خبير صيني: التفاهم الأمريكي- الروسي في ألاسكا خطوة أولى نحو حل الأزمة الأوكرانية

أكد تشو رونغ، الباحث الرئيسي في معهد الأبحاث المالية "تشونغيانغ" بجامعة الشعب الصينية، أن مفاوضات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، جرت... 16.08.2025

وأشار الخبير الصيني إلى أن "بوتين، لاحظ صدق ترامب في تعامله مع العلاقات الثنائية وسعيه لحل الأزمة الأوكرانية، بينما يسعى ترامب لتعزيز صورته كصانع سلام ومفاوض بارع، مع التركيز على دعم وقف إطلاق النار في أوكرانيا".وأشار الخبير الصيني إلى أن "هذا الأمر يعني أن التفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، لا يعكس تخفيف موقف كامل المعسكر الغربي، إذ أنه وفق البيانات المتاحة، فإن حجم المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا تجاوز بالفعل ما قدمته الولايات المتحدة".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية. وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.ترامب: سأزور موسكو والمحادثات مع بوتين مثمرة للغاية "فرصة للسلام"... نتائج قمة بوتين وترامب في ألاسكا

