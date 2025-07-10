https://sarabic.ae/20250710/ماكرون-يدعو-إلى-اعتراف-مشترك-من-باريس-ولندن-بدولة-فلسطين-1102569818.html

ماكرون يدعو إلى اعتراف مشترك من باريس ولندن بدولة فلسطين

ماكرون يدعو إلى اعتراف مشترك من باريس ولندن بدولة فلسطين

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الطريق الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. 10.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-10T17:34+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، حسب وسائل إعلام غربية.ودعا ماكرون إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب باريس ولندن، مضيفا: "أؤمن بمستقبل حل الدولتين الذي سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها".وتابع: "أؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في فرنسا وبريطانيا وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذا التوجه السياسية الذي لا يوجد طريق آخر غيره يؤدي للسلام". وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال ماكرون إن بلاده قد تعترف بدولة فلسطينية مستقلة خلال أشهر، وفي ذات الشهر أكد وزير الخارجية البريطاني أن "الاعتراف بدولة فلسطين أمر وارد وأن المملكة المتحدة لن تنتظر إذنا من أحد في هذا الأمر.

https://sarabic.ae/20250409/ماكرون-فرنسا-قد-تعترف-بالدولة-الفلسطينية-في-يونيو-المقبل-1099390226.html

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