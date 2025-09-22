الأونروا: لا معنى للاعتراف بالدولة الفلسطينية دون وقف إطلاق النار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250922/الأونروا-لا-معنى-للاعتراف-بالدولة-الفلسطينية-دون-وقف-إطلاق-النار--1105137770.html
الأونروا: لا معنى للاعتراف بالدولة الفلسطينية دون وقف إطلاق النار
الأونروا: لا معنى للاعتراف بالدولة الفلسطينية دون وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
صرح فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بأن الاعتراف بدولة فلسطين لا قيمة له دون... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T17:08+0000
2025-09-22T17:08+0000
العالم
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
الاونروا
الحرب
اسرائيل
الاعتراف بدولة فلسطين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093754108_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_67ff728c0f37a895cf53d17fcc209aca.jpg
ونقل الموقع الرسمي للمنظمة عن لازاريني قوله: "في حين أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر مرحب به، فإنه لا يعني الكثير إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة".وأكد لازاريني أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يكون نقطة تحول ويؤدي إلى بداية عملية السلام في المنطقة.وفي وقت سابق، أفادت وكالة فرنسية، نقلاً عن مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم تسمه، أن عشر دول، من بينها فرنسا، ستعترف بفلسطين خلال مؤتمر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 22 سبتمبر/أيلول. وقد قوبلت تصريحات عدة دول غربية حول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين بالرفض والإدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطينالبلدان المعترفة بدولة فلسطين
https://sarabic.ae/20250922/مسؤول-بحركة-فتح-في-لبنان-الاعتراف-بدولة-فلسطين-خطوة-ناقصة-إذا-لم-يوقف-العالم-حرب-الإبادة-في-غزة-1105136025.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093754108_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_a7c9e72aa0c0275f210be8f3d00295ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الاونروا, الحرب, اسرائيل, الاعتراف بدولة فلسطين
العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الاونروا, الحرب, اسرائيل, الاعتراف بدولة فلسطين

الأونروا: لا معنى للاعتراف بالدولة الفلسطينية دون وقف إطلاق النار

17:08 GMT 22.09.2025
© AP Photoوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بأن الاعتراف بدولة فلسطين لا قيمة له دون وقف إطلاق النار على أراضيها.
ونقل الموقع الرسمي للمنظمة عن لازاريني قوله: "في حين أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر مرحب به، فإنه لا يعني الكثير إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة".
وأكد لازاريني أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يكون نقطة تحول ويؤدي إلى بداية عملية السلام في المنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس الأحد، اعتراف لندن بدولة فلسطين، وصدرت تصريحات مماثلة عن سلطات أستراليا وكندا والبرتغال.

البلدان المعترفة بدولة فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
مسؤول بحركة "فتح" في لبنان: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة ناقصة إذا لم يوقف العالم حرب الإبادة في غزة
16:11 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وكالة فرنسية، نقلاً عن مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم تسمه، أن عشر دول، من بينها فرنسا، ستعترف بفلسطين خلال مؤتمر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 22 سبتمبر/أيلول.
وقد قوبلت تصريحات عدة دول غربية حول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين بالرفض والإدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.
كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
البلدان المعترفة بدولة فلسطين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала