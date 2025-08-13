https://sarabic.ae/20250813/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-نظام-زيلينسكي-يزعزع-استقرار-الوضع-في-المجر-عبر-المخابرات-الأوكرانية-1103690468.html

الاستخبارات الخارجية الروسية: نظام زيلينسكي يزعزع استقرار الوضع في المجر عبر المخابرات الأوكرانية

أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، بأن نظام فلاديمير زيلينسكي يزعزع استقرار الوضع في المجر من خلال قدرات الأجهزة الخاصة الأوكرانية... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في بيان له إن "رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تسعى لتغيير الحكومة في المجر. وترى بروكسل أن بيتر ماغيار، زعيم حزب "الاحترام والحرية" المعارض، الموالي للنخب العالمية، هو المرشح الرئيسي لمنصب رئيس الحكومة المجرية. وتهدف الخطة إلى إيصاله إلى السلطة في الانتخابات البرلمانية، في ربيع عام 2026 أو قبل ذلك".وأضاف: "ترى المفوضية الأوروبية أن القيادة الحالية لهنغاريا تشكل عقبة متزايدة الخطورة أمام "وحدة أوروبا"".وتابع البيان: "كييف، التي "استاءت" من عرقلة بودابست لعملية تكاملها الأوروبي، انضمت بنشاط إلى حملة "تفكيك" الحكومة المجرية بأوامر من بروكسل. في الوقت نفسه، يقوم نظام زيلينسكي بأقذر الأعمال، بما في ذلك زعزعة استقرار الوضع في المجر من خلال قدرات الأجهزة الخاصة الأوكرانية، ومواطنيها المقيمين في الخارج".وبدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن المجر قادرة على تفكيك وشل أوكرانيا في يوم واحد عن طريق قطع إمدادات الغاز والكهرباء، لكنها غير مهتمة بذلك.في وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن بلاده تزود الجانب الأوكراني بأكثر من 40% من وارداته من الكهرباء، وهو غير متأكد من أنها ستستمر في ذلك إذا تم قطع توريد موارد الطاقة الروسية عنها، كما تخطط المفوضية الأوروبية.سيارتو: المجر ستمنع محاولات الاتحاد الأوروبي لتقويض القمة الروسية الأمريكيةأوربان يدعو القادة الأوروبيين إلى دعم جهود السلام التي يبذلها ترامب في أوكرانيا

