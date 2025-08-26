https://sarabic.ae/20250826/الصين-تحتج-على-اليابان-إثر-ضغط-طوكيو-على-دول-لتجنب-حضور-عرض-يوم-النصر-في-بكين-1104153521.html
الصين تحتج على اليابان إثر ضغط طوكيو على دول لتجنب حضور عرض يوم النصر في بكين
13:24 GMT 26.08.2025 (تم التحديث: 13:25 GMT 26.08.2025)
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غيو جياكون اليوم الثلاثاء، أن بلاده وجهت احتجاجات شديدة اللهجة، إلى الجانب الياباني وطالبت بتوضيح، حول الأنباء التي أفادت بمطالبة طوكيو دولا أوروبية وآسيوية، للعزوف عن المشاركة بعيد النصر.
وأدلى جياكون بهذه التصريحات، في مؤتمر صحفي دوري، بعد ورود تقارير تفيد بأن اليابان حثت دولا أوروبية وآسيوية، على الامتناع عن حضور العرض العسكري وغيره من الفعاليات التي ستقام يوم 3 سبتمبر/ أيلول في بكين، لإحياء الذكرى الـ80 للانتصار في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية.
وقال جياكون: إن "الحكومة الصينية ستقيم هذه الفعالية في عاصمتها، بهدف تذكر التاريخ، وتكريم الشهداء، وتعزيز السلام، وصنع المستقبل"، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وأردف: أي دولة، طالما أنها تواجه التاريخ بجدية، وتستخلص الدروس منه، وتلتزم بالتنمية السلمية، فلن يكون لديها شكوك أو حتى اعتراضات على ذلك.
وأوضح جياكون، أن وجود فهم وموقف صحيحين تجاه التاريخ كان شرطا أساسيا لعودة اليابان إلى المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، والأساس السياسي لعلاقات اليابان مع الدول المجاورة، ومقياسا لمدى التزام اليابان بالتنمية السلمية.
وتابع جياكون: "يتعين على الجانب الياباني أن يواجه ويفكر في تاريخه العدواني بصدق، وأن يبتعد بشكل واضح عن النزعة العسكرية، ويتبع مسار التنمية السلمية، ويحترم مشاعر الشعب الصيني والدول الأخرى المتضررة، من أجل كسب ثقة جيرانه الآسيويين والمجتمع الدولي".