خبير صيني: التفاهم الأمريكي- الروسي في ألاسكا خطوة أولى نحو حل الأزمة الأوكرانية

07:41 GMT 16.08.2025 (تم التحديث: 08:04 GMT 16.08.2025)
أكد تشو رونغ، الباحث الرئيسي في معهد الأبحاث المالية "تشونغيانغ" بجامعة الشعب الصينية، أن مفاوضات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، جرت في جو من الانسجام والصراحة.
وأشار الخبير الصيني إلى أن "بوتين، لاحظ صدق ترامب في تعامله مع العلاقات الثنائية وسعيه لحل الأزمة الأوكرانية، بينما يسعى ترامب لتعزيز صورته كصانع سلام ومفاوض بارع، مع التركيز على دعم وقف إطلاق النار في أوكرانيا".
وأضاف تشو أن "روسيا مهتمة بوقف إطلاق النار وتحقيق اتفاقيات، إلا أن أبرز معارضيها في الوقت الحالي ليست الولايات المتحدة الأمريكية، بل حلفاؤها الأوروبيون، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الذين يواصلون دعم كييف".
وأشار الخبير الصيني إلى أن "هذا الأمر يعني أن التفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، لا يعكس تخفيف موقف كامل المعسكر الغربي، إذ أنه وفق البيانات المتاحة، فإن حجم المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا تجاوز بالفعل ما قدمته الولايات المتحدة".
وأكد تشو أن "أمام ترامب مهمتين رئيسيتين، وهي ترتيب لقاء جديد مع بوتين، وضمان مشاركة زيلينسكي فيه. ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف ما إذا كان زيلينسكي، مستعدًا لهذا اللقاء، وما سيكون موقف الدول الأوروبية تجاهه".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية. وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.