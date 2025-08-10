عربي
مجلس الأمن الروسي: أوروبا تحاول عرقلة الجهود الأمريكية لتسوية الصراع في أوكرانيا

09:50 GMT 10.08.2025 (تم التحديث: 10:06 GMT 10.08.2025)
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عن محاولات دول أوروبية لعرقلة الجهود الأمريكية لحل النزاع في أوكرانيا.
وأشار مدفيديف في منشور عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إلى أن "بعض السياسيين الأوروبيين يحاولون إحباط الجهود الأمريكية للمساعدة في حل الصراع في أوكرانيا".

وأضاف: "بينما يحاول الأوروبيون عرقلة المحاولات الأمريكية للمساعدة في حل الصراع الأوكراني، نرى أن نظام أتباع بانديرا، الذي أخذ يحتضر ويصاب بالهلع ويحاول تجنيد أكثر حثالة البشرية شرا لإرسالهم إلى الجبهة".

علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
قبيل قمة بوتين وترامب... بريطانيا تستضيف اجتماعا لمستشاري الأمن القومي في أوروبا وأوكرانيا
أمس, 13:22 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 15 أغسطس/ آب الجاري، في ألاسكا.

وكتب ترامب عبر حسابه على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيعقد الجمعة المقبلة، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".

من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ألاسكا، يوم الجمعة 15 أغسطس الجاري.
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
خبير سياسي: لقاء بوتين وترامب سيشكل منصة لمناقشة طيف واسع من المواضيع
أمس, 20:06 GMT
وصرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أمس السبت، بأن "روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، ويبدو منطقيا تماما أن يعبر وفدنا مضيق "بيرينغ" جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".

وأضاف: "سيركز الرئيسان بلا شك على مناقشة خيارات تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد للأزمة الأوكرانية".

وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله، إنه "لا يزال من الممكن أن يشارك فلاديمير زيلينسكي، بطريقة ما في اجتماع بوتين وترامب".
بوتين يصبح أول زعيم روسي يزور ألاسكا الأمريكية
تصويت برأيك هل يشكل اللقاء بين بوتين وترامب نقطة تحول حقيقية في حل الأزمة الأوكرانية؟
