الرئيس اللبناني يطالب الأمم المتحدة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتطبيق القرار 1701 كاملا

الرئيس اللبناني يطالب الأمم المتحدة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتطبيق القرار 1701 كاملا

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن لبنان لن يقبل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه، مطالبا بوقفها... 23.09.2025, سبوتنيك عربي

وشدد على ضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده باعتباره الضمانة الأساسية لفرض الأمن والاستقرار في الجنوب.وخلال كلمته، أعرب الرئيس عون عن ارتياحه لقرار التمديد لمهمة قوات اليونيفيل، مؤكدا أن عملها يأتي في إطار الشراكة مع الجيش اللبناني لفرض الأمن والاستقرار في مرحلة انتقالية.وأضاف أن ذلك يجب أن يكون "باستمرار تفويض قوات اليونيفيل في إطار شراكتها مع الجيش اللبناني، لفرض الأمن والاستقرار، لمرحلة انتقالية".وأوضح أن لبنان يواصل التزامه بما تم الاتفاق عليه منذ إعلان 27 نوفمبر 2024، الذي أقر برعاية أميركية وفرنسية، والذي شكل آلية عملية لتطبيق القرار 1701. وأشار إلى أن حكومته جددت هذا الالتزام في البيان الوزاري وفي المفاوضات مع الموفد الأميركي توماس باراك.وتوقف عون عند الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي مؤكدا أن إعادة إعمار البنى التحتية والمنازل في القرى الحدودية مسألة ضرورية لعودة الدولة اللبنانية إلى هذه المناطق. وطالب المجتمع الدولي بتوفير الدعم والمقدرات اللازمة للجيش اللبناني باعتباره القوة الشرعية الوحيدة المخولة الدفاع عن البلاد، مشددا على أهمية المبادرات الدولية لعقد مؤتمرات مخصصة لدعم المؤسسة العسكرية.كما طرق الرئيس اللبناني إلى أزمة النزوح السوري واصفها بأنها "الأكبر في التاريخ قياسا بعدد السكان"، مؤكدا أن لبنان يعول على شراكته مع الأمم المتحدة وعلى الحوار المباشر مع سوريا بدعم من السعودية لإيجاد حلول تؤدي إلى عودة النازحين.وفي الشأن الفلسطيني، شدد عون على أن "الواجب الإنساني والأخلاقي" يحتم الدعوة لوقف المأساة في غزة، وإحياء مسار سياسي جاد يقود إلى حل الدولتين، مشيرا إلى إعلان نيويورك الذي أيدته 142 دولة كمرجعية دولية لتحقيق هذا الهدف.

