أردوغان: إسرائيل قتلت 250 صحفيا في قطاع غزة عمدا
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن إسرائيل قتلت 250 صحفيا في قطاع غزة "عمدا"، مؤكدا أن ما يحدث في غزة "إبادة جماعية" مستمرة منذ أكثر من 700 يوم. 23.09.2025
وقال أردوغان خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أعرب عن أسفي لغياب رئيس دولة فلسطين (محمود عباس) عن هذا الاجتماع، وأدعو كل الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى فعل ذلك".وأضاف: "الشعب الفلسطيني في غزة لا يقتل بالأسلحة فحسب بل بالتجويع أيضا، ولا منطق يبرر وحشية إسرائيل في قطاع غزة، إسرائيل تشرد أهالي قطاع غزة من جهة إلى أخرى".وتابع: "إسرائيل تستهدف المستشفيات في غزة ولا أدوية في القطاع، ولا يمكن لنا أن نسكت على ما يحدث في قطاع غزة، وما يحدث الآن في غزة من أحلك لحظات البشرية".وتابع: "نتنياهو لا يكترث بالسلام ولا بإطلاق سراح الرهائن وكل دول الشرق الأوسط أصبحت عرضة لتهديدات الحكومة الإسرائيلية".وحول سوريا، قال أردوغان: "سنواصل دعمنا الكامل لسوريا موحدة وآمنة ومستقرة وخالية من الإرهاب".وأضاف: "الظلم الذي تعرض له السوريون بات طي النسيان، وسوريا فتحت صفحة جديدة بعد التحرير في الثامن من كانون الأول الماضي، ونشكر دول الخليج على دعمها في المساهمة بتحقيق الاستقرار في سوريا".ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.
وقال أردوغان خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أعرب عن أسفي لغياب رئيس دولة فلسطين (محمود عباس) عن هذا الاجتماع، وأدعو كل الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى فعل ذلك".
وتابع: "العالم يشهد أحداثا خطيرة تلقي بظلال قاتمة على ميثاق الأمم المتحدة، وما يحدث في غزة إبادة جماعية مستمرة منذ أكثر من 700 يوم، وأكثر من 20 ألف طفل قتلوا في قطاع غزة".
وأضاف: "الشعب الفلسطيني في غزة لا يقتل بالأسلحة فحسب بل بالتجويع أيضا، ولا منطق يبرر وحشية إسرائيل في قطاع غزة، إسرائيل تشرد أهالي قطاع غزة من جهة إلى أخرى".
وتابع: "إسرائيل تستهدف المستشفيات في غزة ولا أدوية في القطاع، ولا يمكن لنا أن نسكت على ما يحدث في قطاع غزة، وما يحدث الآن في غزة من أحلك لحظات البشرية".
وأضاف: "الإبادة الجارية في غزة تبث على الهواء وإسرائيل تعمدت قتل 250 صحفيا، والأمم المتحدة لم تتمكن من حماية موظفيها في غزة وهذا أمر مؤسف، وغزة تدمر بذريعة حماس ولكن المدنيين الأبرياء يقتلون أيضا في الضفة الغربية".
وتابع: "نتنياهو لا يكترث بالسلام ولا بإطلاق سراح الرهائن وكل دول الشرق الأوسط أصبحت عرضة لتهديدات الحكومة الإسرائيلية".
وحول سوريا، قال أردوغان: "سنواصل دعمنا الكامل لسوريا موحدة وآمنة ومستقرة وخالية من الإرهاب".
وأضاف: "الظلم الذي تعرض له السوريون بات طي النسيان، وسوريا فتحت صفحة جديدة بعد التحرير في الثامن من كانون الأول الماضي، ونشكر دول الخليج على دعمها في المساهمة بتحقيق الاستقرار في سوريا".
وفي السياق ذاته، أكد أردوغان أن أنقرة ستواصل العمل ولعب دور الوساطة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: "نستضيف بحماس مسار إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا وقد أجرينا مفاوضات مباشرة أدت إلى تبادل أعداد كبيرة من الأسرى والجثامين، وفي الأيام المقبلة سنواصل العمل لتحقيق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".
ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.
وسيبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.