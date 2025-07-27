https://sarabic.ae/20250727/الخارجية-المجر-تدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-منذ-بداية-الصراع-1103073380.html
الخارجية: المجر تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا منذ بداية الصراع
الخارجية: المجر تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا منذ بداية الصراع
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن المجر تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإجراء مفاوضات منذ بداية الصراع، والآن تتفق العديد من الدول الأخرى على... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T03:10+0000
2025-07-27T03:10+0000
2025-07-27T04:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار المجر
المجر
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1099006923_0:0:1526:858_1920x0_80_0_0_31c6b631e1e9926e59a95160f929b0ec.jpg
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال سيارتو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لطالما أيدت المجر وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام منذ البداية".وشدد الدبلوماسي المجري: "هذا يظهر أننا، نحن المجريين، كنا على حق عندما طالبنا بهذه الأمور في بداية الحرب أيضًا".ولفت إلى أن أوروبا الوسطى ستستفيد من "العلاقة المتحضرة" بين روسيا والولايات المتحدة.وأمس صرّح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، بأن بلاده هي الدولة العضو الوحيدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي لم تزوّد أوكرانيا بالأسلحة ولم تقدّم تمويلًا لهذه الشحنات.وقال سيارتو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هنغاريا هي الدولة العضو الوحيدة في حلف شمال الأطلسي التي لم تزوّد أوكرانيا بأي أسلحة قط، ولم تسهم ماليًا في أي شحنات أسلحة، ونحن بالتأكيد لا ننوي تغيير هذا الموقف".
https://sarabic.ae/20250604/سيارتو-ساسة-أوروبا-يقوضون-جهود-ترامب-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1101288539.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1099006923_86:0:1526:1080_1920x0_80_0_0_f60d66a2bd1971e199327e2a57528fbd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المجر, المجر, أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار المجر, المجر, أخبار أوكرانيا, روسيا
الخارجية: المجر تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا منذ بداية الصراع
03:10 GMT 27.07.2025 (تم التحديث: 04:56 GMT 27.07.2025)
صرّح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن المجر تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإجراء مفاوضات منذ بداية الصراع، والآن تتفق العديد من الدول الأخرى على هذا الموقف.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال سيارتو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لطالما أيدت المجر وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام منذ البداية".
وأضاف: "لقد تعرضنا لانتقادات شديدة بسبب موقفنا هذا في مناسبات عديدة، لكن الجميع يتحدث الآن لصالح وقف إطلاق النار ومحادثات السلام".
وشدد الدبلوماسي المجري: "هذا يظهر أننا، نحن المجريين، كنا على حق عندما طالبنا بهذه الأمور في بداية الحرب أيضًا".
ولفت إلى أن أوروبا الوسطى ستستفيد من "العلاقة المتحضرة" بين روسيا والولايات المتحدة.
وأمس صرّح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، بأن بلاده هي الدولة العضو الوحيدة
في حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي لم تزوّد أوكرانيا بالأسلحة ولم تقدّم تمويلًا لهذه الشحنات.
وقال سيارتو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هنغاريا هي الدولة العضو الوحيدة في حلف شمال الأطلسي التي لم تزوّد أوكرانيا بأي أسلحة قط، ولم تسهم ماليًا في أي شحنات أسلحة، ونحن بالتأكيد لا ننوي تغيير هذا الموقف".