"أمر شنيع"... المجر تندد بقيام كييف بتنفيذ هجوم على خط "دروجبا" النفطي

"أمر شنيع"... المجر تندد بقيام كييف بتنفيذ هجوم على خط "دروجبا" النفطي

أفاد بيتر سيارتو، وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية المجرية، بتوقف إمدادات النفط الروسي إلى المجر، مؤقتًا، بسبب هجوم أوكراني جديد على خط أنابيب "دروجبا"... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

وكتب سيارتو، عبر حسابه على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "هاجمت أوكرانيا مجددًا خط أنابيب النفط المؤدي إلى المجر، ما أدى إلى توقف إمدادات النفط إلى بلدنا".وأضاف: "إن أي هجوم آخر على أمننا الطاقي أمر شنيع وغير مقبول".وفي الأسبوع الماضي، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن المجر قادرة على تفكيك أوكرانيا في يوم واحد، بقطع إمدادات الغاز والكهرباء، ولكن بودابست لا ترغب في ذلك.وأشار سيارتو إلى أن بلاده تزود أوكرانيا بأكثر من 40% من وارداتها من الكهرباء، وهو غير متأكد من استمرار ذلك في حال انقطاع موارد الطاقة الروسية عنها.وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، مسؤوليتها عن الحادث.وينطلق خط أنابيب "دروجبا" من ألميتيفسك، ويمر عبر بريانسك، ثم يتفرع إلى قسمين، القسم الشمالي عبر أراضي بيلاروسيا باتجاه بولندا، والقسم الجنوبي عبر أراضي أوكرانيا باتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.الخارجية الروسية: لافروف يناقش هاتفيا مع سيارتو الأزمة الأوكرانية على ضوء قمة بوتين وترامب

