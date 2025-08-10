عربي
أوربان يدعو القادة الأوروبيين إلى دعم جهود السلام التي يبذلها ترامب في أوكرانيا
أوربان يدعو القادة الأوروبيين إلى دعم جهود السلام التي يبذلها ترامب في أوكرانيا
دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأحد، القادة الأوروبيين إلى دعم جهود السلام التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أوكرانيا.
أوربان يدعو القادة الأوروبيين إلى دعم جهود السلام التي يبذلها ترامب في أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الأحد، القادة الأوروبيين إلى دعم جهود السلام التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أوكرانيا.
وكتب أوربان على منصة "فيسبوك" (المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): "حرب أم سلام؟ ترامب يريد السلام، لذا سيلتقي مع بوتين الجمعة المقبلة. الآن لدى القادة الأوروبيين فرصة أيضًا. لقد قوّضوا السلام، لكن الآن يمكنهم استعادته. كل ما عليهم فعله هو دعم الرئيس ترامب".
وصرح رئيس الوزراء المجري، في وقت سابق، بأن القادة الأوروبيين بحاجة إلى لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وإلا فسيتم إبعادهم عن صنع القرار المتعلق بأمن القارة، لكن أوروبا في الوقت الحالي "نائمة" ولا تتخذ الخطوات اللازمة.
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
أوربان: لقاء بين بوتين وترامب ضروري لتحقيق السلام في أوكرانيا
10 يوليو, 00:51 GMT
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مصادر، أن الدول الأوروبية تشعر بالقلق من أن يتوصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل مستقل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.
ووفقًا لمصادر الصحيفة، تسعى الدول الأوروبية لضمان حضور زيلينسكي في الاجتماع بين بوتين وترامب. وأكدت الصحيفة أن الأوروبيين يرغبون أيضًا في المشاركة في عملية التفاوض، لكن هذا يعتبر مستبعدًا.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المجر: التغلب على روسيا في الصراع الأوكراني "ضرب من الخيال"
19 يوليو, 14:09 GMT
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، في وقت سابق، أن بوتين وترامب سيلتقيان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب. ووفقًا لما ذكره مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فقد ذكر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، خلال زيارته لروسيا، خيار عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وفلاديمير زيلينسكي في الكرملين، إلا أن الجانب الروسي لم يعلق على الأمر، مشيرًا إلى التركيز على التحضير لقمة ثنائية.
وأشار بوتين، في وقت سابق، إلى أن اجتماعه مع زيلينسكي ممكن، ولكن يجب تهيئة الظروف لمثل هذه المحادثات، وهي ظروف لا تزال بعيدة المنال.
مجلس الأمن الروسي: أوروبا تحاول عرقلة الجهود الأمريكية لتسوية الصراع في أوكرانيا
إعلام: أوروبا وكييف تطالبان أمريكا بمنح أوكرانيا فرصة للانضمام إلى الناتو
