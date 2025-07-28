https://sarabic.ae/20250728/سيارتو-لـسبوتنيك-العلاقات-الثنائية-الحالية-بين-هنغاريا-وأوكرانيا-سيئة-للغاية-1103096952.html
سيارتو لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية الحالية بين هنغاريا وأوكرانيا "سيئة للغاية"
سيارتو لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية الحالية بين هنغاريا وأوكرانيا "سيئة للغاية"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، بأن العلاقات بين بلاده وأوكرانيا في الوقت الراهن "سيئة للغاية"، وهذا لا علاقة له بالأعمال العسكرية. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T01:43+0000
2025-07-28T01:43+0000
2025-07-28T01:44+0000
هنغاريا
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_fc73df2f7ea9f83da9ec573c9dacab06.jpg
الأمم المتحدة -سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "حاليا لدينا علاقات ثنائية سيئة للغاية مع أوكرانيا، والتي لا علاقة لها بالحرب الجارية ".وأوضح سيارتو، أن "العلاقات السيئة" المذكورة بدأت منذ نحو عشر سنوات، عندما بدأت الحكومة الأوكرانية في انتهاك حقوق الأقليات القومية".وأضاف: "نأمل أن تحظى أوكرانيا يوما ما بإدارة تحترم الأقليات القومية وتعيد لها حقوقها".كان سيارتو قال إن المجر تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإجراء مفاوضات منذ بداية الصراع، والآن تتفق العديد من الدول الأخرى على هذا الموقف.وأضاف: "لقد تعرضنا لانتقادات شديدة بسبب موقفنا هذا في مناسبات عديدة، لكن الجميع يتحدث الآن لصالح وقف إطلاق النار ومحادثات السلام".وشدد الدبلوماسي المجري: "هذا يظهر أننا، نحن المجريين، كنا على حق عندما طالبنا بهذه الأمور في بداية الحرب أيضًا".ولفت إلى أن أوروبا الوسطى ستستفيد من "العلاقة المتحضرة" بين روسيا والولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250727/الخارجية-المجر-تدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-منذ-بداية-الصراع-1103073380.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_f4e60cd8c57eebda04f4a3afb05a2df9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
هنغاريا, روسيا, أخبار أوكرانيا
هنغاريا, روسيا, أخبار أوكرانيا
سيارتو لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية الحالية بين هنغاريا وأوكرانيا "سيئة للغاية"
01:43 GMT 28.07.2025 (تم التحديث: 01:44 GMT 28.07.2025)
حصري
صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، بأن العلاقات بين بلاده وأوكرانيا في الوقت الراهن "سيئة للغاية"، وهذا لا علاقة له بالأعمال العسكرية.
الأمم المتحدة -سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "حاليا لدينا علاقات ثنائية سيئة للغاية مع أوكرانيا، والتي لا علاقة لها بالحرب الجارية ".
وأوضح سيارتو، أن "العلاقات السيئة" المذكورة بدأت منذ نحو عشر سنوات، عندما بدأت الحكومة الأوكرانية
في انتهاك حقوق الأقليات القومية".
وأضاف: "نأمل أن تحظى أوكرانيا يوما ما بإدارة تحترم الأقليات القومية وتعيد لها حقوقها".
كان سيارتو قال إن المجر تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإجراء مفاوضات منذ بداية الصراع، والآن تتفق العديد من الدول الأخرى على هذا الموقف.
وأضاف: "لقد تعرضنا لانتقادات شديدة بسبب موقفنا هذا في مناسبات عديدة، لكن الجميع يتحدث الآن لصالح وقف إطلاق النار ومحادثات السلام".
وشدد الدبلوماسي المجري: "هذا يظهر أننا، نحن المجريين، كنا على حق عندما طالبنا بهذه الأمور في بداية الحرب أيضًا".
ولفت إلى أن أوروبا الوسطى ستستفيد من "العلاقة المتحضرة" بين روسيا والولايات المتحدة.