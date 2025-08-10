إعلام: أوروبا وكييف تطالبان أمريكا بمنح أوكرانيا فرصة للانضمام إلى الناتو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:45 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
12:03 GMT
23 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
12:26 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
قبيل لقاء بوتين – ترامب.. واشنطن وموسكو تبحثان اتفاقا يرسخ سيطرة روسيا على مناطق جديدة بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
ملفات ساخنة
هل تسيطر إسرائيل على غزة أم تتراجع تحت وطأة الضغوط الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:38 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
16:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: المقاومة لن تسلم سلاحها مهما كانت التحديات والضغوط
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: أوروبا وكييف تطالبان أمريكا بمنح أوكرانيا فرصة للانضمام إلى الناتو
إعلام: أوروبا وكييف تطالبان أمريكا بمنح أوكرانيا فرصة للانضمام إلى الناتو
سبوتنيك عربي
أفادت وسيلة إعلامية أمريكية، نقلًا عن مصادر، بأن أوروبا وكييف تطالبان بـ"ضمانات أمنية" من الولايات المتحدة الأمريكية، كجزء من اتفاق مستقبلي لحل الصراع في أوكرانيا
2025-08-10T05:31+0000
2025-08-10T05:31+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
الناتو
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097689608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5bbff8b63654d8068c5fa595edd678b3.jpg
وقالت الوسيلة: "الأوروبيون، كالعادة، دعموا موقف أوكرانيا، وأصروا على أن أي اتفاق يجب أن يكون مصحوبًا بضمانات أمنية، بما في ذلك من الولايات المتحدة".وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن هذه القضايا نوقشت في اجتماع عقد، أمس السبت، بين وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وممثلين عن أوكرانيا وأوروبا، وحضره أيضا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.وبحسب الصحيفة، ركّز الأوروبيون في المقام الأول على "محاولة معرفة ما ناقشه السيد بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير) مع السيد ويتكوف(ستيف المبعوث الرئاسي الأمريكي)، بالضبط، بشأن القرار الذي يهدف إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا".ما هو المعروف أيضًا عن المناقشات في أوروبا؟كما ذكر موقع "أكسيوس" سابقًا، أنه في تلك المحادثات التي جرت يوم امس السبت، أخبر ممثلون أوكرانيون وأوروبيون نائب الرئيس الأمريكي، أن "الخطوة الأولى يجب أن تكون وقف إطلاق النار الفوري، وأنه لا ينبغي لكييف التنازل عن أي أراضٍ مقابل الهدنة".قمة روسية أمريكية في ألاسكاوأعلن الكرملين والبيت الأبيض، مساء أمس السبت، أن زعيمي روسيا والولايات المتحدة، سيلتقيان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري.ووفقًا ليوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، سيركّز بوتين وترامب على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية.بوتين يصبح أول زعيم روسي يزور ألاسكا الأمريكيةالأمم المتحدة تعلن استعدادها لاستضافة لقاء بوتين وترامب في مقرهاترامب: سألتقي مع بوتين في "القريب العاجل"
إعلام: أوروبا وكييف تطالبان أمريكا بمنح أوكرانيا فرصة للانضمام إلى الناتو

05:31 GMT 10.08.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
أفادت وسيلة إعلامية أمريكية، نقلًا عن مصادر، بأن أوروبا وكييف تطالبان بـ"ضمانات أمنية" من الولايات المتحدة الأمريكية، كجزء من اتفاق مستقبلي لحل الصراع في أوكرانيا، وتصرّان على "الحفاظ على إمكانية عضوية البلاد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)".
وقالت الوسيلة: "الأوروبيون، كالعادة، دعموا موقف أوكرانيا، وأصروا على أن أي اتفاق يجب أن يكون مصحوبًا بضمانات أمنية، بما في ذلك من الولايات المتحدة".

وبحسب مصادر الوسيلة، فإن الحلفاء الأوروبيين يطالبون الولايات المتحدة أيضًا بـ"ترك الباب مفتوحًا أمام عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، حتى لو كان هذا غير مناسب حاليًا".

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن هذه القضايا نوقشت في اجتماع عقد، أمس السبت، بين وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وممثلين عن أوكرانيا وأوروبا، وحضره أيضا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.
وبحسب الصحيفة، ركّز الأوروبيون في المقام الأول على "محاولة معرفة ما ناقشه السيد بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير) مع السيد ويتكوف(ستيف المبعوث الرئاسي الأمريكي)، بالضبط، بشأن القرار الذي يهدف إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا".
لقاء بوتين وترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
مساعد الرئيس الروسي: موسكو تتوقع أن يعقد الاجتماع المقبل بين بوتين وترامب في روسيا
أمس, 05:28 GMT
ما هو المعروف أيضًا عن المناقشات في أوروبا؟
كما ذكر موقع "أكسيوس" سابقًا، أنه في تلك المحادثات التي جرت يوم امس السبت، أخبر ممثلون أوكرانيون وأوروبيون نائب الرئيس الأمريكي، أن "الخطوة الأولى يجب أن تكون وقف إطلاق النار الفوري، وأنه لا ينبغي لكييف التنازل عن أي أراضٍ مقابل الهدنة".

كما زعمت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "الدول الأوروبية قلقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق مستقل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب. ولذلك، ترغب في حضور زيلينسكي، اجتماع زعيمي البلدين". وأشارت الصحيفة إلى أن "الأوروبيين يرغبون في المشاركة بعملية التفاوض، لكن هذا السيناريو مستبعد".

قمة روسية أمريكية في ألاسكا
وأعلن الكرملين والبيت الأبيض، مساء أمس السبت، أن زعيمي روسيا والولايات المتحدة، سيلتقيان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري.
ووفقًا ليوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، سيركّز بوتين وترامب على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية.
بوتين يصبح أول زعيم روسي يزور ألاسكا الأمريكية
الأمم المتحدة تعلن استعدادها لاستضافة لقاء بوتين وترامب في مقرها
ترامب: سألتقي مع بوتين في "القريب العاجل"
