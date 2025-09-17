عربي
إعلام: بريطانيا تعتزم الاعتراف بفلسطين نهاية هذا الأسبوع
إعلام: بريطانيا تعتزم الاعتراف بفلسطين نهاية هذا الأسبوع
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن بريطانيا تعتزم الاعتراف بفلسطين في نهاية هذا الأسبوع بعد زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى لندن. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في القال المنشور في تلك الوسائل: "كير ستارمر (رئيس الوزراء البريطاني) سيعترف رسميًا بفلسطين كدولة نهاية هذا الأسبوع بعد اختتام الرئيس ترامب زيارته الرسمية إلى بريطانيا".وجاء في بيان مكتب ستارمر: "نحن عازمون على الدفاع عن جدوى حل الدولتين، ولذلك سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جادة لإنهاء الوضع المتردي في غزة وتلتزم بسلام مستدام طويل الأمد، بما في ذلك السماح للأمم المتحدة باستئناف المساعدات الإنسانية لشعب غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، وحتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتوضح أنه لن يكون هناك ضم لغزة أو الضفة الغربية".وتابع: "لا نساوي بين إسرائيل و"حماس" ومطالبنا من الحركة الفلسطينية لا تزال قائمة، وملتزمون بإجراء تقييم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مدى التزام الطرفين بهذه الخطوات قبل اتخاذ القرار النهائي".فرنسا تشيد باعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، بأن بريطانيا تعتزم الاعتراف بفلسطين في نهاية هذا الأسبوع بعد زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى لندن.
وجاء في القال المنشور في تلك الوسائل: "كير ستارمر (رئيس الوزراء البريطاني) سيعترف رسميًا بفلسطين كدولة نهاية هذا الأسبوع بعد اختتام الرئيس ترامب زيارته الرسمية إلى بريطانيا".

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد صرح في وقت سابق، أن بريطانيا ستعترف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وتتخذ خطوات لإنهاء الوضع المروع في القطاع.

وجاء في بيان مكتب ستارمر: "نحن عازمون على الدفاع عن جدوى حل الدولتين، ولذلك سنعترف بدولة فلسطين في سبتمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جادة لإنهاء الوضع المتردي في غزة وتلتزم بسلام مستدام طويل الأمد، بما في ذلك السماح للأمم المتحدة باستئناف المساعدات الإنسانية لشعب غزة دون تأخير لإنهاء المجاعة، وحتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتوضح أنه لن يكون هناك ضم لغزة أو الضفة الغربية".
وتابع: "لا نساوي بين إسرائيل و"حماس" ومطالبنا من الحركة الفلسطينية لا تزال قائمة، وملتزمون بإجراء تقييم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مدى التزام الطرفين بهذه الخطوات قبل اتخاذ القرار النهائي".
فرنسا تشيد باعتزام بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين
