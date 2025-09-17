https://sarabic.ae/20250917/إعلام-بريطانيا-تعتزم-الاعتراف-بفلسطين-نهاية-هذا-الأسبوع--1104966034.html

إعلام: بريطانيا تعتزم الاعتراف بفلسطين نهاية هذا الأسبوع

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن بريطانيا تعتزم الاعتراف بفلسطين في نهاية هذا الأسبوع بعد زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى لندن. 17.09.2025

وجاء في القال المنشور في تلك الوسائل: "كير ستارمر (رئيس الوزراء البريطاني) سيعترف رسميًا بفلسطين كدولة نهاية هذا الأسبوع بعد اختتام الرئيس ترامب زيارته الرسمية إلى بريطانيا".وجاء في بيان مكتب ستارمر: "نحن عازمون على الدفاع عن جدوى حل الدولتين، ولذلك سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جادة لإنهاء الوضع المتردي في غزة وتلتزم بسلام مستدام طويل الأمد، بما في ذلك السماح للأمم المتحدة باستئناف المساعدات الإنسانية لشعب غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، وحتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتوضح أنه لن يكون هناك ضم لغزة أو الضفة الغربية".وتابع: "لا نساوي بين إسرائيل و"حماس" ومطالبنا من الحركة الفلسطينية لا تزال قائمة، وملتزمون بإجراء تقييم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مدى التزام الطرفين بهذه الخطوات قبل اتخاذ القرار النهائي".فرنسا تشيد باعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين

