المجر: قادرون على شل أوكرانيا في يوم واحد

أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن المجر قادرة على تفكيك وشل أوكرانيا في يوم واحد عن طريق قطع إمدادات الغاز والكهرباء، لكنها غير مهتمة بذلك.

وقال أوربان خلال مقابلة: "يمكننا ترتيب تفكيك أوكرانيا في يوم واحد. فقط في يوم واحد. لكن هذا ليس في مصلحتنا. ففي النهاية، تحصل أوكرانيا على جزء كبير من كهربائها وغازها من المجر".وأضاف: "كييف تدرك أن بودابست ليست مهتمة بتقويض أمن أوكرانيا، لأن "انهيار أوكرانيا على الحدود مع المجر" من شأنه أن يشكل تهديدا للأمن العام في المجر نفسها، بما في ذلك زيادة التهديد الإرهابي وتدهور حياة الأقلية القومية المجرية في منطقة ترانسكارباتيا".وأضاف: "لهذا السبب يتصرفون بوقاحة تجاهنا، على الرغم من أنهم في أيدينا إلى حد ما، لأنهم يعرفون أن المجر، حتى لو لم تدعم عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، ليست مهتمة بزعزعة استقرار أوكرانيا، نحن بحاجة إلى أوكرانيا مستقرة وتعمل بشكل فعال".في وقت سابق، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن بلاده تزود الجانب الأوكراني بأكثر من 40% من وارداته من الكهرباء، وهو غير متأكد من أنها ستستمر في ذلك إذا تم قطع توريد موارد الطاقة الروسية عنها، كما تخطط المفوضية الأوروبية.المجر: أوروبا ستكون خارج التسوية الأوكرانية إذا لم تتفاوض مباشرة مع روسياسيارتو: المجر ستمنع محاولات الاتحاد الأوروبي لتقويض القمة الروسية الأمريكية

