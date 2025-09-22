https://sarabic.ae/20250922/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-لا-سلام-في-الشرق-الأوسط-دون-حل-الدولتين-1105144471.html

الأمين العام للأمم المتحدة: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين

الأمين العام للأمم المتحدة: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين

سبوتنيك عربي

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إنه "لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين"، مؤكدا أن ذلك يتطلب قرارات صعبة وقيادة جريئة من... 22.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-22T19:46+0000

2025-09-22T19:46+0000

2025-09-22T20:03+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أنطونيو غوتيريش

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82aaa64b40483f553de42cbdcc49eb07.jpg

وأوضح غوتيريش، في كلمته خلال مؤتمر "نيويورك 2" في مقر الأمم المتحدة، أن "حل الدولتين يتسق مع القانون الدولي ويحظى بتأييد المجتمع الدولي والجمعية العامة"، مضيفا: "علينا أن نجدد التزامنا بحل الدولتين قبل فوات الأوان".ودعا، "لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدا أنه "لا مبرر لما يحدث في الضفة الغربية ولاستمرار إقامة المستوطنات فيها".وأضاف غوتيريش، أن "مدينة القدس يجب أن تصبح عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية"، مشددا على أن من يعرقل مسار حل الدولتين الإجابة عن سؤال أساسي هو، ما البديل؟وقال ماكرون، في كلمة له خلال مؤتمر "نيويورك 2" بالأمم المتحدة، إنه "وفاء لالتزام بلاده التاريخي في الشرق الأوسط، أعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين"، مشيرا إلى أن الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون عزلة.وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.واعتُمد "إعلان نيويورك" الأول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت. جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.

https://sarabic.ae/20250922/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الاعتراف-بفلسطين-خطوة-مهمة-لكن-يجب-أن-يفضي-إلى-إقامة-الدولة-المستقلة-1105139577.html

https://sarabic.ae/20250921/نتنياهو-لن-تقوم-دولة-فلسطينية-1105105061.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أنطونيو غوتيريش, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم