إندونيسيا: مستعدون لإرسال 20 ألف عسكري لحفظ السلام في غزة أو في أي مكان آخر
23.09.2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097415279_0:20:2947:1678_1920x0_80_0_0_5fbee1bfd03019b71c5d67b1530b5f78.jpg
وأشار سوبيانتو إلى أن إندونيسيا مستعدة لإرسال 20 ألف عسكري أو أكثر للمشاركة في قوات حفظ السلام في غزة أو أي مكان آخر. ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء. وسيبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك. وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.
غزة, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة
قال الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة للإسهام في عمليات حفظ السلام في مناطق مختلفة من العالم بموافقة الأمم المتحدة.
وأشار سوبيانتو إلى أن إندونيسيا مستعدة لإرسال 20 ألف عسكري أو أكثر للمشاركة في قوات حفظ السلام في غزة
أو أي مكان آخر.
وأضاف سوبيانتو "إذا اتخذ مجلس الأمن والجمعية العامة مثل هذا القرار، فإن إندونيسيا مستعدة لإرسال 20 ألفًا أو حتى أكثر من أبنائنا وبناتنا لتحقيق السلام في غزة، أو في أي مكان آخر، في أوكرانيا، في السودان، في ليبيا، أو في أي مكان يحتاج إلى ترسيخ السلام".
ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة
التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.
وسيبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.
وتواصل إسرائيل
حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.