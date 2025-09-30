عربي
https://sarabic.ae/20250930/الـيونيفيل-ندعم-الجيش-اللبناني-في-إعادة-انتشاره-جنوبا-1105471884.html
الـ"يونيفيل": ندعم الجيش اللبناني في إعادة انتشاره جنوبا
الـ"يونيفيل": ندعم الجيش اللبناني في إعادة انتشاره جنوبا
سبوتنيك عربي
أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الثلاثاء، عن دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه وإعادة انتشاره في مواقعه جنوبي لبنان. 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T18:45+0000
2025-09-30T18:45+0000
اليونيفيل
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101457493_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d614a270c1abd5cd84b083d66d5480a3.jpg
وجاء في بيان الـ"يونيفيل": "تجمع اليونيفيل والجيش اللبناني شراكة قوية وطويلة الأمد، من الدوريات المشتركة وإزالة الألغام إلى إعادة فتح الطرق والتدريب المشترك، نعمل جنبًا إلى جنب لبناء المهارات وتعزيز الثقة والمساهمة في استعادة الاستقرار في المنطقة".وفي وقت سابق، أعلنت الـ"يونيفيل" أن كل دورية، وكل نشاط مشترك مع الجيش اللبناني، وكل تفاعل مع المجتمعات هو "عمل من أجل السلام". ولفتت إلى أن "كل جهد يُبذل اليوم يساعد الناس على التعافي والعيش بأمان من جديد".وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد عمل الـ"يونيفيل" حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026، على أن يكون ذلك هو التمديد الأخير للقوات الدولية العاملة في لبنان.
https://sarabic.ae/20250923/الرئيس-اللبناني-يطالب-الأمم-المتحدة-بوقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-وتطبيق-القرار-1701-كاملا-1105190085.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101457493_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0cafaab1ae1bac6c69818a9f36f618c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اليونيفيل, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
اليونيفيل, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الـ"يونيفيل": ندعم الجيش اللبناني في إعادة انتشاره جنوبا

18:45 GMT 30.09.2025
© AP Photoقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان
قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الثلاثاء، عن دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه وإعادة انتشاره في مواقعه جنوبي لبنان.
وجاء في بيان الـ"يونيفيل": "تجمع اليونيفيل والجيش اللبناني شراكة قوية وطويلة الأمد، من الدوريات المشتركة وإزالة الألغام إلى إعادة فتح الطرق والتدريب المشترك، نعمل جنبًا إلى جنب لبناء المهارات وتعزيز الثقة والمساهمة في استعادة الاستقرار في المنطقة".

وتابع: "تعاوننا يتجاوز الأنشطة العملياتية. نحن ندعم الجيش اللبناني، ونساعده على الانتشار في مواقعه، ونتعاون في الأنشطة التي تدعم المجتمعات المحلية. تضمن هذه الشراكة قدرة حفظة السلام والجيش اللبناني على الاستجابة بفاعلية للتحديات والحفاظ على جنوب لبنان أكثر أمانًا".

الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
الرئيس اللبناني يطالب الأمم المتحدة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتطبيق القرار 1701 كاملا
23 سبتمبر, 23:00 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت الـ"يونيفيل" أن كل دورية، وكل نشاط مشترك مع الجيش اللبناني، وكل تفاعل مع المجتمعات هو "عمل من أجل السلام". ولفتت إلى أن "كل جهد يُبذل اليوم يساعد الناس على التعافي والعيش بأمان من جديد".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، كانتا تسعيان لإنهاء عمل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، بينما تمسك لبنان باستمرار وجود القوات الدولية في الجنوب حتى يتم تنفيذ القرار الأممي 1701 بجميع بنوده، بما يشمل اكتمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الدولية.

وفي 28 أغسطس/ آب الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد عمل الـ"يونيفيل" حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026، على أن يكون ذلك هو التمديد الأخير للقوات الدولية العاملة في لبنان.
