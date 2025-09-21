كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
13:13 GMT 21.09.2025 (تم التحديث: 13:39 GMT 21.09.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية
© Sputnik . Ajwad Jradat
أعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا، اليوم الأحد، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكتب رئيس وزراء كندا، مارك كارني على منصة "إكس": "اليوم، كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين".
وأشار كارني إلى أن السلطة الفلسطينية تعهدت لكندا والمجتمع الدولي بتنفيذ الإصلاحات اللازمة والانتخابات العامة في عام 2026.
وجاء في بيان لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيز: "اعتبارا من اليوم الأحد 21 سبتمبر(إيلول) 2025، تعترف أستراليا رسميا بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة".
وكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على منصة "إكس": "اليوم، من أجل استعادة الأمل في السلام للفلسطينيين والإسرائيليين وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين".
19 سبتمبر, 18:17 GMT
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ببنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستتصدى وستحارب دعوات إقامة دولة فلسطينية، مشيرأ إلى أنها "تهدد وجود إسرائيل".
وقال نتنياهو خلال جلسة للحكومة الإسرائيلية: "سيتعين علينا خوض المعركة سواء في الأمم المتحدة أو في كل المحافل والساحات الدولية ضد التضليل المنهجي ضدنا، وضد الدعوات لإقامة دولة فلسطينية والتي من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر".
وأكد وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله لوكالة "سبوتنيك"، أن الاعترافات بدولة فلسطين "ثمرة عمل دبلوماسي لسنوات وتأتي في ظل حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني".
ومن المقرر أن يلقي ماكرون خطابًا يعلن فيه رسميًا الاعتراف بدولة فلسطين، وسيشاركه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر الفيديو، في رئاسة المؤتمر الدولي من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وقد اعتُمد "إعلان نيويورك" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا في تموز/يوليو الماضي لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.
جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.