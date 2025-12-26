عربي
الجيش الإسرائيلي: نهاجم في هذه الأثناء أهدافا لـ"حزب الله" في لبنان
الجيش الإسرائيلي: نهاجم في هذه الأثناء أهدافا لـ"حزب الله" في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه "يهاجم في هذه الأثناء أهدافا لـ"حزب الله"، في مناطق عدة بلبنان".
‏ وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال الضربات تم استهداف مجمع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان في حزب الله لتأهيل عناصر الوحدة وبهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة اسرائيل. في اطار التدريبات في المعسكر خضع العناصر الأرهابية لتدريبات رمي وأخرى لاستخدام أنواع مختلفة من السلاح".وأشار إلى أنه ‏تم استهداف عدة مستودعات أسلحة وبنى تحتية أخرى استخدمها حزب الله للدفع بمخططات إرهابية ضد قوات الجيش وإسرائيل.‏وبحسب البيان فإنه الجيش الإسرائيلي هاجم"عدة مباني عسكرية استخدمها حزب الله في شمال لبنان للدفع بمخططات إرهابية".وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يوم أمس الخميس، أن الجيش وجهاز الشاباك نفذا عملية في منطقة الناصرية اللبنانية، أسفرت عن القضاء على حسين محمود مرشد الجوهري.وتأتي هذه الاستهدافات في ضمن سلسلة من الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان في نوفمبر 2024.
تابعنا عبر
يتبع
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه "يهاجم في هذه الأثناء أهدافا لـ"حزب الله"، في مناطق عدة بلبنان".
‏ وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال الضربات تم استهداف مجمع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان في حزب الله لتأهيل عناصر الوحدة وبهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة اسرائيل. في اطار التدريبات في المعسكر خضع العناصر الأرهابية لتدريبات رمي وأخرى لاستخدام أنواع مختلفة من السلاح".
وأشار إلى أنه ‏تم استهداف عدة مستودعات أسلحة وبنى تحتية أخرى استخدمها حزب الله للدفع بمخططات إرهابية ضد قوات الجيش وإسرائيل.
‏وبحسب البيان فإنه الجيش الإسرائيلي هاجم"عدة مباني عسكرية استخدمها حزب الله في شمال لبنان للدفع بمخططات إرهابية".
وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يوم أمس الخميس، أن الجيش وجهاز الشاباك نفذا عملية في منطقة الناصرية اللبنانية، أسفرت عن القضاء على حسين محمود مرشد الجوهري.

ووصف أدرعي الجوهري بأنه "من أبرز المخربين المنتمين إلى وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس الإيراني (840)"، متهما إياه بدفع "عمليات إرهابية ضد إسرائيل في الساحتين السورية واللبنانية خلال الأعوام الأخيرة".

وتأتي هذه الاستهدافات في ضمن سلسلة من الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان في نوفمبر 2024.
