العاهل الأردني: الدعوة لقيام "إسرائيل الكبرى" لا يمكن تحقيقها إلا بانتهاك سيادة دول الجوار
العاهل الأردني: الدعوة لقيام "إسرائيل الكبرى" لا يمكن تحقيقها إلا بانتهاك سيادة دول الجوار
حذر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من أن الدعوات التي تتردد من جانب الحكومة الإسرائيلية بشأن قيام ما تُسمى "إسرائيل الكبرى"، لا يمكن أن تتحقق إلا بانتهاك سيادة الدول المجاورة لإسرائيل.
وقال الملك عبد الله في كلمته خلال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة
، "إن الدعوات الاستفزازية للحكومة الإسرائيلية الحالية التي تنادي بما تسمى إسرائيل الكبرى، لا يمكن أن تتحقق إلا بالانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة أراضي البلدان المجاورة لها، ولا يمكن القبول بهذا".
وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التمسك بالاعتقاد الواهم أن هذه الحكومة الإسرائيلية شريك راغب في السلام، بل على العكس تماما فإن أفعالها على الأرض تهدم الأسس التي يمكن أن يرتكز إليها السلام، وتدفن بشكل متعمد فكرة قيام الدولة الفلسطينية".
ويجتمع قادة العالم في نيويورك
، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.
وسيبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.