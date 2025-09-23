غوتيريش: الذكاء الاصطناعي يغير مستقبل البشرية ويجب استخدامه للصالح العام

عربي
بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250923/غوتيريش-الذكاء-الاصطناعي-يغير-مستقبل-البشرية-ويجب-استخدامه-للصالح-العام-1105166374.html
غوتيريش: الذكاء الاصطناعي يغير مستقبل البشرية ويجب استخدامه للصالح العام
غوتيريش: الذكاء الاصطناعي يغير مستقبل البشرية ويجب استخدامه للصالح العام
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن الذكاء الاصطناعي "يعيد كتابة البشرية" وفق تعبيره، وطالب بضرورة توجيهه نحو الصالح العام،... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T13:55+0000
2025-09-23T13:55+0000
أنطونيو غوتيريش
منظمة الأمم المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الذكاء الاصطناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9f1659026443230a5318969ed0271c1.jpg
وجدّد خلال انطلاق المناقشة العامة الرفيعة المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمه لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار، مطالبًا بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، محذرا من المجاعة والإبادة التي تشكل تحديا لأبسط القواعد الإنسانية.وأضاف: "لا شيء يبرر هجوم حركة حماس الفلسطينية، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين".وشدد غوتيريش على ضرورة تعزيز مساءلة الدول والالتزام بحقوق الإنسان كركيزة أساسية للسلام، مشيرًا إلى أهمية إصلاح مجلس الأمن ليصبح أكثر تمثيلاً وفاعلية، وتخفيف أعباء الديون، وبناء اقتصاد عالمي عادل للجميع.كما لفت الأمين العام إلى تصاعد أزمة المناخ، محذرًا من محاولات إيقاف مسار الطاقة النظيفة، داعيًا جميع الدول لتكثيف جهودها قبل مؤتمر البرازيل، مؤكدًا أن الحد من ارتفاع حرارة الأرض لا يزال ممكنًا رغم تصاعد التحديات.وختم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته، بالتأكيد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل "بوصلة أخلاقية" للحوار وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان، داعيًا العالم للاختيار بين "الفوضى أو الاستقرار والسلام".وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال المناقشة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة عدد من الزعماء والسياسيين.
https://sarabic.ae/20250923/بث-مباشر-انطلاق-أعمال-الدورة-الـ80-للجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105163622.html
https://sarabic.ae/20230718/غوتيريش-محذرا-من-الذكاء-الاصطناعي-من-الممكن-استخدامه-بـنية-خبيثة-ويسبب-ضررا-واسعا-1079193559.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918557_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76cd90dd0b8e014d8648f72f6fc7fcae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الذكاء الاصطناعي
أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الذكاء الاصطناعي

غوتيريش: الذكاء الاصطناعي يغير مستقبل البشرية ويجب استخدامه للصالح العام

13:55 GMT 23.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن الذكاء الاصطناعي "يعيد كتابة البشرية" وفق تعبيره، وطالب بضرورة توجيهه نحو الصالح العام، مشددًا على أن السلام يظل "الالتزام الأول" رغم اشتعال الحروب.
وجدّد خلال انطلاق المناقشة العامة الرفيعة المستوى للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمه لحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار، مطالبًا بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، محذرا من المجاعة والإبادة التي تشكل تحديا لأبسط القواعد الإنسانية.
وأضاف: "لا شيء يبرر هجوم حركة حماس الفلسطينية، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين".
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
13:36 GMT
وشدد غوتيريش على ضرورة تعزيز مساءلة الدول والالتزام بحقوق الإنسان كركيزة أساسية للسلام، مشيرًا إلى أهمية إصلاح مجلس الأمن ليصبح أكثر تمثيلاً وفاعلية، وتخفيف أعباء الديون، وبناء اقتصاد عالمي عادل للجميع.
كما لفت الأمين العام إلى تصاعد أزمة المناخ، محذرًا من محاولات إيقاف مسار الطاقة النظيفة، داعيًا جميع الدول لتكثيف جهودها قبل مؤتمر البرازيل، مؤكدًا أن الحد من ارتفاع حرارة الأرض لا يزال ممكنًا رغم تصاعد التحديات.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
غوتيريش محذرا من الذكاء الاصطناعي: من الممكن استخدامه بـ"نية خبيثة" ويسبب ضررا واسعا
18 يوليو 2023, 14:51 GMT
وختم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته، بالتأكيد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل "بوصلة أخلاقية" للحوار وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان، داعيًا العالم للاختيار بين "الفوضى أو الاستقرار والسلام".
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال المناقشة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة عدد من الزعماء والسياسيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала