سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأنّ العقوبات وجهت ضربةً قاصمة للاقتصاد العالمي بأسره. وأضاف أنّ الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة ملايين البشر.
بوتين: روسيا ستبذل كل ما يلزم لاستعادة العلاقات مع سلوفاكيا
"أمر شنيع"... المجر تندد بقيام كييف بتنفيذ هجوم على خط "دروجبا" النفطي
بوتين: روسيا تحافظ على مركز الصدارة في صادرات النفط والغاز إلى الصين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала