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وزير الخارجية المجري ينتقد الاتحاد الأوروبي لدعمه أوكرانيا
وزير الخارجية المجري ينتقد الاتحاد الأوروبي لدعمه أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يحاولون تصوير دعم أوكرانيا على أنه ضرورة أخلاقية، بحجة حمايتهم، مؤكدا... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T13:34+0000
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وقال سيارتو في مقابلة تلفزيونية عبر الإنترنت: "نسمع الأوكرانيين يدافعون عن أوروبا منذ ثلاث سنوات ونصف، لكن هذه كذبة كبيرة. الأوكرانيون لا يدافعون عنا، لأن أحدًا لم يهاجمنا... إنهم (وزراء الاتحاد الأوروبي) يحاولون خلق شعور بالذنب، يجعلنا نعتبر دعم أوكرانيا نوعًا من الالتزام الروحي. لكن هذا غير صحيح، أوكرانيا لا تدافع عنا".وأضاف الوزير أن كل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبدأ بخطاب للوزير الأوكراني، الذي يعدد مطالبه ويشكو من قلة وبطء إمدادات المال والأسلحة الأوروبية.ووفقًا له، فإنه في مثل هذه اللحظات يجب حساب المليارات من اليوروهات التي أنفقت على الأموال والأسلحة، والتي أرسلوها إلى أوكرانيا، وكيف دمروا الاقتصاد الأوروبي وقدرته التنافسية.وأضاف أنه لو استثمرت هذه الأموال في الاقتصاد الأوروبي، لكان الأوروبيون يعيشون اليوم حياة أفضل بكثير، ولكان من الممكن "صنع المعجزات"، لكن هذه الأموال "احترقت".وبحسب قوله، فإن الغرب، الذي لم يدرك الواقع الجديد في الصراع في أوكرانيا، مخطئ تماما وسوف يدفع ثمناً باهظاً لهذا الخطأ.سيارتو لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية الحالية بين هنغاريا وأوكرانيا "سيئة للغاية"وزير خارجية المجر: كان بإمكان ترامب تحقيق المزيد بشأن أوكرانيا لولا بايدن والاتحاد الأوروبي
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وزير الخارجية المجري ينتقد الاتحاد الأوروبي لدعمه أوكرانيا

13:34 GMT 06.08.2025
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEKوزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر
وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الخارجية المجرية في بودابست، المجر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© AP Photo / ATTILA KISBENEDEK
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صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يحاولون تصوير دعم أوكرانيا على أنه ضرورة أخلاقية، بحجة حمايتهم، مؤكدا أن هذه أكاذيب، فلم يهاجم أحد الدول الأوروبية.
وقال سيارتو في مقابلة تلفزيونية عبر الإنترنت: "نسمع الأوكرانيين يدافعون عن أوروبا منذ ثلاث سنوات ونصف، لكن هذه كذبة كبيرة. الأوكرانيون لا يدافعون عنا، لأن أحدًا لم يهاجمنا... إنهم (وزراء الاتحاد الأوروبي) يحاولون خلق شعور بالذنب، يجعلنا نعتبر دعم أوكرانيا نوعًا من الالتزام الروحي. لكن هذا غير صحيح، أوكرانيا لا تدافع عنا".
وأضاف الوزير أن كل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبدأ بخطاب للوزير الأوكراني، الذي يعدد مطالبه ويشكو من قلة وبطء إمدادات المال والأسلحة الأوروبية.
وتابع سيارتو: "ثم يبدأ جلد الذات. يقول زملاؤنا من الاتحاد الأوروبي إننا لا نفعل إلا القليل، وعلينا بذل المزيد، وإننا بطيئون، وضعفاء، وسيئون، لأنه يجب علينا دعم أوكرانيا بفعالية أكبر".
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ووفقًا له، فإنه في مثل هذه اللحظات يجب حساب المليارات من اليوروهات التي أنفقت على الأموال والأسلحة، والتي أرسلوها إلى أوكرانيا، وكيف دمروا الاقتصاد الأوروبي وقدرته التنافسية.
وبدوره، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، أن أوروبا والولايات المتحدة أنفقتا ما مجموعه 310 مليارات يورو على أوكرانيا، وهذا "كابوس".
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وأضاف أنه لو استثمرت هذه الأموال في الاقتصاد الأوروبي، لكان الأوروبيون يعيشون اليوم حياة أفضل بكثير، ولكان من الممكن "صنع المعجزات"، لكن هذه الأموال "احترقت".
وبحسب قوله، فإن الغرب، الذي لم يدرك الواقع الجديد في الصراع في أوكرانيا، مخطئ تماما وسوف يدفع ثمناً باهظاً لهذا الخطأ.
سيارتو لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية الحالية بين هنغاريا وأوكرانيا "سيئة للغاية"
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