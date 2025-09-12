الجامعة العربية ترحب باعتماد إعلان نيويورك لتنفيذ حل الدولتين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الجامعة العربية ترحب باعتماد إعلان نيويورك لتنفيذ حل الدولتين
سبوتنيك عربي
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لمشروع قرار يؤيد "إعلان نيويورك" الصادر... 12.09.2025
أخبار فلسطين اليوم
الجامعة
الجامعة العربي
العالم العربي
أخبار العالم الآن
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، في بيان:" إن التصويت الكاسح لصالح القرار يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا حول ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن الدول التي لم تصوت لصالح القرار "تقف في الجانب الخطأ من التاريخ".وقد أعتمد "إعلان نيويورك" بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويعد الإعلان، الذي يتألف من سبع صفحات، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا في تموز/يوليو الماضي لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.ويأتي إعتماد الجمعية العامة للنص قبل 10 أيام فقط من القمة المرتقبة في نيويورك، التي ستترأسها الرياض وباريس في 22 سبتمبر/أيلول، حيث تعهدت فرنسا وعدد من الدول الغربية الأخرى بالاعتراف بدولة فلسطين في إطار الدفع نحو تطبيق حل الدولتين.
الجامعة العربية ترحب باعتماد إعلان نيويورك لتنفيذ حل الدولتين

21:23 GMT 12.09.2025
جامعة الدول العربية
© AP Photo
تابعنا عبر
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة لمشروع قرار يؤيد "إعلان نيويورك" الصادر في تموز/يوليو الماضي، والهادف إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، في بيان:" إن التصويت الكاسح لصالح القرار يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا حول ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن الدول التي لم تصوت لصالح القرار "تقف في الجانب الخطأ من التاريخ".
ونقل رشدي عن أبو الغيط قوله :"إن إعتماد الجمعية العامة لهذا القرار يُعزز من مخرجات مؤتمر تنفيذ حل الدولتين ويمنح زخمًا عالميًا إضافيًا، خصوصًا في ظل إعلان عدد من الدول نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر على مستوى القمة في 22 أيلول/سبتمبر الجاري".
جمعية الأمم المتحدة، نيويورك 25 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت لصالح حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
14:56 GMT
وقد أعتمد "إعلان نيويورك" بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويعد الإعلان، الذي يتألف من سبع صفحات، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا في تموز/يوليو الماضي لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.
وتكشف نتائج التصويت عن الدول التي رفضت الإعلان، وهي: الولايات المتحدة، إسرائيل، الأرجنتين، المجر، باراغواي، ناورو، ميكرونيسيا، بالاو، بابوا غينيا الجديدة وتونغا. أما الدول التي امتنعت عن التصويت فهي: التشيك، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، الإكوادور، إثيوبيا، ألبانيا، فيجي، غواتيمالا، ساموا، مقدونيا الشمالية، مولدوفا وجنوب السودان.
ويأتي إعتماد الجمعية العامة للنص قبل 10 أيام فقط من القمة المرتقبة في نيويورك، التي ستترأسها الرياض وباريس في 22 سبتمبر/أيلول، حيث تعهدت فرنسا وعدد من الدول الغربية الأخرى بالاعتراف بدولة فلسطين في إطار الدفع نحو تطبيق حل الدولتين.
