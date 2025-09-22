https://sarabic.ae/20250922/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الاعتراف-بفلسطين-خطوة-مهمة-لكن-يجب-أن-يفضي-إلى-إقامة-الدولة-المستقلة-1105139577.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الاعتراف بفلسطين خطوة مهمة لكن يجب أن يفضي إلى إقامة الدولة المستقلة

أكد الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن تزايد اعتراف الدول بفلسطين يمثل خطوة بالغة الأهمية على صعيد القضية الفلسطينية،... 22.09.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن اعتراف أربع دول مؤخرًا بفلسطين يأتي في سياق جدول الأعمال الذي رسمته القضية الفلسطينية على المستويين الشعبي والجماهيري عالميًا، مشيرًا إلى المسيرات الحاشدة التي خرجت بمئات الآلاف في كل أنحاء العالم، مطالبة بوقف الحرب الإجرامية وفك الحصار، وبالتوصل إلى عملية سياسية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين.وبيّن أن نبض الشارع العالمي قد انعكس بوضوح على الحكومات التي استجابت لضغوط الجماهير المتظاهرة، ولفت إلى "إدراك هذه الحكومات بأن حرب الإبادة المستمرة ما كان لها أن تستمر لولا الدعم والشراكة والتغطية على جرائم الاحتلال من قبل الإدارة الأمريكية، ولولا غياب آليات عملية للضغط على الاحتلال لوقف الحرب والتأكيد على حرية واستقلال الشعب الفلسطيني".ورحب أبو يوسف باعتراف الدول الأوروبية بفلسطين، و"توقع المزيد من الاعترافات خلال اجتماع الأمم المتحدة في الأيام القادمة، وشدد على أن هذه الخطوة يجب ألا تكون معزولة عن سياقها، فموضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية مهم، لكن يجب أن يصاحبه وقف فوري للحرب، والتوجه نحو عملية سياسية تقود إلى إنهاء الاحتلال والاستعمار، وبناء وإقامة الدولة الفلسطينية، وضمان حق العودة للاجئين استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية. ودعا إلى البدء الفوري في الضغط على الاحتلال لوقف الحرب، والتأكيد على ضرورة تجسيد دولة فلسطين المعترف بها على الأرض".واعتبر أن كل ذلك يأتي في سياق عزلة إسرائيل المتزايدة، حيث بات العالم يدرك أن إسرائيل دولة منبوذة لا تعترف بالقوانين الدولية، ويشهد على سياسة القتل والتدمير وقتل الأطفال والنساء. ودعا إلى فرض عقوبات فورية على هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وعزلها ومحاكمتها، ووقف الحرب بشكل فوري.وشهد يوم أمس الأحد، حدثًا استثنائيًا باعتراف 4 دول غربية وهي كندا وأستراليا وبريطانيا، رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة وصفها الفلسطينيون بـ"التاريخية"، بينما أثارت هذه القرارات استنفار إسرائيل، واعتبرت السلطة الفلسطينية هذا اليوم "محطة مهمة"، مشيدة بهذه الدول على موقفها.وتعهدت دول أخرى، مثل فرنسا ومالطا وبلجيكا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2025، وسط رفض واستنكار من إسرائيل وأمريكا لهذه الخطوة.وقد قوبلت تصريحات عدة دول غربية حول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين بالرفض والإدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.وتحظى دولة فلسطين، بالإضافة إلى روسيا، باعتراف 151 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، فيما لم تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024، حق النقض (الفيتو) لمنع منحها العضوية الكاملة في المنظمة.

