أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينوي التحدث عن "الخير والشر"، بما في ذلك النزاعات الدولية وحلولها، خلال خطابه المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في... 21.09.2025, سبوتنيك عربي
ترامب يكشف عما ينوي التحدث عنه في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينوي التحدث عن "الخير والشر"، بما في ذلك النزاعات الدولية وحلولها، خلال خطابه المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 23 سبتمبر/أيلول الجاري.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "سألقي خطابًا وأتحدث عن الخير والشر. لقد خضنا سبع حروب حللناها. حَسمتُ سبعًا منها. يتبقى لي حرب أو اثنتان".
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه "سيتحدث تحديدا عن الصراع في أوكرانيا والقتال في قطاع غزة".
وفي الوقت ذاته، أعرب ترامب عن ثقته في أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون الحدث الرئيسي في الأسبوع المقبل.
ويجتمع قادة العالم في نيويورك في شهر سبتمبر/أيلول من كل عام لإلقاء خطابات على مدى عدة أيام في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ دورتها الثمانون يوم الثلاثاء.
وسيبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة، تحت شعار "معا نحقق الأفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".
وبعد 8 عقود على إنشائها، لا تزال الأمم المتحدة المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تستطيع فيه الدول الاجتماع لمعالجة خلافاتها وإيجاد أرضية مشتركة بما يسهم في صياغة مستقبلها المشترك.