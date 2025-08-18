https://sarabic.ae/20250818/أمر-شنيع-المجر-تندد-بقيام-كييف-بتنفيذ-هجوم-على-خط-دروجبا-النفطي-1103877799.html
"أمر شنيع"... المجر تندد بقيام كييف بتنفيذ هجوم على خط "دروجبا" النفطي
"أمر شنيع"... المجر تندد بقيام كييف بتنفيذ هجوم على خط "دروجبا" النفطي
أفاد بيتر سيارتو، وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية المجرية، بتوقف إمدادات النفط الروسي إلى المجر، مؤقتًا، بسبب هجوم أوكراني جديد على خط أنابيب "دروجبا"
وفي الأسبوع الماضي، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن المجر قادرة على تفكيك أوكرانيا في يوم واحد، بقطع إمدادات الغاز والكهرباء، ولكن بودابست لا ترغب في ذلك.وأشار سيارتو إلى أن بلاده تزود أوكرانيا بأكثر من 40% من وارداتها من الكهرباء، وهو غير متأكد من استمرار ذلك في حال انقطاع موارد الطاقة الروسية عنها.وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، مسؤوليتها عن الحادث.وينطلق خط أنابيب "دروجبا" من ألميتيفسك، ويمر عبر بريانسك، ثم يتفرع إلى قسمين، القسم الشمالي عبر أراضي بيلاروسيا باتجاه بولندا، والقسم الجنوبي عبر أراضي أوكرانيا باتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.
وكتب سيارتو، عبر حسابه على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "هاجمت أوكرانيا مجددًا خط أنابيب النفط المؤدي إلى المجر، ما أدى إلى توقف إمدادات النفط إلى بلدنا".
وأضاف: "إن أي هجوم آخر على أمننا الطاقي أمر شنيع وغير مقبول".
وذكّر الوزير المجري سلطات كييف، بأن معظم واردات أوكرانيا من الكهرباء تأتي عبر المجر.
وفي الأسبوع الماضي، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن المجر قادرة على تفكيك أوكرانيا في يوم واحد، بقطع إمدادات الغاز والكهرباء، ولكن بودابست لا ترغب في ذلك.
وأشار سيارتو إلى أن بلاده تزود أوكرانيا بأكثر من 40% من وارداتها من الكهرباء، وهو غير متأكد من استمرار ذلك في حال انقطاع موارد الطاقة الروسية عنها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها نظام كييف البنية التحتية لخط أنابيب "دروجبا"، ففي مارس/ آذار الماضي، ضربت طائرة أوكرانية مسيرة محطة قياس خط الأنابيب، ما أدى أيضا إلى تعليق إمدادات النفط الروسية إلى المجر.
وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، مسؤوليتها عن الحادث.
وينطلق خط أنابيب "دروجبا" من ألميتيفسك، ويمر عبر بريانسك، ثم يتفرع إلى قسمين، القسم الشمالي عبر أراضي بيلاروسيا باتجاه بولندا، والقسم الجنوبي عبر أراضي أوكرانيا باتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.