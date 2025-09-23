https://sarabic.ae/20250923/الرئيس-اللبناني-يطالب-الأمم-المتحدة-بوقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-وتطبيق-القرار-1701-كاملا-1105190085.html
الرئيس اللبناني يطالب الأمم المتحدة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتطبيق القرار 1701 كاملا
2025-09-23T23:00+0000
2025-09-23T23:00+0000
2025-09-23T23:25+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103248497_0:38:1599:937_1920x0_80_0_0_05937f88135c088d5f104b4c363370da.jpg
2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103248497_178:0:1599:1066_1920x0_80_0_0_9819e70037bf32b22c7cb3556232283e.jpg
الرئيس اللبناني يطالب الأمم المتحدة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتطبيق القرار 1701 كاملا
23:00 GMT 23.09.2025 (تم التحديث: 23:25 GMT 23.09.2025)
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن لبنان لن يقبل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه، مطالبا بوقفها فورا وانسحاب قوات الاحتلال من كامل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.
وشدد على ضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده باعتباره الضمانة الأساسية
لفرض الأمن والاستقرار في الجنوب.
وخلال كلمته، أعرب الرئيس عون عن ارتياحه لقرار التمديد لمهمة قوات اليونيفيل، مؤكدا أن عملها يأتي في إطار الشراكة مع الجيش اللبناني لفرض الأمن والاستقرار في مرحلة انتقالية.
وقال عون: "نطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا وانسحاب الاحتلال من كامل أرضنا، وإطلاق أسرانا، الذين لن ننساهم ولن نتركهم، وتطبيق القرار 1701 كاملا".
وأضاف أن ذلك يجب أن يكون "باستمرار تفويض قوات اليونيفيل في إطار شراكتها مع الجيش اللبناني، لفرض الأمن والاستقرار، لمرحلة انتقالية".
وأوضح أن لبنان يواصل التزامه بما تم الاتفاق عليه منذ إعلان 27 نوفمبر 2024، الذي أقر برعاية أميركية وفرنسية، والذي شكل آلية عملية لتطبيق القرار 1701. وأشار إلى أن حكومته جددت هذا الالتزام في البيان الوزاري وفي المفاوضات مع الموفد الأميركي توماس باراك.
وتوقف عون عند الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي مؤكدا أن إعادة إعمار البنى التحتية والمنازل في القرى الحدودية مسألة ضرورية لعودة الدولة اللبنانية إلى هذه المناطق. وطالب المجتمع الدولي بتوفير الدعم والمقدرات اللازمة للجيش اللبناني باعتباره القوة الشرعية الوحيدة المخولة الدفاع عن البلاد، مشددا على أهمية المبادرات الدولية لعقد مؤتمرات مخصصة لدعم المؤسسة العسكرية.
كما طرق الرئيس اللبناني إلى أزمة النزوح السوري واصفها بأنها "الأكبر في التاريخ قياسا بعدد السكان"، مؤكدا أن لبنان يعول على شراكته مع الأمم المتحدة وعلى الحوار المباشر مع سوريا بدعم من السعودية لإيجاد حلول تؤدي إلى عودة النازحين.
وفي الشأن الفلسطيني، شدد عون على أن "الواجب الإنساني والأخلاقي" يحتم الدعوة لوقف المأساة في غزة، وإحياء مسار سياسي جاد يقود إلى حل الدولتين، مشيرا إلى إعلان نيويورك الذي أيدته 142 دولة كمرجعية دولية لتحقيق هذا الهدف.