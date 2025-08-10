https://sarabic.ae/20250810/إعلام-أوروبا-وكييف-تطالبان-أمريكا-بمنح-أوكرانيا-فرصة-للانضمام-إلى-الناتو-1103560028.html

إعلام: أوروبا وكييف تطالبان أمريكا بمنح أوكرانيا فرصة للانضمام إلى الناتو

أفادت وسيلة إعلامية أمريكية، نقلًا عن مصادر، بأن أوروبا وكييف تطالبان بـ"ضمانات أمنية" من الولايات المتحدة الأمريكية، كجزء من اتفاق مستقبلي لحل الصراع في... 10.08.2025, سبوتنيك عربي

وقالت الوسيلة: "الأوروبيون، كالعادة، دعموا موقف أوكرانيا، وأصروا على أن أي اتفاق يجب أن يكون مصحوبًا بضمانات أمنية، بما في ذلك من الولايات المتحدة".وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن هذه القضايا نوقشت في اجتماع عقد، أمس السبت، بين وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وممثلين عن أوكرانيا وأوروبا، وحضره أيضا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.وبحسب الصحيفة، ركّز الأوروبيون في المقام الأول على "محاولة معرفة ما ناقشه السيد بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير) مع السيد ويتكوف(ستيف المبعوث الرئاسي الأمريكي)، بالضبط، بشأن القرار الذي يهدف إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا".ما هو المعروف أيضًا عن المناقشات في أوروبا؟كما ذكر موقع "أكسيوس" سابقًا، أنه في تلك المحادثات التي جرت يوم امس السبت، أخبر ممثلون أوكرانيون وأوروبيون نائب الرئيس الأمريكي، أن "الخطوة الأولى يجب أن تكون وقف إطلاق النار الفوري، وأنه لا ينبغي لكييف التنازل عن أي أراضٍ مقابل الهدنة".قمة روسية أمريكية في ألاسكاوأعلن الكرملين والبيت الأبيض، مساء أمس السبت، أن زعيمي روسيا والولايات المتحدة، سيلتقيان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري.ووفقًا ليوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، سيركّز بوتين وترامب على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية.بوتين يصبح أول زعيم روسي يزور ألاسكا الأمريكيةالأمم المتحدة تعلن استعدادها لاستضافة لقاء بوتين وترامب في مقرهاترامب: سألتقي مع بوتين في "القريب العاجل"

