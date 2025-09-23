https://sarabic.ae/20250923/غوتيريش-الذكاء-الاصطناعي-يغير-مستقبل-البشرية-ويجب-استخدامه-للصالح-العام-1105166374.html
غوتيريش: الذكاء الاصطناعي يغير مستقبل البشرية ويجب استخدامه للصالح العام
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن الذكاء الاصطناعي "يعيد كتابة البشرية" وفق تعبيره، وطالب بضرورة توجيهه نحو الصالح العام،... 23.09.2025
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن الذكاء الاصطناعي "يعيد كتابة البشرية" وفق تعبيره، وطالب بضرورة توجيهه نحو الصالح العام، مشددًا على أن السلام يظل "الالتزام الأول" رغم اشتعال الحروب.
وجدّد خلال انطلاق المناقشة العامة الرفيعة المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمه لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار، مطالبًا بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، محذرا من المجاعة والإبادة التي تشكل تحديا لأبسط القواعد الإنسانية.
وأضاف: "لا شيء يبرر هجوم حركة حماس الفلسطينية، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين".
وشدد غوتيريش على ضرورة تعزيز مساءلة الدول والالتزام بحقوق الإنسان كركيزة أساسية للسلام، مشيرًا إلى أهمية إصلاح مجلس الأمن ليصبح أكثر تمثيلاً وفاعلية، وتخفيف أعباء الديون، وبناء اقتصاد عالمي عادل للجميع.
كما لفت الأمين العام إلى تصاعد أزمة المناخ، محذرًا من محاولات إيقاف مسار الطاقة النظيفة، داعيًا جميع الدول لتكثيف جهودها قبل مؤتمر البرازيل، مؤكدًا أن الحد من ارتفاع حرارة الأرض لا يزال ممكنًا رغم تصاعد التحديات.
وختم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته، بالتأكيد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل "بوصلة أخلاقية" للحوار وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان، داعيًا العالم للاختيار بين "الفوضى أو الاستقرار والسلام".
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال المناقشة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة عدد من الزعماء والسياسيين.