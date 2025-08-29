https://sarabic.ae/20250829/التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-يتجاوز-240-مليار-دولار-للسنة-الثانية-على-التوالي-1104255847.html
التبادل التجاري بين روسيا والصين يتجاوز 240 مليار دولار للسنة الثانية على التوالي
أعلن السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين تجاوز 240 مليار دولار للسنة الثانية على التوالي.
وأكد السفير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن موسكو وبكين اتخذتا خياراً واعياً لصالح علاقات صداقة وتعاون متبادل المنفعة، وتعملان باستمرار على تعميق التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.وقال مورغولوف: "نجاح هذا المسار تؤكده أيضاً المؤشرات المرتفعة للتجارة الثنائية، التي تجاوزت 240 مليار دولار لعامين متتاليين".ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ليبلغ مستوى قياسياً قدره 244.819 مليار دولار. أما في عام 2023، فقد سجل التبادل التجاري زيادة بنسبة 26.3% ليصل إلى 240.11 مليار دولار.
التبادل التجاري بين روسيا والصين يتجاوز 240 مليار دولار للسنة الثانية على التوالي
أعلن السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين تجاوز 240 مليار دولار للسنة الثانية على التوالي.
وأكد السفير، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك
"، أن موسكو وبكين اتخذتا خياراً واعياً لصالح علاقات صداقة وتعاون متبادل المنفعة، وتعملان باستمرار على تعميق التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.
وقال مورغولوف: "نجاح هذا المسار تؤكده أيضاً المؤشرات المرتفعة للتجارة الثنائية، التي تجاوزت 240 مليار دولار لعامين متتاليين".
ووفقاً لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين
في عام 2024 بنسبة 1.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ليبلغ مستوى قياسياً قدره 244.819 مليار دولار. أما في عام 2023، فقد سجل التبادل التجاري زيادة بنسبة 26.3% ليصل إلى 240.11 مليار دولار.