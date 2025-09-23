https://sarabic.ae/20250923/الرئيس-التشيلي-نتنياهو-يستحق-محاكمة-دولية-بتهمة-الإبادة-الجماعية-في-قطاع-غزة-1105189456.html

الرئيس التشيلي: نتنياهو يستحق محاكمة دولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة

الرئيس التشيلي: نتنياهو يستحق محاكمة دولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، إلى إحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى محكمة دولية. 23.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوريك، اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "عندما يولد الأطفال تحت الأنقاض، يُشكل ذلك ألمًا حقيقيًا لتشيلي، وأعلم أن هذا الألم شائع في الغالبية العظمى من دول العالم".وأردف بوريك: "لا أريد أن يُدمر نتنياهو وعائلته بصاروخ، أريد أن يُقدم نتنياهو والمسؤولون عن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني للعدالة".ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

