الرئيس اللبناني يطالب الأمم المتحدة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتطبيق القرار 1701 كاملا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250923/الرئيس-اللبناني-يطالب-الأمم-المتحدة-بوقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-وتطبيق-القرار-1701-كاملا-1105190085.html
الرئيس اللبناني يطالب الأمم المتحدة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتطبيق القرار 1701 كاملا
الرئيس اللبناني يطالب الأمم المتحدة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتطبيق القرار 1701 كاملا
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن لبنان لن يقبل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه، مطالبا بوقفها... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T23:00+0000
2025-09-23T23:25+0000
الرئيس اللبناني
لبنان
أخبار لبنان
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103248497_0:38:1599:937_1920x0_80_0_0_05937f88135c088d5f104b4c363370da.jpg
وشدد على ضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده باعتباره الضمانة الأساسية لفرض الأمن والاستقرار في الجنوب.وخلال كلمته، أعرب الرئيس عون عن ارتياحه لقرار التمديد لمهمة قوات اليونيفيل، مؤكدا أن عملها يأتي في إطار الشراكة مع الجيش اللبناني لفرض الأمن والاستقرار في مرحلة انتقالية.وأضاف أن ذلك يجب أن يكون "باستمرار تفويض قوات اليونيفيل في إطار شراكتها مع الجيش اللبناني، لفرض الأمن والاستقرار، لمرحلة انتقالية".وأوضح أن لبنان يواصل التزامه بما تم الاتفاق عليه منذ إعلان 27 نوفمبر 2024، الذي أقر برعاية أميركية وفرنسية، والذي شكل آلية عملية لتطبيق القرار 1701. وأشار إلى أن حكومته جددت هذا الالتزام في البيان الوزاري وفي المفاوضات مع الموفد الأميركي توماس باراك.وتوقف عون عند الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي مؤكدا أن إعادة إعمار البنى التحتية والمنازل في القرى الحدودية مسألة ضرورية لعودة الدولة اللبنانية إلى هذه المناطق. وطالب المجتمع الدولي بتوفير الدعم والمقدرات اللازمة للجيش اللبناني باعتباره القوة الشرعية الوحيدة المخولة الدفاع عن البلاد، مشددا على أهمية المبادرات الدولية لعقد مؤتمرات مخصصة لدعم المؤسسة العسكرية.كما طرق الرئيس اللبناني إلى أزمة النزوح السوري واصفها بأنها "الأكبر في التاريخ قياسا بعدد السكان"، مؤكدا أن لبنان يعول على شراكته مع الأمم المتحدة وعلى الحوار المباشر مع سوريا بدعم من السعودية لإيجاد حلول تؤدي إلى عودة النازحين.وفي الشأن الفلسطيني، شدد عون على أن "الواجب الإنساني والأخلاقي" يحتم الدعوة لوقف المأساة في غزة، وإحياء مسار سياسي جاد يقود إلى حل الدولتين، مشيرا إلى إعلان نيويورك الذي أيدته 142 دولة كمرجعية دولية لتحقيق هذا الهدف.
https://sarabic.ae/20250923/الرئيس-التشيلي-نتنياهو-يستحق-محاكمة-دولية-بتهمة-الإبادة-الجماعية-في-قطاع-غزة-1105189456.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103248497_178:0:1599:1066_1920x0_80_0_0_9819e70037bf32b22c7cb3556232283e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الرئيس اللبناني, لبنان, أخبار لبنان, منظمة الأمم المتحدة
الرئيس اللبناني, لبنان, أخبار لبنان, منظمة الأمم المتحدة

الرئيس اللبناني يطالب الأمم المتحدة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتطبيق القرار 1701 كاملا

23:00 GMT 23.09.2025 (تم التحديث: 23:25 GMT 23.09.2025)
© AP Photo / Hassan Ammarالرئيس اللبناني، جوزيف عون
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن لبنان لن يقبل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه، مطالبا بوقفها فورا وانسحاب قوات الاحتلال من كامل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.
وشدد على ضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده باعتباره الضمانة الأساسية لفرض الأمن والاستقرار في الجنوب.
وخلال كلمته، أعرب الرئيس عون عن ارتياحه لقرار التمديد لمهمة قوات اليونيفيل، مؤكدا أن عملها يأتي في إطار الشراكة مع الجيش اللبناني لفرض الأمن والاستقرار في مرحلة انتقالية.
وقال عون: "نطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية فورا وانسحاب الاحتلال من كامل أرضنا، وإطلاق أسرانا، الذين لن ننساهم ولن نتركهم، وتطبيق القرار 1701 كاملا".
وأضاف أن ذلك يجب أن يكون "باستمرار تفويض قوات اليونيفيل في إطار شراكتها مع الجيش اللبناني، لفرض الأمن والاستقرار، لمرحلة انتقالية".
وأوضح أن لبنان يواصل التزامه بما تم الاتفاق عليه منذ إعلان 27 نوفمبر 2024، الذي أقر برعاية أميركية وفرنسية، والذي شكل آلية عملية لتطبيق القرار 1701. وأشار إلى أن حكومته جددت هذا الالتزام في البيان الوزاري وفي المفاوضات مع الموفد الأميركي توماس باراك.
تصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
الرئيس التشيلي: نتنياهو يستحق محاكمة دولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
21:24 GMT
وتوقف عون عند الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي مؤكدا أن إعادة إعمار البنى التحتية والمنازل في القرى الحدودية مسألة ضرورية لعودة الدولة اللبنانية إلى هذه المناطق. وطالب المجتمع الدولي بتوفير الدعم والمقدرات اللازمة للجيش اللبناني باعتباره القوة الشرعية الوحيدة المخولة الدفاع عن البلاد، مشددا على أهمية المبادرات الدولية لعقد مؤتمرات مخصصة لدعم المؤسسة العسكرية.
كما طرق الرئيس اللبناني إلى أزمة النزوح السوري واصفها بأنها "الأكبر في التاريخ قياسا بعدد السكان"، مؤكدا أن لبنان يعول على شراكته مع الأمم المتحدة وعلى الحوار المباشر مع سوريا بدعم من السعودية لإيجاد حلول تؤدي إلى عودة النازحين.
وفي الشأن الفلسطيني، شدد عون على أن "الواجب الإنساني والأخلاقي" يحتم الدعوة لوقف المأساة في غزة، وإحياء مسار سياسي جاد يقود إلى حل الدولتين، مشيرا إلى إعلان نيويورك الذي أيدته 142 دولة كمرجعية دولية لتحقيق هذا الهدف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала