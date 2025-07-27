https://sarabic.ae/20250727/الخارجية-المجر-تدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-منذ-بداية-الصراع-1103073380.html

الخارجية: المجر تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا منذ بداية الصراع

الخارجية: المجر تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا منذ بداية الصراع

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن المجر تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإجراء مفاوضات منذ بداية الصراع، والآن تتفق العديد من الدول الأخرى على... 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T03:10+0000

2025-07-27T03:10+0000

2025-07-27T04:56+0000

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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال سيارتو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لطالما أيدت المجر وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام منذ البداية".وشدد الدبلوماسي المجري: "هذا يظهر أننا، نحن المجريين، كنا على حق عندما طالبنا بهذه الأمور في بداية الحرب أيضًا".ولفت إلى أن أوروبا الوسطى ستستفيد من "العلاقة المتحضرة" بين روسيا والولايات المتحدة.وأمس صرّح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، بأن بلاده هي الدولة العضو الوحيدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي لم تزوّد أوكرانيا بالأسلحة ولم تقدّم تمويلًا لهذه الشحنات.وقال سيارتو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هنغاريا هي الدولة العضو الوحيدة في حلف شمال الأطلسي التي لم تزوّد أوكرانيا بأي أسلحة قط، ولم تسهم ماليًا في أي شحنات أسلحة، ونحن بالتأكيد لا ننوي تغيير هذا الموقف".

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