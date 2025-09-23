https://sarabic.ae/20250923/ترامب-أعمل-على-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-لكن-حماس-رفضت-عروض-السلام-1105168848.html

ترامب: أعمل على وقف إطلاق النار في غزة لكن "حماس" رفضت عروض السلام

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه يعمل جاهدا على وقف إطلاق النار في غزة، لكن "حماس" رفضت عروض السلام. 23.09.2025, سبوتنيك عربي

وشدد ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة إنهاء الحرب في غزة فورًا وإطلاق سراح الرهائن المتبقين. وقال: "يجب أن ننهي الحرب في غزة فورًا، يجب أن نوقفها، يجب أن نفعل ذلك، يجب أن نبدأ المفاوضات فورًا، يجب أن نتفاوض على السلام، يجب أن نعيد الرهائن".وأشار إلى أن بعض الدول تسعى للاعتراف بالدولة الفلسطينية "بشكل أحادي"، معتبرًا أن ذلك سيكون "بمثابة مكافأة لـ"حماس" على ما ارتكبوه من فظائع، وهم يرفضون الإفراج عن الرهائن أو وقف إطلاق النار".وشدد ترامب، قائلاً: "علينا أن ننهي الحرب في غزة الآن، وأن نتفاوض على السلام، وأن نعيد الرهائن العشرين، وليس اثنين أو أربعة". وأشار أيضاً إلى ملف الجثث، قائلاً: "نريد أيضاً الـ38 جثة، وعائلاتهم جاءت إلي، وهم يريدون جثث أبنائهم كما لو كانوا أحياء".ويجتمع قادة العالم في نيويورك، في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام، لإلقاء خطابات على مدى أيام عدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانين اليوم الثلاثاء.وسيبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البريةروبيو: اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية سيحظى ببعض الاهتمام لكن لا وجود لهذه الدولة

