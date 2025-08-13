https://sarabic.ae/20250813/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-نظام-زيلينسكي-يزعزع-استقرار-الوضع-في-المجر-عبر-المخابرات-الأوكرانية-1103690468.html
الاستخبارات الخارجية الروسية: نظام زيلينسكي يزعزع استقرار الوضع في المجر عبر المخابرات الأوكرانية
الاستخبارات الخارجية الروسية: نظام زيلينسكي يزعزع استقرار الوضع في المجر عبر المخابرات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، بأن نظام فلاديمير زيلينسكي يزعزع استقرار الوضع في المجر من خلال قدرات الأجهزة الخاصة الأوكرانية... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T12:28+0000
2025-08-13T12:28+0000
2025-08-13T12:28+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
المجر
أخبار المجر
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103798/46/1037984633_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_bbd12bdefbecee21b617332f4b9c27f7.jpg
وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في بيان له إن "رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تسعى لتغيير الحكومة في المجر. وترى بروكسل أن بيتر ماغيار، زعيم حزب "الاحترام والحرية" المعارض، الموالي للنخب العالمية، هو المرشح الرئيسي لمنصب رئيس الحكومة المجرية. وتهدف الخطة إلى إيصاله إلى السلطة في الانتخابات البرلمانية، في ربيع عام 2026 أو قبل ذلك".وأضاف: "ترى المفوضية الأوروبية أن القيادة الحالية لهنغاريا تشكل عقبة متزايدة الخطورة أمام "وحدة أوروبا"".وتابع البيان: "كييف، التي "استاءت" من عرقلة بودابست لعملية تكاملها الأوروبي، انضمت بنشاط إلى حملة "تفكيك" الحكومة المجرية بأوامر من بروكسل. في الوقت نفسه، يقوم نظام زيلينسكي بأقذر الأعمال، بما في ذلك زعزعة استقرار الوضع في المجر من خلال قدرات الأجهزة الخاصة الأوكرانية، ومواطنيها المقيمين في الخارج".وبدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن المجر قادرة على تفكيك وشل أوكرانيا في يوم واحد عن طريق قطع إمدادات الغاز والكهرباء، لكنها غير مهتمة بذلك.في وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن بلاده تزود الجانب الأوكراني بأكثر من 40% من وارداته من الكهرباء، وهو غير متأكد من أنها ستستمر في ذلك إذا تم قطع توريد موارد الطاقة الروسية عنها، كما تخطط المفوضية الأوروبية.سيارتو: المجر ستمنع محاولات الاتحاد الأوروبي لتقويض القمة الروسية الأمريكيةأوربان يدعو القادة الأوروبيين إلى دعم جهود السلام التي يبذلها ترامب في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250813/المجر-قادرون-على-شل-أوكرانيا-في-يوم-واحد-1103678043.html
https://sarabic.ae/20250812/المجر-أوروبا-ستكون-خارج-التسوية-الأوكرانية-إذا-لم-تتفاوض-مباشرة-مع-روسيا-1103651775.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103798/46/1037984633_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_30f735e97a3dfb878b998b0b532eecfa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, المجر, أخبار المجر, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, المجر, أخبار المجر, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الاستخبارات الخارجية الروسية: نظام زيلينسكي يزعزع استقرار الوضع في المجر عبر المخابرات الأوكرانية
أفاد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، بأن نظام فلاديمير زيلينسكي يزعزع استقرار الوضع في المجر من خلال قدرات الأجهزة الخاصة الأوكرانية ومواطنيها المقيمين في الخارج، حيث انضمت كييف بنشاط إلى حملة "تفكيك" الحكومة المجرية الحالية.
وقال جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي في بيان له إن "رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تسعى لتغيير الحكومة في المجر. وترى بروكسل أن بيتر ماغيار، زعيم حزب "الاحترام والحرية" المعارض، الموالي للنخب العالمية، هو المرشح الرئيسي لمنصب رئيس الحكومة المجرية. وتهدف الخطة إلى إيصاله إلى السلطة في الانتخابات البرلمانية، في ربيع عام 2026 أو قبل ذلك".
وأضاف: "ترى المفوضية الأوروبية أن القيادة الحالية لهنغاريا تشكل عقبة متزايدة الخطورة أمام "وحدة أوروبا"".
وذكر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي أنه تم بالفعل حشد موارد مادية وإدارية وإعلامية وجماعات ضغط كبيرة لدعم ماغيار.
وتابع البيان: "كييف، التي "استاءت" من عرقلة بودابست لعملية تكاملها الأوروبي،
انضمت بنشاط إلى حملة "تفكيك" الحكومة المجرية بأوامر من بروكسل. في الوقت نفسه، يقوم نظام زيلينسكي بأقذر الأعمال، بما في ذلك زعزعة استقرار الوضع في المجر من خلال قدرات الأجهزة الخاصة الأوكرانية، ومواطنيها المقيمين في الخارج".
وأوضح جهاز الاستخبارات أن "أموال الأحزاب الألمانية، وعددًا من المنظمات غير الحكومية النرويجية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حزب الشعب الأوروبي، على استعداد لتقديم الموارد المالية".
وبدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن المجر قادرة على تفكيك وشل أوكرانيا في يوم واحد عن طريق قطع إمدادات الغاز والكهرباء، لكنها غير مهتمة بذلك.
في وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري،
بيتر سيارتو، إن بلاده تزود الجانب الأوكراني بأكثر من 40% من وارداته من الكهرباء، وهو غير متأكد من أنها ستستمر في ذلك إذا تم قطع توريد موارد الطاقة الروسية عنها، كما تخطط المفوضية الأوروبية.