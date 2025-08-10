https://sarabic.ae/20250810/مجلس-الأمن-الروسي-أوروبا-تحاول-عرقلة-الجهود-الأمريكية-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-1103565924.html
مجلس الأمن الروسي: أوروبا تحاول عرقلة الجهود الأمريكية لتسوية الصراع في أوكرانيا
وأشار مدفيديف في منشور عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إلى أن "بعض السياسيين الأوروبيين يحاولون إحباط الجهود الأمريكية للمساعدة في حل الصراع في أوكرانيا".وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا.من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا، يوم الجمعة 15 أغسطس الجاري.وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أمس السبت، بأن "روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر وفدنا مضيق "بيرينغ" جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله، إنه "لا يزال من الممكن أن يشارك فلاديمير زيلينسكي، بطريقة ما في اجتماع بوتين وترامب".
مجلس الأمن الروسي: أوروبا تحاول عرقلة الجهود الأمريكية لتسوية الصراع في أوكرانيا
09:50 GMT 10.08.2025 (تم التحديث: 10:06 GMT 10.08.2025)
أعلن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عن محاولات دول أوروبية لعرقلة الجهود الأمريكية لحل النزاع في أوكرانيا.
وأشار مدفيديف في منشور عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إلى أن "بعض السياسيين الأوروبيين يحاولون إحباط الجهود الأمريكية للمساعدة في حل الصراع في أوكرانيا".
وأضاف: "بينما يحاول الأوروبيون عرقلة المحاولات الأمريكية للمساعدة في حل الصراع الأوكراني، نرى أن نظام أتباع بانديرا، الذي أخذ يحتضر ويصاب بالهلع ويحاول تجنيد أكثر حثالة البشرية شرا لإرسالهم إلى الجبهة".
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا
.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيعقد الجمعة المقبلة، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".
من جانبه، صرح يوري أوشاكوف
، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا، يوم الجمعة 15 أغسطس الجاري.
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أمس السبت، بأن "روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر وفدنا مضيق "بيرينغ" جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".
وأضاف: "سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".
وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله، إنه "لا يزال من الممكن أن يشارك فلاديمير زيلينسكي، بطريقة ما في اجتماع بوتين وترامب".