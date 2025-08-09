https://sarabic.ae/20250809/قبيل-قمة-بوتين-وترامب-بريطانيا-تستضيف-اجتماعا-لمستشاري-الأمن-القومي-في-أوروبا-وأوكرانيا-1103543835.html
قبيل قمة بوتين وترامب... بريطانيا تستضيف اجتماعا لمستشاري الأمن القومي في أوروبا وأوكرانيا
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، سيستضيفان اجتماعا لمستشاري الأمن القومي
كما ذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، أن ممثلين من الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول أوروبية يعتزمون الاجتماع في المملكة المتحدة، نهاية هذا الأسبوع، قبل اجتماع بين القادة الروس والأمريكيين في ألاسكا في 15 أغسطس/آب.
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، سيستضيفان اجتماعا لمستشاري الأمن القومي من أوروبا والولايات المتحدة وأوكرانيا، اليوم السبت.
كما ذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصادر، أن ممثلين من الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول أوروبية يعتزمون الاجتماع في المملكة المتحدة، نهاية هذا الأسبوع، قبل اجتماع بين القادة الروس والأمريكيين في ألاسكا في 15 أغسطس/آب.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس المقبل في ألاسكا، في إطار مساعيه للمساهمة في التوسط لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".
من جانبه، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة 15 أغسطس.