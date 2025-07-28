سيارتو لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية الحالية بين هنغاريا وأوكرانيا "سيئة للغاية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250728/سيارتو-لـسبوتنيك-العلاقات-الثنائية-الحالية-بين-هنغاريا-وأوكرانيا-سيئة-للغاية-1103096952.html
سيارتو لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية الحالية بين هنغاريا وأوكرانيا "سيئة للغاية"
سيارتو لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية الحالية بين هنغاريا وأوكرانيا "سيئة للغاية"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، بأن العلاقات بين بلاده وأوكرانيا في الوقت الراهن "سيئة للغاية"، وهذا لا علاقة له بالأعمال العسكرية. 28.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-28T01:43+0000
2025-07-28T01:44+0000
هنغاريا
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_0:89:3329:1961_1920x0_80_0_0_fc73df2f7ea9f83da9ec573c9dacab06.jpg
الأمم المتحدة -سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "حاليا لدينا علاقات ثنائية سيئة للغاية مع أوكرانيا، والتي لا علاقة لها بالحرب الجارية ".وأوضح سيارتو، أن "العلاقات السيئة" المذكورة بدأت منذ نحو عشر سنوات، عندما بدأت الحكومة الأوكرانية في انتهاك حقوق الأقليات القومية".وأضاف: "نأمل أن تحظى أوكرانيا يوما ما بإدارة تحترم الأقليات القومية وتعيد لها حقوقها".كان سيارتو قال إن المجر تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإجراء مفاوضات منذ بداية الصراع، والآن تتفق العديد من الدول الأخرى على هذا الموقف.وأضاف: "لقد تعرضنا لانتقادات شديدة بسبب موقفنا هذا في مناسبات عديدة، لكن الجميع يتحدث الآن لصالح وقف إطلاق النار ومحادثات السلام".وشدد الدبلوماسي المجري: "هذا يظهر أننا، نحن المجريين، كنا على حق عندما طالبنا بهذه الأمور في بداية الحرب أيضًا".ولفت إلى أن أوروبا الوسطى ستستفيد من "العلاقة المتحضرة" بين روسيا والولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250727/الخارجية-المجر-تدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-منذ-بداية-الصراع-1103073380.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/18/1068164745_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_f4e60cd8c57eebda04f4a3afb05a2df9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
هنغاريا, روسيا, أخبار أوكرانيا
هنغاريا, روسيا, أخبار أوكرانيا

سيارتو لـ"سبوتنيك": العلاقات الثنائية الحالية بين هنغاريا وأوكرانيا "سيئة للغاية"

01:43 GMT 28.07.2025 (تم التحديث: 01:44 GMT 28.07.2025)
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2025
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، بأن العلاقات بين بلاده وأوكرانيا في الوقت الراهن "سيئة للغاية"، وهذا لا علاقة له بالأعمال العسكرية.
الأمم المتحدة -سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "حاليا لدينا علاقات ثنائية سيئة للغاية مع أوكرانيا، والتي لا علاقة لها بالحرب الجارية ".
وأوضح سيارتو، أن "العلاقات السيئة" المذكورة بدأت منذ نحو عشر سنوات، عندما بدأت الحكومة الأوكرانية في انتهاك حقوق الأقليات القومية".
وأضاف: "نأمل أن تحظى أوكرانيا يوما ما بإدارة تحترم الأقليات القومية وتعيد لها حقوقها".
كان سيارتو قال إن المجر تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإجراء مفاوضات منذ بداية الصراع، والآن تتفق العديد من الدول الأخرى على هذا الموقف.
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية: المجر تدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا منذ بداية الصراع
أمس, 03:10 GMT
وأضاف: "لقد تعرضنا لانتقادات شديدة بسبب موقفنا هذا في مناسبات عديدة، لكن الجميع يتحدث الآن لصالح وقف إطلاق النار ومحادثات السلام".
وشدد الدبلوماسي المجري: "هذا يظهر أننا، نحن المجريين، كنا على حق عندما طالبنا بهذه الأمور في بداية الحرب أيضًا".
ولفت إلى أن أوروبا الوسطى ستستفيد من "العلاقة المتحضرة" بين روسيا والولايات المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала