سيارتو: المجر ستمنع محاولات الاتحاد الأوروبي لتقويض القمة الروسية الأمريكية

وكتب سيارتو على وسائل التواصل الاجتماعي: "يؤسفنا أن نلاحظ أن السياسيين المؤيدين للحرب في الاتحاد الأوروبي يحاولون استغلال كل يوم حتى يوم الجمعة، لتقويض مسار السلام وعرقلة نجاح لقاء ترامب وبوتين".
وتابع: "المجر مهتمة بنجاح القمة، وسنقدم كل الدعم اللازم لذلك، وسنبذل قصارى جهدنا لمنع بروكسل من محاولة عرقلة القمة وتعقيدها".
وأضاف: "ناقشت بعد ظهر اليوم وقبيل القمة الوضع السياسي الدولي عبر الهاتف مع النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، وأكدت موقف المجر الثابت المبني على أن إنهاء الحرب في أوكرانيا لا يمكن أن يتم في ساحة القتال، بل على طاولة المفاوضات، والتي يمكن أن يفضي إليها الاتفاق بين أمريكا وروسيا. لذلك، ترحب المجر باللقاء بين الرئيسين الأمريكي والروسي، وتتطلع إليه بتفاؤل كبير".
وكان الكرملين والبيت الأبيض، قد أعلنا في وقت سابق، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيجتمعان في ألاسكا، في 15 أغسطس/ آب الجاري.
ورغم تعدد الملفات المنتظر مناقشتها بين الرئيسين وفي مقدمتها الملف الأوكراني، فمن المتوقع أن تكون قضايا الشرق الأوسط
من بين التفاهمات المحتملة، خاصة في ظل تقاطع المصالح للبلدين بالمنطقة، وتأثير الأزمة الأوكرانية على الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن القضية الفلسطينية، التي تمثل محور التوترات في المنطقة.
ويتوقع الخبراء أن العديد من القضايا في المنطقة يمكن أن تذهب نحو الحل، إذا ما وقع تفاهم بين بوتين وترامب على المدى القريب، دون أن يحسم ذلك الأمر من اللقاء الأول.