الأمين العام للأمم المتحدة: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
الأمين العام للأمم المتحدة: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين
الأمين العام للأمم المتحدة: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إنه "لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين"، مؤكدا أن ذلك يتطلب قرارات صعبة وقيادة جريئة من... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T19:46+0000
2025-09-22T20:03+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أنطونيو غوتيريش
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82aaa64b40483f553de42cbdcc49eb07.jpg
وأوضح غوتيريش، في كلمته خلال مؤتمر "نيويورك 2" في مقر الأمم المتحدة، أن "حل الدولتين يتسق مع القانون الدولي ويحظى بتأييد المجتمع الدولي والجمعية العامة"، مضيفا: "علينا أن نجدد التزامنا بحل الدولتين قبل فوات الأوان".ودعا، "لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدا أنه "لا مبرر لما يحدث في الضفة الغربية ولاستمرار إقامة المستوطنات فيها".وأضاف غوتيريش، أن "مدينة القدس يجب أن تصبح عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية"، مشددا على أن من يعرقل مسار حل الدولتين الإجابة عن سؤال أساسي هو، ما البديل؟وقال ماكرون، في كلمة له خلال مؤتمر "نيويورك 2" بالأمم المتحدة، إنه "وفاء لالتزام بلاده التاريخي في الشرق الأوسط، أعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين"، مشيرا إلى أن الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون عزلة.وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.واعتُمد "إعلان نيويورك" الأول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت. جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
https://sarabic.ae/20250922/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الاعتراف-بفلسطين-خطوة-مهمة-لكن-يجب-أن-يفضي-إلى-إقامة-الدولة-المستقلة-1105139577.html
https://sarabic.ae/20250921/نتنياهو-لن-تقوم-دولة-فلسطينية-1105105061.html
تابعنا عبر
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إنه "لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين"، مؤكدا أن ذلك يتطلب قرارات صعبة وقيادة جريئة من كل الأطراف.
وأوضح غوتيريش، في كلمته خلال مؤتمر "نيويورك 2" في مقر الأمم المتحدة، أن "حل الدولتين يتسق مع القانون الدولي ويحظى بتأييد المجتمع الدولي والجمعية العامة"، مضيفا: "علينا أن نجدد التزامنا بحل الدولتين قبل فوات الأوان".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن "إقامة دولة للفلسطينيين ليست مكافأة بل حق"، مشيرا إلى أن "حل الدولتين يتسق مع القانون الدولي ويحظى بتأييد المجتمع الدولي والجمعية العامة".
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الاعتراف بفلسطين خطوة مهمة لكن يجب أن يفضي إلى إقامة الدولة المستقلة
17:58 GMT
ودعا، "لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة"، مؤكدا أنه "لا مبرر لما يحدث في الضفة الغربية ولاستمرار إقامة المستوطنات فيها".
وأضاف غوتيريش، أن "مدينة القدس يجب أن تصبح عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية"، مشددا على أن من يعرقل مسار حل الدولتين الإجابة عن سؤال أساسي هو، ما البديل؟
وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق اليوم، أن بلاده "تفعل كل ما بوسعها للحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين".
وقال ماكرون، في كلمة له خلال مؤتمر "نيويورك 2" بالأمم المتحدة، إنه "وفاء لالتزام بلاده التاريخي في الشرق الأوسط، أعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين"، مشيرا إلى أن الإسرائيليين والفلسطينيين يعيشون عزلة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
‌‏نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية
أمس, 17:26 GMT
وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أمس الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
واعتُمد "إعلان نيويورك" الأول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت.
ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.
جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
