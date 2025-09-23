https://sarabic.ae/20250923/بث-مباشر-انطلاق-أعمال-الدورة-الـ80-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105163622.html
بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
وصرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن الحل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط هو حل الدولتين.وقال غوتيريش خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نعلم ما هو مطلوب الآن وهو وقف إطلاق النار الدائم الآن وإطلاق سراح جميع الرهائن الآن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآن، ولا ينبغي أن نتهاون فيما يخص الحل الوحيد القابل للتطبيق من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط وهو حل الدولتين".وتابع: "مبادئ الأمم المتحدة محاصرة وركائز السلام والتقدم تتهاوى، ودون مؤسسات فعالة متعددة الأطراف فإن العالم سيعاني من الفوضى، وينبغي أن نحسم الخيار وأن يكون خيارنا تأكيد الضرورة الحتمية للقانون الدولي".وأضاف: "حقوق الإنسان هي أساس السلام وهي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة أو الانتقاء، ونبغي تخفيف أعباء الديون كي يكون الوضع أكثر سهولة للدول، ونريد اقتصادا عالميا يكون في صالح الجميع".وفي السياق ذاته، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا: "سلطة الأمم المتحدة على المحك ونشهد زيادة في قوة نظام دولي يتنازل لسياسات القوة".وأضاف: "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "خلال السنوات الست الماضية دخلنا عصر الأزمات الكبرى، ونمتع بأقوى اقتصاد وأقوى جيش وأقوى حدود".وأضاف: "في ولايتي الأولى بنيت أفضل اقتصاد في تاريخ العالم وهذه المرة أعمل على اقتصاد أفضل، لا مهاجرين غير شرعيين دخلوا بلادي خلال الشهور الماضية، والهجرة غير المشروعة تدمر الدول ولا بد من مواجهتها".وتابع: "كل أعضاء الناتو تقريبا التزموا رسميا بزيادة إنفاقهم العسكري إلى 5% من الناتج القومي الإجمالي، وأنهيت 7 حروب بعضها دام نحو 30 عاما".وأضاف: "أعمل على وقف إطلاق النار في غزة لكن حماس رفضت عروض السلام، وبعض الدول تسعى للاعتراف بدولة فلسطينية بشكل أحادي وهو ما يعد مكافأة لحماس".وتابع: "يجب أن ننهي الحرب في غزة ونتفاوض على السلام وأن نعيد جميع الرهائن العشرين لا اثنين ولا أربعة".وتبدأ اليوم الثلاثاء، في مدينة نيويورك، المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويجتمع قادة 193 دولة عضوًا في الاجتماع السنوي، بعنوان: "معًا نحو الأفضل"، لمعالجة التحديات العالمية الرئيسية.ومن المتوقع أن تعترف دول أعضاء عدة بدولة فلسطين، بينما تدعو الدول الأفريقية إلى تمثيل أكثر عدلًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وافتتحت الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري. وستعقد المناقشات العامة في الفترة، من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، ومرة أخرى في 29 من الشهر ذاته
انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال المناقشة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة عدد من الزعماء والسياسيين.
وصرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن الحل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط هو حل الدولتين.
وقال غوتيريش خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نعلم ما هو مطلوب الآن وهو وقف إطلاق النار الدائم الآن وإطلاق سراح جميع الرهائن الآن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآن، ولا ينبغي أن نتهاون فيما يخص الحل الوحيد القابل للتطبيق من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط وهو حل الدولتين".
وأضاف: "ما نناقشه هنا مسألة حياة أو موت لملايين البشر، الأهوال في غزة تقترب من عامها الثالث ونطاق الموت والدمار يتجاوز أي صراع آخر، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني والتدمير الممنهج لمقدرات حياته، وعندما تقل المساءلة تزداد المقابر وعلى مجلس الأمن أن يكون أكثر تمثيلا وشفافية وفاعلية".
وتابع: "مبادئ الأمم المتحدة محاصرة وركائز السلام والتقدم تتهاوى، ودون مؤسسات فعالة متعددة الأطراف فإن العالم سيعاني من الفوضى، وينبغي أن نحسم الخيار وأن يكون خيارنا تأكيد الضرورة الحتمية للقانون الدولي".
وأضاف: "حقوق الإنسان هي أساس السلام وهي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة أو الانتقاء، ونبغي تخفيف أعباء الديون كي يكون الوضع أكثر سهولة للدول، ونريد اقتصادا عالميا يكون في صالح الجميع".
بدورها، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك: "آلاف الأيتام بغزة يترددون بين الأنقاض ويأكلون الرمال ويشربون مياها ملوثة، وعندما يقتل مدنيون بغزة هل القانون الإنساني هو الذي أخفق في حمايتهم".
وفي السياق ذاته، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا: "سلطة الأمم المتحدة على المحك ونشهد زيادة في قوة نظام دولي يتنازل لسياسات القوة".
وتابع: "القيم التي تأسست عليها منظمة الأمم المتحدة أصبحت تحت تهديد غير مسبوق، ويمكن تحقيق السلام مع الإفلات من العقاب، والحرب الوحيدة التي يمكن أن يخرج الجميع منها منتصرا هي الحرب ضد الجوع".
وأضاف: "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".
وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "خلال السنوات الست الماضية دخلنا عصر الأزمات الكبرى، ونمتع بأقوى اقتصاد وأقوى جيش وأقوى حدود".
وتابع: "ورثنا كارثة اقتصادية من الإدارة السابقة من بينها ارتفاع الأسعار، والنمو يزداد والصناعة تزدهر وسوق الأسهم في أحسن حالاته، ومنذ استلامي زمام السلطة حققنا استثمارات قيمتها 17 تريليون دولار".
وأضاف: "في ولايتي الأولى بنيت أفضل اقتصاد في تاريخ العالم وهذه المرة أعمل على اقتصاد أفضل، لا مهاجرين غير شرعيين دخلوا بلادي خلال الشهور الماضية، والهجرة غير المشروعة تدمر الدول ولا بد من مواجهتها".
وتابع: "كل أعضاء الناتو تقريبا التزموا رسميا بزيادة إنفاقهم العسكري إلى 5% من الناتج القومي الإجمالي، وأنهيت 7 حروب بعضها دام نحو 30 عاما".
وأضاف: "أعمل على وقف إطلاق النار في غزة لكن حماس رفضت عروض السلام، وبعض الدول تسعى للاعتراف بدولة فلسطينية بشكل أحادي وهو ما يعد مكافأة لحماس".
وتابع: "يجب أن ننهي الحرب في غزة ونتفاوض على السلام وأن نعيد جميع الرهائن العشرين لا اثنين ولا أربعة".
وتبدأ اليوم الثلاثاء، في مدينة نيويورك، المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويجتمع قادة 193 دولة عضوًا في الاجتماع السنوي، بعنوان: "معًا نحو الأفضل"، لمعالجة التحديات العالمية الرئيسية.
وتترأس وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك، الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حددت الأولويات الرئيسية لرئاستها، بـ"تعزيز خطة الإصلاح، التي وضعها الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لتحسين فعالية وشفافية الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام "2030.
ومن المتوقع أن تعترف دول أعضاء عدة بدولة فلسطين، بينما تدعو الدول الأفريقية إلى تمثيل أكثر عدلًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وافتتحت الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري. وستعقد المناقشات العامة في الفترة، من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، ومرة أخرى في 29 من الشهر ذاته