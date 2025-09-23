https://sarabic.ae/20250923/الرئيس-التشيلي-نتنياهو-يستحق-محاكمة-دولية-بتهمة-الإبادة-الجماعية-في-قطاع-غزة-1105189456.html
الرئيس التشيلي: نتنياهو يستحق محاكمة دولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
الرئيس التشيلي: نتنياهو يستحق محاكمة دولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، إلى إحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى محكمة دولية. 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T21:24+0000
2025-09-23T21:24+0000
2025-09-23T21:24+0000
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104889846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2363aa7784e684c3b6c63ce6223275f8.jpg
وقال بوريك، اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "عندما يولد الأطفال تحت الأنقاض، يُشكل ذلك ألمًا حقيقيًا لتشيلي، وأعلم أن هذا الألم شائع في الغالبية العظمى من دول العالم".وأردف بوريك: "لا أريد أن يُدمر نتنياهو وعائلته بصاروخ، أريد أن يُقدم نتنياهو والمسؤولون عن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني للعدالة".ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
https://sarabic.ae/20250923/عون-يطالب-غوتيريش-بالضغط-على-إسرائيل-للانسحاب-من-الأراضي-اللبنانية-1105188283.html
https://sarabic.ae/20250923/إندونيسيا-مستعدون-لإرسال-20-ألف-عسكري-لحفظ-السلام-في-غزة-أو-في-أي-مكان-آخر-1105186173.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104889846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_125f66187f34e98a0471e8775646cf1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس التشيلي: نتنياهو يستحق محاكمة دولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
دعا الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، إلى إحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين عن الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى محكمة دولية.
وقال بوريك، اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "عندما يولد الأطفال تحت الأنقاض
، يُشكل ذلك ألمًا حقيقيًا لتشيلي، وأعلم أن هذا الألم شائع في الغالبية العظمى من دول العالم".
وأضاف بوريك: "من التحديات التي نواجهها كبشرية أن الألم غالبًا ما يُولّد الكراهية، ولكن يجب علينا مواجهته ومحاربة الكراهية بكل قوتنا، يجب أن نُحوّل الرغبة في الكراهية إلى رغبة في العدالة".
وأردف بوريك: "لا أريد أن يُدمر نتنياهو وعائلته بصاروخ، أريد أن يُقدم نتنياهو والمسؤولون عن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني للعدالة".
ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.
ويبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض
الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.
وتواصل إسرائيل
حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.