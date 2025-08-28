https://sarabic.ae/20250828/السفير-الروسي-لدى-بكين-روسيا-والصين-تستعدان-لتوقيع-اتفاقيات-تعاون-كبرى-1104244981.html
السفير الروسي لدى بكين: روسيا والصين تستعدان لتوقيع اتفاقيات تعاون كبرى
السفير الروسي لدى بكين: روسيا والصين تستعدان لتوقيع اتفاقيات تعاون كبرى
صرح السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، بأن روسيا والصين قد توقعان عددًا من الاتفاقيات بشأن مشاريع تعاون ثنائية رئيسية عقب اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره والصيني شي جين بينغ في بكين.
وقال مورغولوف لوكالة "سبوتنيك": "على حد علمي، يجري العمل على قدم وساق للتحضير لتوقيع عدد من الاتفاقيات بشأن مشاريع كبرى في مجال التعاون العملي الثنائي".وأضاف مورغولوف أنه في حال التوصل إلى اتفاقيات مهمة بين الوزارات والشركات الكبرى في البلدين، فسيتم الإعلان عن ذلك عقب اجتماع الرئيسين.وأشار مورغولوف إلى أن الدعم المتبادل للفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في موسكو والانتصار على اليابان العسكرية في بكين هو اتفاق شخصي مهم بين بوتين وشي جين بينغ، "يعكس المستوى العالي للعلاقات الثنائية للشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، مما يدل على الأخوة العسكرية التاريخية لشعبينا".وستُعقد قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون في تيانجين في الصين، في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر/أيلول، وفي 3 سبتمبر، ستُقيم الصين عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن في بكين احتفالًا بالذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية الثانية.الصين تحتج على اليابان إثر ضغط طوكيو على دول لتجنب حضور عرض يوم النصر في بكينالصين: رؤساء روسيا وإيران وكوريا الديمقراطية يعتزمون حضور عرض "يوم النصر" في 3 سبتمبر المقبل
السفير الروسي لدى بكين: روسيا والصين تستعدان لتوقيع اتفاقيات تعاون كبرى
صرح السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، بأن روسيا والصين قد توقعان عددًا من الاتفاقيات بشأن مشاريع تعاون ثنائية رئيسية عقب اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره والصيني شي جين بينغ في بكين.
وقال مورغولوف لوكالة "سبوتنيك": "على حد علمي، يجري العمل على قدم وساق للتحضير لتوقيع عدد من الاتفاقيات بشأن مشاريع كبرى في مجال التعاون العملي الثنائي".
وأشار مورغولوف إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيصل إلى الصين ليس فقط للمشاركة في فعاليات متعددة الأطراف ،مثل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين والعرض العسكري في بكين، بل سيُجري أيضًا محادثات شاملة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، من المتوقع خلالها "مناقشة معمّقة لأهم قضايا التعاون الثنائي والأجندة الدولية".
وأضاف مورغولوف أنه في حال التوصل إلى اتفاقيات مهمة بين الوزارات والشركات الكبرى في البلدين، فسيتم الإعلان عن ذلك عقب اجتماع الرئيسين.
وأشار مورغولوف إلى أن الدعم المتبادل للفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في موسكو والانتصار على اليابان العسكرية في بكين هو اتفاق شخصي مهم بين بوتين وشي جين بينغ، "يعكس المستوى العالي للعلاقات الثنائية للشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، مما يدل على الأخوة العسكرية التاريخية لشعبينا".
وأضاف: "كما عبّر الرئيس الروسي بإيجاز عن هذا الموضوع: "كنا معًا آنذاك، ونحن معًا الآن".
وستُعقد قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون في تيانجين في الصين، في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر/أيلول، وفي 3 سبتمبر، ستُقيم الصين عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن في بكين احتفالًا بالذكرى الثمانين لانتصار حرب
المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية الثانية.