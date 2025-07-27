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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250727/الخارجية-المجر-تدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-منذ-بداية-الصراع-1103073380.html
الخارجية: المجر تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا منذ بداية الصراع
الخارجية: المجر تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا منذ بداية الصراع
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن المجر تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإجراء مفاوضات منذ بداية الصراع، والآن تتفق العديد من الدول الأخرى على... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T03:10+0000
2025-07-27T04:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار المجر
المجر
أخبار أوكرانيا
روسيا
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال سيارتو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لطالما أيدت المجر وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام منذ البداية".وشدد الدبلوماسي المجري: "هذا يظهر أننا، نحن المجريين، كنا على حق عندما طالبنا بهذه الأمور في بداية الحرب أيضًا".ولفت إلى أن أوروبا الوسطى ستستفيد من "العلاقة المتحضرة" بين روسيا والولايات المتحدة.وأمس صرّح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، بأن بلاده هي الدولة العضو الوحيدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي لم تزوّد أوكرانيا بالأسلحة ولم تقدّم تمويلًا لهذه الشحنات.وقال سيارتو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هنغاريا هي الدولة العضو الوحيدة في حلف شمال الأطلسي التي لم تزوّد أوكرانيا بأي أسلحة قط، ولم تسهم ماليًا في أي شحنات أسلحة، ونحن بالتأكيد لا ننوي تغيير هذا الموقف".
https://sarabic.ae/20250604/سيارتو-ساسة-أوروبا-يقوضون-جهود-ترامب-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1101288539.html
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أخبار المجر, المجر, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار المجر, المجر, أخبار أوكرانيا, روسيا

الخارجية: المجر تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا منذ بداية الصراع

03:10 GMT 27.07.2025 (تم التحديث: 04:56 GMT 27.07.2025)
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
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صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن المجر تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإجراء مفاوضات منذ بداية الصراع، والآن تتفق العديد من الدول الأخرى على هذا الموقف.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال سيارتو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لطالما أيدت المجر وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام منذ البداية".

وأضاف: "لقد تعرضنا لانتقادات شديدة بسبب موقفنا هذا في مناسبات عديدة، لكن الجميع يتحدث الآن لصالح وقف إطلاق النار ومحادثات السلام".

وشدد الدبلوماسي المجري: "هذا يظهر أننا، نحن المجريين، كنا على حق عندما طالبنا بهذه الأمور في بداية الحرب أيضًا".
ولفت إلى أن أوروبا الوسطى ستستفيد من "العلاقة المتحضرة" بين روسيا والولايات المتحدة.
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2025
سيارتو: ساسة أوروبا يقوضون جهود ترامب لتسوية الصراع في أوكرانيا
4 يونيو, 00:06 GMT
وأمس صرّح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، بأن بلاده هي الدولة العضو الوحيدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي لم تزوّد أوكرانيا بالأسلحة ولم تقدّم تمويلًا لهذه الشحنات.
وقال سيارتو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هنغاريا هي الدولة العضو الوحيدة في حلف شمال الأطلسي التي لم تزوّد أوكرانيا بأي أسلحة قط، ولم تسهم ماليًا في أي شحنات أسلحة، ونحن بالتأكيد لا ننوي تغيير هذا الموقف".
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