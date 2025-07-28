https://sarabic.ae/20250728/سيارتو-لـسبوتنيك-العلاقات-الثنائية-الحالية-بين-هنغاريا-وأوكرانيا-سيئة-للغاية-1103096952.html

سيارتو لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية الحالية بين هنغاريا وأوكرانيا "سيئة للغاية"

سيارتو لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية الحالية بين هنغاريا وأوكرانيا "سيئة للغاية"

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، بأن العلاقات بين بلاده وأوكرانيا في الوقت الراهن "سيئة للغاية"، وهذا لا علاقة له بالأعمال العسكرية. 28.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-28T01:43+0000

2025-07-28T01:43+0000

2025-07-28T01:44+0000

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الأمم المتحدة -سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "حاليا لدينا علاقات ثنائية سيئة للغاية مع أوكرانيا، والتي لا علاقة لها بالحرب الجارية ".وأوضح سيارتو، أن "العلاقات السيئة" المذكورة بدأت منذ نحو عشر سنوات، عندما بدأت الحكومة الأوكرانية في انتهاك حقوق الأقليات القومية".وأضاف: "نأمل أن تحظى أوكرانيا يوما ما بإدارة تحترم الأقليات القومية وتعيد لها حقوقها".كان سيارتو قال إن المجر تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإجراء مفاوضات منذ بداية الصراع، والآن تتفق العديد من الدول الأخرى على هذا الموقف.وأضاف: "لقد تعرضنا لانتقادات شديدة بسبب موقفنا هذا في مناسبات عديدة، لكن الجميع يتحدث الآن لصالح وقف إطلاق النار ومحادثات السلام".وشدد الدبلوماسي المجري: "هذا يظهر أننا، نحن المجريين، كنا على حق عندما طالبنا بهذه الأمور في بداية الحرب أيضًا".ولفت إلى أن أوروبا الوسطى ستستفيد من "العلاقة المتحضرة" بين روسيا والولايات المتحدة.

https://sarabic.ae/20250727/الخارجية-المجر-تدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-منذ-بداية-الصراع-1103073380.html

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