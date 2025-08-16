عربي
مرحبة بـ"قمة ألاسكا"... السعودية تدعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية
ونشرت الخارجية السعودية بيانا لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلالها أنها "تدعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين الصديقين".وأكدت الوزارة ترحيب المملكة في هذا الشأن بقمة ألاسكا التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وتؤكد دعمها المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي سبيلا لحل الخلافات والنزاعات الدولية.وقال بوتين خلال اجتماع عقب القمة الروسية الأمريكية: "أود أن أشير فورًا إلى أن الزيارة كانت في الوقت المناسب ومفيدة للغاية"، مؤكدا أن القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا ينبغي أن يكون أساسًا للتسوية.وأفاد الرئيس الروسي أنه ناقش، خلال محادثاته في ألاسكا مع الرئيس ترامب، إمكانية التوصل إلى حل عادل للأزمة الأوكرانية، حيث قال بوتين في اجتماع عقب القمة الروسية الأمريكية: "ناقشنا جميع جوانب تفاعلنا تقريبًا، ولكن قبل كل شيء، بالطبع، تحدثنا عن إمكانية التوصل إلى حل عادل للأزمة الأوكرانية".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا أمس الجمعة، كان ممتازا.وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، سار بشكل جيد للغاية، وكذلك المكالمة الهاتفية المتأخرة ليلًا مع زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الأمين العام لحلف الناتو (مارك روته)".وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية، مشددًا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، عن دعم المملكة لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين.
ونشرت الخارجية السعودية بيانا لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلالها أنها "تدعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين الصديقين".
وأكدت الوزارة ترحيب المملكة في هذا الشأن بقمة ألاسكا التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وتؤكد دعمها المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي سبيلا لحل الخلافات والنزاعات الدولية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حول برنامج التسلح الحكومي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
بوتين: قمة ألاسكا كانت "مفيدة للغاية" وجاءت في الوقت المناسب... فيديو
15:17 GMT
وقال بوتين خلال اجتماع عقب القمة الروسية الأمريكية: "أود أن أشير فورًا إلى أن الزيارة كانت في الوقت المناسب ومفيدة للغاية"، مؤكدا أن القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا ينبغي أن يكون أساسًا للتسوية.
وأفاد الرئيس الروسي أنه ناقش، خلال محادثاته في ألاسكا مع الرئيس ترامب، إمكانية التوصل إلى حل عادل للأزمة الأوكرانية، حيث قال بوتين في اجتماع عقب القمة الروسية الأمريكية: "ناقشنا جميع جوانب تفاعلنا تقريبًا، ولكن قبل كل شيء، بالطبع، تحدثنا عن إمكانية التوصل إلى حل عادل للأزمة الأوكرانية".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا أمس الجمعة، كان ممتازا.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين، سار بشكل جيد للغاية، وكذلك المكالمة الهاتفية المتأخرة ليلًا مع زيلينسكي، وعدد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الأمين العام لحلف الناتو (مارك روته)".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
خبير صيني: التفاهم الأمريكي- الروسي في ألاسكا خطوة أولى نحو حل الأزمة الأوكرانية
07:41 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، بات بيد فلاديمير زيلينسكي، والدول الأوروبية، مشددًا على ضرورة أن "يقرّ زيلينسكي بأنه يخسر الكثير في الصراع مع روسيا".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية، حيث استغرقت المحادثات، التي أجريت بصيغة "3 مقابل 3"، ساعتين و45 دقيقة.
