التبادل التجاري بين روسيا والصين يتجاوز 240 مليار دولار للسنة الثانية على التوالي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250829/التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-يتجاوز-240-مليار-دولار-للسنة-الثانية-على-التوالي-1104255847.html
التبادل التجاري بين روسيا والصين يتجاوز 240 مليار دولار للسنة الثانية على التوالي
التبادل التجاري بين روسيا والصين يتجاوز 240 مليار دولار للسنة الثانية على التوالي
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين تجاوز 240 مليار دولار للسنة الثانية على التوالي. 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T02:25+0000
2025-08-29T02:25+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082105155_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_25b510556783963dcf473aa41676829d.jpg
وأكد السفير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن موسكو وبكين اتخذتا خياراً واعياً لصالح علاقات صداقة وتعاون متبادل المنفعة، وتعملان باستمرار على تعميق التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.وقال مورغولوف: "نجاح هذا المسار تؤكده أيضاً المؤشرات المرتفعة للتجارة الثنائية، التي تجاوزت 240 مليار دولار لعامين متتاليين".ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ليبلغ مستوى قياسياً قدره 244.819 مليار دولار. أما في عام 2023، فقد سجل التبادل التجاري زيادة بنسبة 26.3% ليصل إلى 240.11 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20250828/السفير-الروسي-لدى-بكين-روسيا-والصين-تستعدان-لتوقيع-اتفاقيات-تعاون-كبرى-1104244981.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082105155_183:0:2716:1900_1920x0_80_0_0_1f95f986a67f83a16c31a1b14192d5f5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين

التبادل التجاري بين روسيا والصين يتجاوز 240 مليار دولار للسنة الثانية على التوالي

02:25 GMT 29.08.2025
© Sputnik . Sergey Savostyanov/Pool / الانتقال إلى بنك الصوررئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد"، الصين
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© Sputnik . Sergey Savostyanov/Pool
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين تجاوز 240 مليار دولار للسنة الثانية على التوالي.
وأكد السفير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن موسكو وبكين اتخذتا خياراً واعياً لصالح علاقات صداقة وتعاون متبادل المنفعة، وتعملان باستمرار على تعميق التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
السفير الروسي لدى بكين: روسيا والصين تستعدان لتوقيع اتفاقيات تعاون كبرى
أمس, 17:24 GMT
وقال مورغولوف: "نجاح هذا المسار تؤكده أيضاً المؤشرات المرتفعة للتجارة الثنائية، التي تجاوزت 240 مليار دولار لعامين متتاليين".
ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ليبلغ مستوى قياسياً قدره 244.819 مليار دولار. أما في عام 2023، فقد سجل التبادل التجاري زيادة بنسبة 26.3% ليصل إلى 240.11 مليار دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала