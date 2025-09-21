https://sarabic.ae/20250921/كندا-وأستراليا-تعلنان-الاعتراف-رسميا-بدولة-فلسطين--عاجل--1105099964.html

كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين

كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين

سبوتنيك عربي

أعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا، اليوم الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. 21.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-21T13:13+0000

2025-09-21T13:13+0000

2025-09-21T13:39+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار كندا

أستراليا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/0e/1058539840_0:73:1400:861_1920x0_80_0_0_db741aee880a214e65c078c06348dabe.jpg

وكتب رئيس وزراء كندا، مارك كارني على منصة "إكس": "اليوم، كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين".وجاء في بيان لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيز: "اعتبارا من اليوم الأحد 21 سبتمبر(إيلول) 2025، تعترف أستراليا رسميا بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة".أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ببنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستتصدى وستحارب دعوات إقامة دولة فلسطينية، مشيرأ إلى أنها "تهدد وجود إسرائيل".وأكد وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله لوكالة "سبوتنيك"، أن الاعترافات بدولة فلسطين "ثمرة عمل دبلوماسي لسنوات وتأتي في ظل حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني".ومن المقرر أن يلقي ماكرون خطابًا يعلن فيه رسميًا الاعتراف بدولة فلسطين، وسيشاركه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر الفيديو، في رئاسة المؤتمر الدولي من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.كاتس: ننتظر القرار السياسي بشأن غزة والجيش جاهز للتنفيذبريطانيا: لا ينبغي لـ"حماس" لعب أي دور في حكم فلسطين

https://sarabic.ae/20250919/فرنسا-10-دول-ستعترف-بدولة-فلسطين-الإثنين-المقبل-1105046073.html

https://sarabic.ae/20250921/بريطانيا-الاعتراف-بدولة-فلسطين-لا-يعني-إقامتها-فورا-1105095331.html

أستراليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار كندا, أستراليا