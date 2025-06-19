"إنه أمر خطير"… المجر تعلق على طرح انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250619/إنه-أمر-خطير-المجر-تعلق-على-طرح-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1101837195.html
"إنه أمر خطير"… المجر تعلق على طرح انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
"إنه أمر خطير"… المجر تعلق على طرح انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، للصحفيين على هامش فعاليات منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، أن "المجر لا تدعم طبعا انضمام أوكرانيا المعجّل إلى الاتحاد... 19.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-19T14:31+0000
2025-06-19T14:31+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1099006923_0:0:1526:858_1920x0_80_0_0_31c6b631e1e9926e59a95160f929b0ec.jpg
وقال سيارتو، مجيبا على سؤال ذي صلة: "هذا أمر خطير للغاية وسيسبب العديد من المشاكل، وسيلحق أضرارا جسيمة بالاتحاد الأوروبي. لذلك، لا ندعم هذا النهج المعجّل قطعا".وصرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم 9 يونيو/ حزيران الجاري، أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع كسب الصراع في أوكرانيا، وإذا لم يبدأ بتسوية دبلوماسية، فسينتهي الأمر بجارته (أوكرانيا) كأفغانستان.وأضاف أوربان، متحدثًا في فعالية مخصصة لذكرى انتخابات البرلمان الأوروبي: "يريد السياسيون المؤيدون للحرب في بروكسل أن نصدق أن الحرب يجب أن تستمر، لكن لا يمكن كسبها. لا يوجد حل في ساحة المعركة. هناك قتلى ومعاناة ودمار. نحتاج إلى وقف إطلاق نار، نحتاج إلى سلام، نحتاج إلى مفاوضات. يجب أن يتولى الدبلوماسيون القيادة من الجنرالات. ولا نريد أن نموت في أوكرانيا. لا نريد أن يعود أبناؤنا في نعوش. لا نريد أفغانستان المجاورة".
https://sarabic.ae/20250619/الدفاع-الروسية-عودة-مجموعة-من-العسكريين-الروس-ونقل-مجموعة-من-أسرى-الحرب-الأوكرانيين-في-المقابل---1101827110.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1099006923_86:0:1526:1080_1920x0_80_0_0_f60d66a2bd1971e199327e2a57528fbd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

"إنه أمر خطير"… المجر تعلق على طرح انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

14:31 GMT 19.06.2025
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، للصحفيين على هامش فعاليات منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، أن "المجر لا تدعم طبعا انضمام أوكرانيا المعجّل إلى الاتحاد الأوروبي، لما يشكله ذلك من خطر على الاتحاد".
وقال سيارتو، مجيبا على سؤال ذي صلة: "هذا أمر خطير للغاية وسيسبب العديد من المشاكل، وسيلحق أضرارا جسيمة بالاتحاد الأوروبي. لذلك، لا ندعم هذا النهج المعجّل قطعا".

وأضاف أن "بودابست ستواصل دعمها لتحقيق السلام في أوكرانيا وستدعم جهود واشنطن لحل النزاع"، مضيفا أنه "لا يعتقد أن الرئيس ترامب قد فقد اهتمامه بالتسوية".

وصرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم 9 يونيو/ حزيران الجاري، أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع كسب الصراع في أوكرانيا، وإذا لم يبدأ بتسوية دبلوماسية، فسينتهي الأمر بجارته (أوكرانيا) كأفغانستان.
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن عن عودة مجموعة أخرى من العسكريين الروس في إطار اتفاقيات إسطنبول ... فيديو
11:42 GMT

وقال أوربان إن "الأحزاب اليمينية المحافظة في أوروبا لا تريد عودة الأوروبيين من أوكرانيا في نعوش".

وأضاف أوربان، متحدثًا في فعالية مخصصة لذكرى انتخابات البرلمان الأوروبي: "يريد السياسيون المؤيدون للحرب في بروكسل أن نصدق أن الحرب يجب أن تستمر، لكن لا يمكن كسبها. لا يوجد حل في ساحة المعركة. هناك قتلى ومعاناة ودمار. نحتاج إلى وقف إطلاق نار، نحتاج إلى سلام، نحتاج إلى مفاوضات. يجب أن يتولى الدبلوماسيون القيادة من الجنرالات. ولا نريد أن نموت في أوكرانيا. لا نريد أن يعود أبناؤنا في نعوش. لا نريد أفغانستان المجاورة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... انطلاق فعاليات اليوم الثاني لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" 06:21 GMTПоследствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل17 يونيو, 21:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала