بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال المناقشة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة عدد من الزعماء والسياسيين. 23.09.2025, سبوتنيك عربي

العالم

العالم العربي

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن الحل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط هو حل الدولتين.وقال غوتيريش خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نعلم ما هو مطلوب الآن وهو وقف إطلاق النار الدائم الآن وإطلاق سراح جميع الرهائن الآن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآن، ولا ينبغي أن نتهاون فيما يخص الحل الوحيد القابل للتطبيق من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط وهو حل الدولتين".وتابع: "مبادئ الأمم المتحدة محاصرة وركائز السلام والتقدم تتهاوى، ودون مؤسسات فعالة متعددة الأطراف فإن العالم سيعاني من الفوضى، وينبغي أن نحسم الخيار وأن يكون خيارنا تأكيد الضرورة الحتمية للقانون الدولي".وأضاف: "حقوق الإنسان هي أساس السلام وهي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة أو الانتقاء، ونبغي تخفيف أعباء الديون كي يكون الوضع أكثر سهولة للدول، ونريد اقتصادا عالميا يكون في صالح الجميع".وفي السياق ذاته، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا: "سلطة الأمم المتحدة على المحك ونشهد زيادة في قوة نظام دولي يتنازل لسياسات القوة".وأضاف: "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "خلال السنوات الست الماضية دخلنا عصر الأزمات الكبرى، ونمتع بأقوى اقتصاد وأقوى جيش وأقوى حدود".وأضاف: "في ولايتي الأولى بنيت أفضل اقتصاد في تاريخ العالم وهذه المرة أعمل على اقتصاد أفضل، لا مهاجرين غير شرعيين دخلوا بلادي خلال الشهور الماضية، والهجرة غير المشروعة تدمر الدول ولا بد من مواجهتها".وتابع: "كل أعضاء الناتو تقريبا التزموا رسميا بزيادة إنفاقهم العسكري إلى 5% من الناتج القومي الإجمالي، وأنهيت 7 حروب بعضها دام نحو 30 عاما".وأضاف: "أعمل على وقف إطلاق النار في غزة لكن حماس رفضت عروض السلام، وبعض الدول تسعى للاعتراف بدولة فلسطينية بشكل أحادي وهو ما يعد مكافأة لحماس".وتابع: "يجب أن ننهي الحرب في غزة ونتفاوض على السلام وأن نعيد جميع الرهائن العشرين لا اثنين ولا أربعة".وتبدأ اليوم الثلاثاء، في مدينة نيويورك، المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويجتمع قادة 193 دولة عضوًا في الاجتماع السنوي، بعنوان: "معًا نحو الأفضل"، لمعالجة التحديات العالمية الرئيسية.ومن المتوقع أن تعترف دول أعضاء عدة بدولة فلسطين، بينما تدعو الدول الأفريقية إلى تمثيل أكثر عدلًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وافتتحت الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري. وستعقد المناقشات العامة في الفترة، من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، ومرة ​​أخرى في 29 من الشهر ذاته

الأخبار

