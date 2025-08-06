https://sarabic.ae/20250806/وزير-الخارجية-المجري-ينتقد-الاتحاد-الأوروبي-لدعمه-أوكرانيا-1103442676.html

وزير الخارجية المجري ينتقد الاتحاد الأوروبي لدعمه أوكرانيا

وزير الخارجية المجري ينتقد الاتحاد الأوروبي لدعمه أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يحاولون تصوير دعم أوكرانيا على أنه ضرورة أخلاقية، بحجة حمايتهم، مؤكدا... 06.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-06T13:34+0000

2025-08-06T13:34+0000

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وقال سيارتو في مقابلة تلفزيونية عبر الإنترنت: "نسمع الأوكرانيين يدافعون عن أوروبا منذ ثلاث سنوات ونصف، لكن هذه كذبة كبيرة. الأوكرانيون لا يدافعون عنا، لأن أحدًا لم يهاجمنا... إنهم (وزراء الاتحاد الأوروبي) يحاولون خلق شعور بالذنب، يجعلنا نعتبر دعم أوكرانيا نوعًا من الالتزام الروحي. لكن هذا غير صحيح، أوكرانيا لا تدافع عنا".وأضاف الوزير أن كل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبدأ بخطاب للوزير الأوكراني، الذي يعدد مطالبه ويشكو من قلة وبطء إمدادات المال والأسلحة الأوروبية.ووفقًا له، فإنه في مثل هذه اللحظات يجب حساب المليارات من اليوروهات التي أنفقت على الأموال والأسلحة، والتي أرسلوها إلى أوكرانيا، وكيف دمروا الاقتصاد الأوروبي وقدرته التنافسية.وأضاف أنه لو استثمرت هذه الأموال في الاقتصاد الأوروبي، لكان الأوروبيون يعيشون اليوم حياة أفضل بكثير، ولكان من الممكن "صنع المعجزات"، لكن هذه الأموال "احترقت".وبحسب قوله، فإن الغرب، الذي لم يدرك الواقع الجديد في الصراع في أوكرانيا، مخطئ تماما وسوف يدفع ثمناً باهظاً لهذا الخطأ.سيارتو لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية الحالية بين هنغاريا وأوكرانيا "سيئة للغاية"وزير خارجية المجر: كان بإمكان ترامب تحقيق المزيد بشأن أوكرانيا لولا بايدن والاتحاد الأوروبي

https://sarabic.ae/20250728/سيارتو-لـسبوتنيك-العلاقات-الثنائية-الحالية-بين-هنغاريا-وأوكرانيا-سيئة-للغاية-1103096952.html

https://sarabic.ae/20250604/سيارتو-ساسة-أوروبا-يقوضون-جهود-ترامب-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1101288539.html

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