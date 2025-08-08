عربي
بث مباشر
أوربان يحث القادة الأوروبيين على لقاء بوتين

07:44 GMT 08.08.2025
© Sputnik . Alexei Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2025
© Sputnik . Alexei Nikolsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، بأن القادة الأوروبيين بحاجة إلى لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإلا فسيتم إبعادهم عن صنع القرار المتعلق بأمن القارة، لكن أوروبا في الوقت الحالي "نائمة" ولا تتخذ الخطوات اللازمة.
وقال رئيس الوزراء المجري: "لذلك، أصرّ على أنه، إن أمكن... في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك قبل القمة الروسية الأمريكية، وإن لم يكن، فبعد القمة الروسية الأمريكية، يجب عقد قمة روسية أوروبية بالتأكيد".
وتعليقًا على اللقاء المحتمل بين الرئيس بوتين والرئيس الأمريكي ترامب، قال أوربان، في تصريح لإذاعة "كوسوث"، إن هذا "أمر مفرح"، لكنه ليس سعيد لأن أوروبا "نائمة" في هذا الوضع.
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
أوربان: لقاء بين بوتين وترامب ضروري لتحقيق السلام في أوكرانيا
10 يوليو, 00:51 GMT
وبرأيه، إذا أرادت أوروبا اتخاذ قراراتها بشأن مستقبلها بنفسها، فلا يمكنها أن تجلس في منزلها كطفلٍ مستاء، طفلٍ متقلب المزاج، وتغضب من الرئيس الروسي. وقال أوربان: "لكن يجب أن تتصرف وفقًا لما تقتضيه قواعد الدبلوماسية: إذا كانت هناك مشكلة، فيجب حلها من خلال المفاوضات".
وأكد رئيس الوزراء المجري أنه يصر، كما في السنوات السابقة، على عقد قمة روسية أوروبية، وإلا ستصبح الدول الأوروبية "لاعبين ثانويين في إدارة القضايا الأمنية في قارتنا".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المجر: التغلب على روسيا في الصراع الأوكراني "ضرب من الخيال"
19 يوليو, 14:09 GMT
وأضاف أوربان أيضا أن "وقف إطلاق النار ورفع العقوبات لا يمكن أن يتما إلا بعد مفاوضات بين الرئيسين الأمريكي والروسي".
وفي وقت سابق، صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، للصحفيين بأن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الأيام المقبلة، وأن العمل على ذلك قد بدأ. يوم الخميس، اختار بوتين الإمارات العربية المتحدة كأحد الأماكن المناسبة لاجتماعه مع ترامب.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
أوربان: أغلبية دول الناتو تعتقد أن أي صراع مع روسيا سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
30 يونيو, 17:36 GMT
وصرح أوربان سابقًا، بأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الفوز في الصراع في أوكرانيا، وإذا لم يبدأ تسوية دبلوماسية، فستكون أفغانستان، والأحزاب اليمينية المحافظة في أوروبا لا تريد عودة الأوروبيين من أوكرانيا في نعوش.
وقد أكد أوربان مرارًا وتكرارًا أن السلام في أوكرانيا لا يمكن إحلاله إلا بعد مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، وقد أضاعت أوروبا فرصة الوساطة لعجزها عن ضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك.
وزير الخارجية المجري ينتقد الاتحاد الأوروبي لدعمه أوكرانيا
أوربان: انضمام أوكرانيا للناتو بمثابة "إشعال برميل بارود" في قلب أوروبا
