خبير صيني: التفاهم الأمريكي- الروسي في ألاسكا خطوة أولى نحو حل الأزمة الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:33 GMT
21 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
في قمة ألاسكا مطلوب ضمانات أمنية قبل أي تهدئة، رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد لتوسيع الهجوم على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250816/خبير-صيني-التفاهم-الأمريكي--الروسي-في-ألاسكا-خطوة-أولى-نحو-حل-الأزمة-الأوكرانية-1103813823.html
خبير صيني: التفاهم الأمريكي- الروسي في ألاسكا خطوة أولى نحو حل الأزمة الأوكرانية
خبير صيني: التفاهم الأمريكي- الروسي في ألاسكا خطوة أولى نحو حل الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد تشو رونغ، الباحث الرئيسي في معهد الأبحاث المالية "تشونغيانغ" بجامعة الشعب الصينية، أن مفاوضات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، جرت... 16.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-16T07:41+0000
2025-08-16T08:04+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
قمة ألاسكا
العالم
ترامب
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784036_0:0:2316:1304_1920x0_80_0_0_bbb69413e73a6e383a77709d1934015d.jpg
وأشار الخبير الصيني إلى أن "بوتين، لاحظ صدق ترامب في تعامله مع العلاقات الثنائية وسعيه لحل الأزمة الأوكرانية، بينما يسعى ترامب لتعزيز صورته كصانع سلام ومفاوض بارع، مع التركيز على دعم وقف إطلاق النار في أوكرانيا".وأشار الخبير الصيني إلى أن "هذا الأمر يعني أن التفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، لا يعكس تخفيف موقف كامل المعسكر الغربي، إذ أنه وفق البيانات المتاحة، فإن حجم المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا تجاوز بالفعل ما قدمته الولايات المتحدة".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية. وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.ترامب: سأزور موسكو والمحادثات مع بوتين مثمرة للغاية "فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا
https://sarabic.ae/20250816/موسكو-مسألة-عقد-اجتماع-ثلاثي-بين-بوتين-وترامب-وزيلينسكي-لم-تحسم-بعد--عاجل-1103812355.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103784036_209:0:2186:1483_1920x0_80_0_0_8dc15818ab6c95565f06c145c37e1e3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قمة ألاسكا, العالم, ترامب, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قمة ألاسكا, العالم, ترامب, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين

خبير صيني: التفاهم الأمريكي- الروسي في ألاسكا خطوة أولى نحو حل الأزمة الأوكرانية

07:41 GMT 16.08.2025 (تم التحديث: 08:04 GMT 16.08.2025)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد تشو رونغ، الباحث الرئيسي في معهد الأبحاث المالية "تشونغيانغ" بجامعة الشعب الصينية، أن مفاوضات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، جرت في جو من الانسجام والصراحة.
وأشار الخبير الصيني إلى أن "بوتين، لاحظ صدق ترامب في تعامله مع العلاقات الثنائية وسعيه لحل الأزمة الأوكرانية، بينما يسعى ترامب لتعزيز صورته كصانع سلام ومفاوض بارع، مع التركيز على دعم وقف إطلاق النار في أوكرانيا".

وأضاف تشو أن "روسيا مهتمة بوقف إطلاق النار وتحقيق اتفاقيات، إلا أن أبرز معارضيها في الوقت الحالي ليست الولايات المتحدة الأمريكية، بل حلفاؤها الأوروبيون، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الذين يواصلون دعم كييف".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
موسكو: مسألة عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي لم تحسم بعد
06:29 GMT
وأشار الخبير الصيني إلى أن "هذا الأمر يعني أن التفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، لا يعكس تخفيف موقف كامل المعسكر الغربي، إذ أنه وفق البيانات المتاحة، فإن حجم المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا تجاوز بالفعل ما قدمته الولايات المتحدة".

وأكد تشو أن "أمام ترامب مهمتين رئيسيتين، وهي ترتيب لقاء جديد مع بوتين، وضمان مشاركة زيلينسكي فيه. ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف ما إذا كان زيلينسكي، مستعدًا لهذا اللقاء، وما سيكون موقف الدول الأوروبية تجاهه".

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية. وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.
ترامب: سأزور موسكو والمحادثات مع بوتين مثمرة للغاية
"فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала