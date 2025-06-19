https://sarabic.ae/20250619/إنه-أمر-خطير-المجر-تعلق-على-طرح-انضمام-أوكرانيا-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1101837195.html

"إنه أمر خطير"… المجر تعلق على طرح انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

"إنه أمر خطير"… المجر تعلق على طرح انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، للصحفيين على هامش فعاليات منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، أن "المجر لا تدعم طبعا انضمام أوكرانيا المعجّل إلى الاتحاد... 19.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-19T14:31+0000

2025-06-19T14:31+0000

2025-06-19T14:31+0000

روسيا

العالم

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وقال سيارتو، مجيبا على سؤال ذي صلة: "هذا أمر خطير للغاية وسيسبب العديد من المشاكل، وسيلحق أضرارا جسيمة بالاتحاد الأوروبي. لذلك، لا ندعم هذا النهج المعجّل قطعا".وصرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم 9 يونيو/ حزيران الجاري، أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع كسب الصراع في أوكرانيا، وإذا لم يبدأ بتسوية دبلوماسية، فسينتهي الأمر بجارته (أوكرانيا) كأفغانستان.وأضاف أوربان، متحدثًا في فعالية مخصصة لذكرى انتخابات البرلمان الأوروبي: "يريد السياسيون المؤيدون للحرب في بروكسل أن نصدق أن الحرب يجب أن تستمر، لكن لا يمكن كسبها. لا يوجد حل في ساحة المعركة. هناك قتلى ومعاناة ودمار. نحتاج إلى وقف إطلاق نار، نحتاج إلى سلام، نحتاج إلى مفاوضات. يجب أن يتولى الدبلوماسيون القيادة من الجنرالات. ولا نريد أن نموت في أوكرانيا. لا نريد أن يعود أبناؤنا في نعوش. لا نريد أفغانستان المجاورة".

https://sarabic.ae/20250619/الدفاع-الروسية-عودة-مجموعة-من-العسكريين-الروس-ونقل-مجموعة-من-أسرى-الحرب-الأوكرانيين-في-المقابل---1101827110.html

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