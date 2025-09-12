https://sarabic.ae/20250912/الجامعة-العربية-ترحب-باعتماد-إعلان-نيويورك-لتنفيذ-حل-الدولتين-1104799735.html
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لمشروع قرار يؤيد "إعلان نيويورك" الصادر في تموز/يوليو الماضي، والهادف إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، في بيان:" إن التصويت الكاسح لصالح القرار يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا حول ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن الدول التي لم تصوت لصالح القرار "تقف في الجانب الخطأ من التاريخ".وقد أعتمد "إعلان نيويورك" بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويعد الإعلان، الذي يتألف من سبع صفحات، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا في تموز/يوليو الماضي لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.ويأتي إعتماد الجمعية العامة للنص قبل 10 أيام فقط من القمة المرتقبة في نيويورك، التي ستترأسها الرياض وباريس في 22 سبتمبر/أيلول، حيث تعهدت فرنسا وعدد من الدول الغربية الأخرى بالاعتراف بدولة فلسطين في إطار الدفع نحو تطبيق حل الدولتين.
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لمشروع قرار يؤيد "إعلان نيويورك" الصادر في تموز/يوليو الماضي، والهادف إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، في بيان:" إن التصويت الكاسح لصالح القرار يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا حول ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ حل الدولتين
"، مشيرًا إلى أن الدول التي لم تصوت لصالح القرار "تقف في الجانب الخطأ من التاريخ".
ونقل رشدي عن أبو الغيط قوله :"إن إعتماد الجمعية العامة لهذا القرار يُعزز من مخرجات مؤتمر تنفيذ حل الدولتين ويمنح زخمًا عالميًا إضافيًا، خصوصًا في ظل إعلان عدد من الدول نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر على مستوى القمة في 22 أيلول/سبتمبر الجاري".
وقد أعتمد "إعلان نيويورك" بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويعد الإعلان، الذي يتألف من سبع صفحات، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا
في تموز/يوليو الماضي لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.
وتكشف نتائج التصويت عن الدول التي رفضت الإعلان، وهي: الولايات المتحدة، إسرائيل، الأرجنتين، المجر، باراغواي، ناورو، ميكرونيسيا، بالاو، بابوا غينيا الجديدة وتونغا. أما الدول التي امتنعت عن التصويت فهي: التشيك، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، الإكوادور، إثيوبيا، ألبانيا، فيجي، غواتيمالا، ساموا، مقدونيا الشمالية، مولدوفا وجنوب السودان.
ويأتي إعتماد الجمعية العامة للنص قبل 10 أيام فقط من القمة المرتقبة في نيويورك، التي ستترأسها الرياض وباريس في 22 سبتمبر/أيلول، حيث تعهدت فرنسا وعدد من الدول الغربية الأخرى بالاعتراف بدولة فلسطين في إطار الدفع نحو تطبيق حل الدولتين.