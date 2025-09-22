https://sarabic.ae/20250922/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-لا-سلام-في-الشرق-الأوسط-دون-حل-الدولتين-1105144471.html
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إنه "لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين"، مؤكدا أن ذلك يتطلب قرارات صعبة وقيادة جريئة من
وأوضح غوتيريش، في كلمته خلال مؤتمر "نيويورك 2" في مقر الأمم المتحدة، أن "حل الدولتين يتسق مع القانون الدولي ويحظى بتأييد المجتمع الدولي والجمعية العامة"، مضيفا: "علينا أن نجدد التزامنا بحل الدولتين قبل فوات الأوان".ودعا، "لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدا أنه "لا مبرر لما يحدث في الضفة الغربية ولاستمرار إقامة المستوطنات فيها".وأضاف غوتيريش، أن "مدينة القدس يجب أن تصبح عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية"، مشددا على أن من يعرقل مسار حل الدولتين الإجابة عن سؤال أساسي هو، ما البديل؟وقال ماكرون، في كلمة له خلال مؤتمر "نيويورك 2" بالأمم المتحدة، إنه "وفاء لالتزام بلاده التاريخي في الشرق الأوسط، أعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين"، مشيرا إلى أن الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون عزلة.وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.واعتُمد "إعلان نيويورك" الأول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت. جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إنه "لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين"، مؤكدا أن ذلك يتطلب قرارات صعبة وقيادة جريئة من كل الأطراف.
وأوضح غوتيريش، في كلمته خلال مؤتمر "نيويورك 2" في مقر الأمم المتحدة، أن "حل الدولتين يتسق مع القانون الدولي ويحظى بتأييد المجتمع الدولي والجمعية العامة"، مضيفا: "علينا أن نجدد التزامنا بحل الدولتين قبل فوات الأوان".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن "إقامة دولة للفلسطينيين ليست مكافأة بل حق"، مشيرا إلى أن "حل الدولتين يتسق مع القانون الدولي ويحظى بتأييد المجتمع الدولي والجمعية العامة".
ودعا، "لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدا أنه "لا مبرر لما يحدث في الضفة الغربية ولاستمرار إقامة المستوطنات فيها".
وأضاف غوتيريش، أن "مدينة القدس يجب أن تصبح عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية"، مشددا على أن من يعرقل مسار حل الدولتين الإجابة عن سؤال أساسي هو، ما البديل؟
وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق اليوم، أن بلاده "تفعل كل ما بوسعها للحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين".
وقال ماكرون، في كلمة له خلال مؤتمر "نيويورك 2" بالأمم المتحدة، إنه "وفاء لالتزام بلاده التاريخي في الشرق الأوسط، أعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين
"، مشيرا إلى أن الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون عزلة.
وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
واعتُمد "إعلان نيويورك" الأول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت.
ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.
جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.