بوتين: روسيا تحافظ على مركز الصدارة في صادرات النفط والغاز إلى الصين

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن بلاده ما زالت تحتل موقع الصدارة في إمدادات النفط والغاز إلى الصين، مشيراً إلى أن التعاون الاقتصادي بين موسكو...

فلاديمير بوتين

وقال بوتين في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن المواد الغذائية والمنتجات الزراعية باتت تشكل جزءاً مهماً ومتقدماً من الصادرات الروسية إلى السوق الصينية، مضيفاً أن روسيا تُعد أيضاً واحدة من أهم أسواق العالم بالنسبة لصادرات السيارات الصينية.وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يتطلع للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، موضحاً: "سأكون سعيداً بمناقشة جميع جوانب الأجندة الثنائية مع الرئيس شي، بما في ذلك التعاون في مجالي السياسة والأمن".وأضاف بوتين أن التعاون الروسي–الصيني داخل الأمم المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة بريكس، يمثل عاملاً مهماً في السياسة العالمية، لافتاً إلى أنه يخطط لبحث القضايا الإقليمية والدولية الراهنة مع شي جين بينغ خلال لقائهما المرتقب.وأضاف الرئيس الروسي إن موسكو تثمّن عالياً الرغبة الصادقة للرئيس الصيني شي جين بينغ في تطوير العلاقات مع روسيا على نحو شامل، قائلا: "في روسيا نُقدّر عالياً الرغبة الصادقة لرئيس الدولة الصينية في تطوير علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي مع بلادنا".ونُشرت المقابلة التي أجراها بوتين مع وكالة "شينخوا" عشية زيارته الرسمية إلى الصين على الموقع الإلكتروني للكرملين.وأمس الجمعة، أعلن السفير الروسي في الصين إيغور مورغولوف، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، تجاوز 240 مليار دولار للعام الثاني على التوالي.وأكد السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن موسكو وبكين، اتخذتا خيارًا واعيًا لصالح علاقات صداقة وتعاون متبادل المنفعة، وتعملان باستمرار على تعميق التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.وقال مورغولوف: "نجاح هذا المسار تؤكده أيضًا المؤشرات المرتفعة للتجارة الثنائية، التي تجاوزت 240 مليار دولار لعامين متتاليين".ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024، بنسبة 1.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ليبلغ مستوى قياسيًا قدره 244.819 مليار دولار. أما في عام 2023، فقد سجل التبادل التجاري زيادة بنسبة 26.3% ليصل إلى 240.11 مليار دولار.

