https://sarabic.ae/20251226/الجيش-الإسرائيلي-نهاجم-في-هذه-الأثناء-أهدافا-لـحزب-الله-في-لبنان-1108594149.html

الجيش الإسرائيلي: نهاجم في هذه الأثناء أهدافا لـ"حزب الله" في لبنان

الجيش الإسرائيلي: نهاجم في هذه الأثناء أهدافا لـ"حزب الله" في لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه "يهاجم في هذه الأثناء أهدافا لـ"حزب الله"، في مناطق عدة بلبنان". 26.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-26T08:32+0000

2025-12-26T08:32+0000

2025-12-26T08:41+0000

لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095090779_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_09bb6d60c2ca6f5d5d3bc15985253b87.jpg

‏ وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال الضربات تم استهداف مجمع تدريبات وتأهيل استخدمته وحدة قوة الرضوان في حزب الله لتأهيل عناصر الوحدة وبهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة اسرائيل. في اطار التدريبات في المعسكر خضع العناصر الأرهابية لتدريبات رمي وأخرى لاستخدام أنواع مختلفة من السلاح".وأشار إلى أنه ‏تم استهداف عدة مستودعات أسلحة وبنى تحتية أخرى استخدمها حزب الله للدفع بمخططات إرهابية ضد قوات الجيش وإسرائيل.‏وبحسب البيان فإنه الجيش الإسرائيلي هاجم"عدة مباني عسكرية استخدمها حزب الله في شمال لبنان للدفع بمخططات إرهابية".وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يوم أمس الخميس، أن الجيش وجهاز الشاباك نفذا عملية في منطقة الناصرية اللبنانية، أسفرت عن القضاء على حسين محمود مرشد الجوهري.وتأتي هذه الاستهدافات في ضمن سلسلة من الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل ولبنان في نوفمبر 2024.

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان