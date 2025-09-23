https://sarabic.ae/20250923/أردوغان-إسرائيل-قتلت-250-صحفيا-في-قطاع-غزة-عمدا-1105173042.html

أردوغان: إسرائيل قتلت 250 صحفيا في قطاع غزة عمدا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن إسرائيل قتلت 250 صحفيا في قطاع غزة "عمدا"، مؤكدا أن ما يحدث في غزة "إبادة جماعية" مستمرة منذ أكثر من 700 يوم. 23.09.2025, سبوتنيك عربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

فلسطين المحتلة

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0b/1102600980_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_ee9ed4396c674dbba022d171c62249ce.jpg

وقال أردوغان خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أعرب عن أسفي لغياب رئيس دولة فلسطين (محمود عباس) عن هذا الاجتماع، وأدعو كل الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى فعل ذلك".وأضاف: "الشعب الفلسطيني في غزة لا يقتل بالأسلحة فحسب بل بالتجويع أيضا، ولا منطق يبرر وحشية إسرائيل في قطاع غزة، إسرائيل تشرد أهالي قطاع غزة من جهة إلى أخرى".وتابع: "إسرائيل تستهدف المستشفيات في غزة ولا أدوية في القطاع، ولا يمكن لنا أن نسكت على ما يحدث في قطاع غزة، وما يحدث الآن في غزة من أحلك لحظات البشرية".وتابع: "نتنياهو لا يكترث بالسلام ولا بإطلاق سراح الرهائن وكل دول الشرق الأوسط أصبحت عرضة لتهديدات الحكومة الإسرائيلية".وحول سوريا، قال أردوغان: "سنواصل دعمنا الكامل لسوريا موحدة وآمنة ومستقرة وخالية من الإرهاب".وأضاف: "الظلم الذي تعرض له السوريون بات طي النسيان، وسوريا فتحت صفحة جديدة بعد التحرير في الثامن من كانون الأول الماضي، ونشكر دول الخليج على دعمها في المساهمة بتحقيق الاستقرار في سوريا".ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البريةروبيو: اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية سيحظى ببعض الاهتمام لكن لا وجود لهذه الدولة

إسرائيل

فلسطين المحتلة

