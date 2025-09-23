عربي
بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
الرئيس البرازيلي: لا شيء يبرر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة
الرئيس البرازيلي: لا شيء يبرر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة
وقال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا: "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".وفي السياق ذاته، صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن الحل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط هو حل الدولتين.وقال غوتيريش خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نعلم ما هو مطلوب الآن وهو وقف إطلاق النار الدائم الآن وإطلاق سراح جميع الرهائن الآن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآن، ولا ينبغي أن نتهاون فيما يخص الحل الوحيد القابل للتطبيق من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط وهو حل الدولتين".وتترأس وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك، الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حددت الأولويات الرئيسية لرئاستها، بـ"تعزيز خطة الإصلاح، التي وضعها الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لتحسين فعالية وشفافية الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام "2030.وافتتحت الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري. وستعقد المناقشات العامة في الفترة، من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، ومرة ​​أخرى في 29 من الشهر ذاته.
أكد الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه لا يوجد شيء في العالم يبرر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
وقال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا: "لا شيء يبرر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".

وأضاف: "القيم التي تأسست عليها منظمة الأمم المتحدة أصبحت تحت تهديد غير مسبوق، ويمكن تحقيق السلام مع الإفلات من العقاب، والحرب الوحيدة التي يمكن أن يخرج الجميع منها منتصرا هي الحرب ضد الجوع".

وفي السياق ذاته، صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن الحل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام في الشرق الأوسط هو حل الدولتين.
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
13:36 GMT
وقال غوتيريش خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نعلم ما هو مطلوب الآن وهو وقف إطلاق النار الدائم الآن وإطلاق سراح جميع الرهائن الآن والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآن، ولا ينبغي أن نتهاون فيما يخص الحل الوحيد القابل للتطبيق من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط وهو حل الدولتين".

وتبدأ، اليوم الثلاثاء، في مدينة نيويورك، المناقشة العامة الرفيعة المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويجتمع قادة 193 دولة عضوًا في الاجتماع السنوي، بعنوان: "معًا نحو الأفضل"، لمعالجة التحديات العالمية الرئيسية.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
غوتيريش: الذكاء الاصطناعي يغير مستقبل البشرية ويجب استخدامه للصالح العام
13:55 GMT
وتترأس وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك، الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حددت الأولويات الرئيسية لرئاستها، بـ"تعزيز خطة الإصلاح، التي وضعها الأمين العام أنطونيو غوتيريش، لتحسين فعالية وشفافية الأمم المتحدة، بالإضافة إلى التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام "2030.

ومن المتوقع أن تعترف دول أعضاء عدة بدولة فلسطين، بينما تدعو الدول الأفريقية إلى تمثيل أكثر عدلًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وافتتحت الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري. وستعقد المناقشات العامة في الفترة، من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، ومرة ​​أخرى في 29 من الشهر ذاته.
