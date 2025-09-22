https://sarabic.ae/20250922/الأونروا-لا-معنى-للاعتراف-بالدولة-الفلسطينية-دون-وقف-إطلاق-النار--1105137770.html

الأونروا: لا معنى للاعتراف بالدولة الفلسطينية دون وقف إطلاق النار

الأونروا: لا معنى للاعتراف بالدولة الفلسطينية دون وقف إطلاق النار

صرح فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بأن الاعتراف بدولة فلسطين لا قيمة له دون...

ونقل الموقع الرسمي للمنظمة عن لازاريني قوله: "في حين أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر مرحب به، فإنه لا يعني الكثير إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة".وأكد لازاريني أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يكون نقطة تحول ويؤدي إلى بداية عملية السلام في المنطقة.وفي وقت سابق، أفادت وكالة فرنسية، نقلاً عن مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم تسمه، أن عشر دول، من بينها فرنسا، ستعترف بفلسطين خلال مؤتمر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 22 سبتمبر/أيلول. وقد قوبلت تصريحات عدة دول غربية حول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين بالرفض والإدانة من إسرائيل والولايات المتحدة.كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطينالبلدان المعترفة بدولة فلسطين

