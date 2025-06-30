https://sarabic.ae/20250630/أوربان-أغلبية-دول-الناتو-تعتقد-أن-أي-صراع-مع-روسيا-سيؤدي-إلى-حرب-عالمية-ثالثة-1102227720.html
أوربان: أغلبية دول الناتو تعتقد أن أي صراع مع روسيا سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
أوربان: أغلبية دول الناتو تعتقد أن أي صراع مع روسيا سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، أن الأغلبية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعتقد أن أي صراع مع روسيا، سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وأنه يجب... 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T17:36+0000
2025-06-30T17:36+0000
2025-06-30T17:36+0000
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وقال أوربان، خلال مقابلة: "الأهم هو أن أغلبية تتشكل في حلف الناتو تعتقد أن أي صراع مع روسيا، قد يقودنا إلى حرب عالمية ثالثة. لذلك، إذا تدخل الناتو في الحرب إلى جانب أوكرانيا، فسيكون هناك خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة. إذا قَبِل الناتو انضمام أوكرانيا، فسيكون في صراع دائم مع روسيا، ما يشكل تهديدا مستمرا باندلاع حرب عالمية ثالثة. لذلك، يجب تجنب هذا".وتابع أوربان: "علينا تجنب سباق التسلح. علينا أن نصبح أقوى، لكن يجب علينا تجنبه. ولن يحدث هذا إلا إذا اتفقنا نحن الغرب مع روسيا".وقالت جدانوفا لوكالة "سبوتنيك": "ليس لدينا شك في أن خصومنا الأوروبيين يدركون الأسباب الجذرية للصراع".
https://sarabic.ae/20250630/رئيسة-الوفد-الروسي-أوروبا-تدرك-الأسباب-الجذرية-للصراع-في-أوكرانيا-1102198513.html
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روسيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, المجر, العالم, أخبار العالم الآن
أوربان: أغلبية دول الناتو تعتقد أن أي صراع مع روسيا سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة
أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، أن الأغلبية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تعتقد أن أي صراع مع روسيا، سيؤدي إلى حرب عالمية ثالثة، وأنه يجب تجنب ذلك.
وقال أوربان، خلال مقابلة: "الأهم هو أن أغلبية تتشكل في حلف الناتو تعتقد أن أي صراع مع روسيا، قد يقودنا إلى حرب عالمية ثالثة. لذلك، إذا تدخل الناتو في الحرب إلى جانب أوكرانيا، فسيكون هناك خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة. إذا قَبِل الناتو انضمام أوكرانيا، فسيكون في صراع دائم مع روسيا، ما يشكل تهديدا مستمرا باندلاع حرب عالمية ثالثة. لذلك، يجب تجنب هذا".
وأوضح أوربان أنه "عاجلًا أم آجلًا، سيضطر حلف الناتو إلى الاتفاق مع روسيا على حجم إنفاقنا العسكري، وإلا فحدود الإنفاق مفتوحة".
وتابع أوربان: "علينا تجنب سباق التسلح. علينا أن نصبح أقوى، لكن يجب علينا تجنبه. ولن يحدث هذا إلا إذا اتفقنا نحن الغرب مع روسيا".
وفي وقت سابق من اليوم، صرحت يوليا جدانوفا، الرئيسة الجديدة للوفد الروسي في محادثات فيينا حول الأمن العسكري والحد من التسلح، أن "الجانب الروسي واثق من أن خصومنا في أوروبا يدركون الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا".
وقالت جدانوفا لوكالة "سبوتنيك": "ليس لدينا شك في أن خصومنا الأوروبيين يدركون الأسباب الجذرية للصراع".