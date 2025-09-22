https://sarabic.ae/20250922/عباس-على-حماس-وكل-الفصائل-أن-تسلم-أسلحتها-للسلطة-الفلسطينية-لأننا-نريد-دولة-غير-مسلحة-1105144960.html
عباس: على حماس وكل الفصائل أن تسلم أسلحتها للسلطة الفلسطينية لأننا نريد دولة غير مسلحة
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، أنه يجب على "حماس" وكل الفصائل أن تسلم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يريد دولة غير مسلحة. 22.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال عباس: "الحرب على شعبنا يجب أن تتوقف فورا وجرائم الحصار والتجويع ليست وسيلة لتحقيق الأمن، ونؤكد استعدادنا للعمل مع شركائنا لتنفيذ خطة السلام ضمن جدول محدد".وتابع عباس: "لن يكون لحماس دور في غزة وعليها وغيرها من الفصائل تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية، ونريد دولة فلسطينية غير مسلحة، ونطالب بوقف الاستيطان والضم وعنف المستوطنين والاعتداء على المقدسات".وأضاف: "ندين سياسات الاحتلال التي تعزل القدس والتصريحات الإسرائيلية بشأن إسرائيل الكبرى، ونؤكد التزامنا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب في غزة، ونضع قانون انتخاب يرفض مشاركة أي طرف لا يلتزم بالشرعية الدولية".وأضاف: "أقول للشعب الإسرائيلي إن مستقبلنا ومستقبلكم يكمن في السلام، ونرفض الخلط بين التضامن مع القضية الفلسطينية والعداء للسامية الذي نرفضه انطلاقا من مبادئنا".وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن بلاده "تفعل كل ما بوسعها للحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين".وقال ماكرون، في كلمة له خلال مؤتمر "نيويورك 2" بالأمم المتحدة، إنه "وفاء لالتزام بلاده التاريخي في الشرق الأوسط، أعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين"، مشيرا إلى أن الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون عزلة.يأتي المؤتمر غداة إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى نحو 150 من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة.ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطينمسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الاعتراف بفلسطين خطوة مهمة لكن يجب أن يفضي إلى إقامة الدولة المستقلة
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، أنه يجب على "حماس" وكل الفصائل أن تسلم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يريد دولة غير مسلحة.
وقال عباس: "الحرب على شعبنا يجب أن تتوقف فورا وجرائم الحصار والتجويع ليست وسيلة لتحقيق الأمن، ونؤكد استعدادنا للعمل مع شركائنا لتنفيذ خطة السلام ضمن جدول محدد".
وأضاف: "نطالب بإدخال المساعدات لغزة وانسحاب الاحتلال منها والإفراج عن الرهائن، ونشيد بالوساطة المصرية القطرية الأمريكية ونثمن مواقف مصر والأردن الرافضة للتهجير، وندين الاعتداء الغاشم على سيادة دولة قطر الشقيقة ودول عربية أخرى".
وتابع عباس: "لن يكون لحماس دور في غزة وعليها وغيرها من الفصائل تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية، ونريد دولة فلسطينية غير مسلحة، ونطالب بوقف الاستيطان والضم وعنف المستوطنين والاعتداء على المقدسات".
وأضاف: "ندين سياسات الاحتلال التي تعزل القدس والتصريحات الإسرائيلية بشأن إسرائيل الكبرى، ونؤكد التزامنا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب في غزة، ونضع قانون انتخاب يرفض مشاركة أي طرف لا يلتزم بالشرعية الدولية".
وتابع: "نريد دولة قائمة على التعددية والتداول السلمي للسلطة، وندعو الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى القيام بذلك، واعترفنا بحق إسرائيل في الوجود وما زلنا نعترف بذلك، وندعو إسرائيل للجلوس إلى طاولة المفاوضات لوقف شلال الدم".
وأضاف: "أقول للشعب الإسرائيلي إن مستقبلنا ومستقبلكم يكمن في السلام، ونرفض الخلط بين التضامن مع القضية الفلسطينية والعداء للسامية الذي نرفضه انطلاقا من مبادئنا".
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن بلاده "تفعل كل ما بوسعها للحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين".
وقال ماكرون، في كلمة له خلال مؤتمر "نيويورك 2" بالأمم المتحدة،
إنه "وفاء لالتزام بلاده التاريخي في الشرق الأوسط، أعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين"، مشيرا إلى أن الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون عزلة.
يأتي المؤتمر غداة إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، ليرتفع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى نحو 150 من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة.
وفي 12 سبتمبر الجاري وبأغلبية ساحقة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يقر "إعلان نيويورك" (وهو مبادرة سعودية فرنسية لإحياء ودعم فكرة حل الدولتين) الذي حدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.
جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.