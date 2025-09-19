https://sarabic.ae/20250919/فرنسا-10-دول-ستعترف-بدولة-فلسطين-الإثنين-المقبل-1105046073.html
فرنسا: 10 دول ستعترف بدولة فلسطين الإثنين المقبل
فرنسا: 10 دول ستعترف بدولة فلسطين الإثنين المقبل
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن 10 دول من بينها فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال مؤتمر يعقد في نيويورك يوم الإثنين المقبل، في إطار اجتماعات الجمعية... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T18:17+0000
2025-09-19T18:17+0000
2025-09-19T18:23+0000
أخبار فرنسا
أخبار فلسطين اليوم
منظمة الأمم المتحدة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103152361_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_abc3919685f995d426e1ba29924a3c0d.jpg
ووفقاً لمستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تشمل هذه الدول كلا من فرنسا، بريطانيا، أستراليا، كندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، البرتغال، مالطا، أندورا وسان مارينو.واعتبرت الرئاسة الفرنسية أن ذلك سيكون "أكبر انتهاك للقانون الدولي". وأضافت: "سنطلب من إسرائيل، بالتعاون مع شركائنا، اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم انهيار السلطة الفلسطينية"، مشددة على أن "حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية يجب أن تكون على أساس حدود عام 1967".وقد أبدى مسؤولون إسرائيليون في الآونة الأخيرة نيتهم ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، في رد على التحركات الدولية للاعتراف بدولة فلسطين.وأضاف: "سيكون هذا انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة، ومن المهم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة اليوم للحفاظ على حل الدولتين".وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح في مقابلة مع قناة إسرائيلية أمس الخميس، بأن إسرائيل تُعرض صورتها ومصداقيتها للخطر في العالم بسبب الضحايا المدنيين في غزة.في السياق ذاته، دافع ماكرون عن قراره بالاعتراف بدولة فلسطين في وقت لاحق من هذا الشهر، موضحا أن هذه الخطوة "هي أفضل طريقة لعزل حركة حماس".ومن المنتظر أن تُعقد قمة حول القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول الجاري، تحت رئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا. وقد أعلن ماكرون سابقًا عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال هذه القمة، حيث أكدت دول أخرى أيضاً رغبتها في اتخاذ نفس الخطوة.
https://sarabic.ae/20250729/فرنسا-تشيد-باعتزام-بريطانيا-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1103171053.html
https://sarabic.ae/20250726/عباس-يشكر-دولة-عربية-أسهمت-في-التزام-فرنسا-بالاعتراف-بدولة-فلسطين-1103048171.html
أخبار فرنسا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103152361_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_41a005b8ec7ae4f62baf7533bbb6fe97.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل
أخبار فرنسا , أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل
فرنسا: 10 دول ستعترف بدولة فلسطين الإثنين المقبل
18:17 GMT 19.09.2025 (تم التحديث: 18:23 GMT 19.09.2025)
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أن 10 دول من بينها فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال مؤتمر يعقد في نيويورك يوم الإثنين المقبل، في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ووفقاً لمستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تشمل هذه الدول كلا من فرنسا، بريطانيا، أستراليا، كندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، البرتغال، مالطا، أندورا وسان مارينو.
كما حذرت الرئاسة الفرنسية من أن أي خطوة من قبل إسرائيل لضمّ الضفة الغربية، وهي الخطوة التي ألمح إليها مسؤولون إسرائيليون مؤخراً ردًا على اعتراف بعض الدول الغربية بدولة فلسطين، تعتبر "خطاً أحمر واضحاً".
واعتبرت الرئاسة الفرنسية أن ذلك سيكون "أكبر انتهاك للقانون الدولي". وأضافت: "سنطلب من إسرائيل، بالتعاون مع شركائنا، اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم انهيار السلطة الفلسطينية
"، مشددة على أن "حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية يجب أن تكون على أساس حدود عام 1967".
وقد أبدى مسؤولون إسرائيليون في الآونة الأخيرة نيتهم ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، في رد على التحركات الدولية للاعتراف بدولة فلسطين.
وفي تعليقه على ذلك، أكد المسؤول الفرنسي أن "أجندتنا هي أجندة إيجابية، ولا نهدف إلى ردود فعل سلبية. نحن نبذل جهوداً حقيقية من أجل السلام"، لكن ضمّ الضفة الغربية يعتبر بالنسبة لفرنسا "خطاً أحمر واضحاً".
وأضاف: "سيكون هذا انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة، ومن المهم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة اليوم للحفاظ على حل الدولتين
".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح في مقابلة مع قناة إسرائيلية أمس الخميس، بأن إسرائيل تُعرض صورتها ومصداقيتها للخطر في العالم بسبب الضحايا المدنيين في غزة.
وأكد ماكرون أن العمليات العسكرية في غزة تسببت في نتائج عكسية. مشيرا إلى أن "استمرار هذا النهج يضعف مكانة إسرائيل على الساحة الدولية ويقلل من دعمها العالمي".
في السياق ذاته، دافع ماكرون عن قراره بالاعتراف بدولة فلسطين في وقت لاحق من هذا الشهر، موضحا أن هذه الخطوة "هي أفضل طريقة لعزل حركة حماس".
ومن المنتظر أن تُعقد قمة حول القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة
بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول الجاري، تحت رئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا. وقد أعلن ماكرون سابقًا عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال هذه القمة، حيث أكدت دول أخرى أيضاً رغبتها في اتخاذ نفس الخطوة.