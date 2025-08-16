https://sarabic.ae/20250816/الخارجية-الروسية-لافروف-يناقش-هاتفيا-مع-سيارتو-الأزمة-الأوكرانية-على-ضوء-قمة-بوتين-وترامب-1103832533.html
الخارجية الروسية: لافروف يناقش هاتفيا مع سيارتو الأزمة الأوكرانية على ضوء قمة بوتين وترامب
الخارجية الروسية: لافروف يناقش هاتفيا مع سيارتو الأزمة الأوكرانية على ضوء قمة بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المجري بيتر سيارتو، خلال اتصال هاتفي، الأزمة الأوكرانية على ضوء قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T20:23+0000
2025-08-16T20:23+0000
2025-08-16T20:23+0000
روسيا
قمة ألاسكا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102581825_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_e10bdbd602d52d2d757daa17222763bf.jpg
وجاء في بيان للوزارة أنه "في 16 آب/أغسطس، جرت محادثة هاتفية بين وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف ووزير خارجية المجر بيتر سيارتو، ناقشا خلالها الأزمة الأوكرانية على ضوء الاجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا في 15 آب/أغسطس".وكما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".وبعد المباحثات، زار الرئيس الروسي المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا."فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا
https://sarabic.ae/20250816/مرحبة-بـقمة-ألاسكا-السعودية-تدعم-الجهود-الدبلوماسية-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1103831804.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102581825_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_155b61dcd2cd2ba3ff1fda69b5074939.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, قمة ألاسكا
الخارجية الروسية: لافروف يناقش هاتفيا مع سيارتو الأزمة الأوكرانية على ضوء قمة بوتين وترامب
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المجري بيتر سيارتو، خلال اتصال هاتفي، الأزمة الأوكرانية على ضوء قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الروسية.
وجاء في بيان للوزارة أنه "في 16 آب/أغسطس، جرت محادثة هاتفية بين وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف ووزير خارجية المجر بيتر سيارتو، ناقشا خلالها الأزمة الأوكرانية على ضوء الاجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا في 15 آب/أغسطس".
وفي وقت سابق من يوم أمس، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3" ساعتين و45 دقيقة.
وكما ذكرت وسائل إعلام غربية، فإن هذا الاجتماع غدا الأطول على الإطلاق، وأعرب بوتين وترامب، عن عزم البلدين على تحقيق النتائج، وأشارا إلى عدد كبير من مجالات العمل المشترك.
وشكر الرئيس الروسي نظيره الأمريكي على الدعوة، مشيرا إلى "القرب بين البلدين، على الرغم من أن المحيط يفصل بينهما".
وأعلن الزعيمان استعدادهما للعمل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. ووفقًا لترامب، "لا يوجد اتفاق على نقاط مهمة من التسوية، لكن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".
وبعد المباحثات، زار الرئيس الروسي المقبرة التي دُفن فيها الطيارون السوفييت، الذين قُتلوا عام 1943، أثناء نقل طائرات عبر المسار الجوي بين ألاسكا وسيبيريا.