قائد الجيش اللبناني يتعهد بالحفاظ على "كل شبر من أرض الوطن"
صرح قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، اليوم الخميس، بأن "شهداء الجيش أحياء في وجداننا رغم ألم الفراق". 23.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال قائد الجيش خلال مشاركته في حفل افتتاح ثكنة، محمد فرحات، الذي قُتل في 23/10/2024 إثر استهدافه من الجيش الإسرائيلي، أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى في خراج بلدة ياطر- بنت جبيل: "أعاهدكم أن الجيش اللبناني سيحافظ على كل شبر من أرض الوطن، وسيحمي مواطنيه. هذا هو عهدنا أمام شهدائنا".وأشاد هيكل بمناقبية فرحات وشهامته، مؤكدا أنه "كان يمثّل الأمان لرفاقه العسكريين"، كما وجه تحية تقدير لأسرة الراحل، مشددا على "الدور الأساسي للتربية الوطنية، التي تبدأ من العائلة وتسهم في صون الوطن"، وفق قوله.من ناحية أخرى، شارك قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، اليوم الخميس، في مناورة لفوج الحدود البرية الثالث، في سهل الكنيسة - كفرقوق (راشيا)، التي تضمنت محاكاة لمهاجمة مجموعة إرهابية والقضاء عليها، ضمن العمليات المستمرة للمؤسسة العسكرية لحماية الأمن والحفاظ على الاستقرار.وبعد المناورة، أشاد هيكل بالمستوى الاحترافي للعسكريين، مؤكدا أهمية الانضباط والجهوزية الدائمة من خلال التدريب المستمر، ما يعزز تماسك الوحدات العسكرية ويرفع كفاءتها في "هذه المرحلة الحساسة والاستثنائية التي تمر بها البلاد".
