السفير الروسي لدى بكين: روسيا والصين تستعدان لتوقيع اتفاقيات تعاون كبرى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250828/السفير-الروسي-لدى-بكين-روسيا-والصين-تستعدان-لتوقيع-اتفاقيات-تعاون-كبرى-1104244981.html
السفير الروسي لدى بكين: روسيا والصين تستعدان لتوقيع اتفاقيات تعاون كبرى
السفير الروسي لدى بكين: روسيا والصين تستعدان لتوقيع اتفاقيات تعاون كبرى
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، بأن روسيا والصين قد توقعان عددًا من الاتفاقيات بشأن مشاريع تعاون ثنائية رئيسية عقب اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير... 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T17:24+0000
2025-08-28T17:24+0000
روسيا
الصين
العالم
حول العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088880235_0:62:3421:1986_1920x0_80_0_0_6045cf805d955250795369982443fe9e.jpg
وقال مورغولوف لوكالة "سبوتنيك": "على حد علمي، يجري العمل على قدم وساق للتحضير لتوقيع عدد من الاتفاقيات بشأن مشاريع كبرى في مجال التعاون العملي الثنائي".وأضاف مورغولوف أنه في حال التوصل إلى اتفاقيات مهمة بين الوزارات والشركات الكبرى في البلدين، فسيتم الإعلان عن ذلك عقب اجتماع الرئيسين.وأشار مورغولوف إلى أن الدعم المتبادل للفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في موسكو والانتصار على اليابان العسكرية في بكين هو اتفاق شخصي مهم بين بوتين وشي جين بينغ، "يعكس المستوى العالي للعلاقات الثنائية للشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، مما يدل على الأخوة العسكرية التاريخية لشعبينا".وستُعقد قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون في تيانجين في الصين، في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر/أيلول، وفي 3 سبتمبر، ستُقيم الصين عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن في بكين احتفالًا بالذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية الثانية.الصين تحتج على اليابان إثر ضغط طوكيو على دول لتجنب حضور عرض يوم النصر في بكين‌‏الصين: رؤساء روسيا وإيران وكوريا الديمقراطية يعتزمون حضور عرض "يوم النصر" في 3 سبتمبر المقبل
https://sarabic.ae/20250828/الخارجية-الصينية-زيارة-بوتين-تعكس-المستوى-العالي-للشراكة-الاستراتيجية-الشاملة-بين-بكين-وموسكو-1104221936.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088880235_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_094f94afa5f5040e34279a025e1d5315.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الصين, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الصين, العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن

السفير الروسي لدى بكين: روسيا والصين تستعدان لتوقيع اتفاقيات تعاون كبرى

17:24 GMT 28.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
صرح السفير الروسي لدى الصين، إيغور مورغولوف، بأن روسيا والصين قد توقعان عددًا من الاتفاقيات بشأن مشاريع تعاون ثنائية رئيسية عقب اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره والصيني شي جين بينغ في بكين.
وقال مورغولوف لوكالة "سبوتنيك": "على حد علمي، يجري العمل على قدم وساق للتحضير لتوقيع عدد من الاتفاقيات بشأن مشاريع كبرى في مجال التعاون العملي الثنائي".

وأشار مورغولوف إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيصل إلى الصين ليس فقط للمشاركة في فعاليات متعددة الأطراف ،مثل قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين والعرض العسكري في بكين، بل سيُجري أيضًا محادثات شاملة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، من المتوقع خلالها "مناقشة معمّقة لأهم قضايا التعاون الثنائي والأجندة الدولية".

وأضاف مورغولوف أنه في حال التوصل إلى اتفاقيات مهمة بين الوزارات والشركات الكبرى في البلدين، فسيتم الإعلان عن ذلك عقب اجتماع الرئيسين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
الخارجية الصينية: زيارة بوتين تعكس المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو
06:58 GMT
وأشار مورغولوف إلى أن الدعم المتبادل للفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى في موسكو والانتصار على اليابان العسكرية في بكين هو اتفاق شخصي مهم بين بوتين وشي جين بينغ، "يعكس المستوى العالي للعلاقات الثنائية للشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي، مما يدل على الأخوة العسكرية التاريخية لشعبينا".

وأضاف: "كما عبّر الرئيس الروسي بإيجاز عن هذا الموضوع: "كنا معًا آنذاك، ونحن معًا الآن".

وستُعقد قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون في تيانجين في الصين، في الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر/أيلول، وفي 3 سبتمبر، ستُقيم الصين عرضًا عسكريًا في ميدان تيانانمن في بكين احتفالًا بالذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية الثانية.
الصين تحتج على اليابان إثر ضغط طوكيو على دول لتجنب حضور عرض يوم النصر في بكين
‌‏الصين: رؤساء روسيا وإيران وكوريا الديمقراطية يعتزمون حضور عرض "يوم النصر" في 3 سبتمبر المقبل
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала