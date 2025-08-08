https://sarabic.ae/20250808/أوربان-يحث-القادة-الأوروبيين-على-لقاء-بوتين-1103502219.html

أوربان يحث القادة الأوروبيين على لقاء بوتين

أوربان يحث القادة الأوروبيين على لقاء بوتين

صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، بأن القادة الأوروبيين بحاجة إلى لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإلا فسيتم إبعادهم عن صنع القرار... 08.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال رئيس الوزراء المجري: "لذلك، أصرّ على أنه، إن أمكن... في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك قبل القمة الروسية الأمريكية، وإن لم يكن، فبعد القمة الروسية الأمريكية، يجب عقد قمة روسية أوروبية بالتأكيد".وتعليقًا على اللقاء المحتمل بين الرئيس بوتين والرئيس الأمريكي ترامب، قال أوربان، في تصريح لإذاعة "كوسوث"، إن هذا "أمر مفرح"، لكنه ليس سعيد لأن أوروبا "نائمة" في هذا الوضع.وبرأيه، إذا أرادت أوروبا اتخاذ قراراتها بشأن مستقبلها بنفسها، فلا يمكنها أن تجلس في منزلها كطفلٍ مستاء، طفلٍ متقلب المزاج، وتغضب من الرئيس الروسي. وقال أوربان: "لكن يجب أن تتصرف وفقًا لما تقتضيه قواعد الدبلوماسية: إذا كانت هناك مشكلة، فيجب حلها من خلال المفاوضات".وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، للصحفيين بأن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الأيام المقبلة، وأن العمل على ذلك قد بدأ. يوم الخميس، اختار بوتين الإمارات العربية المتحدة كأحد الأماكن المناسبة لاجتماعه مع ترامب.وصرح أوربان سابقًا، بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الفوز في الصراع في أوكرانيا، وإذا لم يبدأ تسوية دبلوماسية، فستكون أفغانستان، والأحزاب اليمينية المحافظة في أوروبا لا تريد عودة الأوروبيين من أوكرانيا في نعوش.وقد أكد أوربان مرارًا وتكرارًا أن السلام في أوكرانيا لا يمكن إحلاله إلا بعد مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، وقد أضاعت أوروبا فرصة الوساطة لعجزها عن ضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك.وزير الخارجية المجري ينتقد الاتحاد الأوروبي لدعمه أوكرانياأوربان: انضمام أوكرانيا للناتو بمثابة "إشعال برميل بارود" في قلب أوروبا

