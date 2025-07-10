https://sarabic.ae/20250710/ماكرون-يدعو-إلى-اعتراف-مشترك-من-باريس-ولندن-بدولة-فلسطين-1102569818.html
ماكرون يدعو إلى اعتراف مشترك من باريس ولندن بدولة فلسطين
ماكرون يدعو إلى اعتراف مشترك من باريس ولندن بدولة فلسطين
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الطريق الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T17:34+0000
2025-07-10T17:34+0000
2025-07-10T17:34+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، حسب وسائل إعلام غربية.ودعا ماكرون إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب باريس ولندن، مضيفا: "أؤمن بمستقبل حل الدولتين الذي سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها".وتابع: "أؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في فرنسا وبريطانيا وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذا التوجه السياسية الذي لا يوجد طريق آخر غيره يؤدي للسلام". وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال ماكرون إن بلاده قد تعترف بدولة فلسطينية مستقلة خلال أشهر، وفي ذات الشهر أكد وزير الخارجية البريطاني أن "الاعتراف بدولة فلسطين أمر وارد وأن المملكة المتحدة لن تنتظر إذنا من أحد في هذا الأمر.
https://sarabic.ae/20250409/ماكرون-فرنسا-قد-تعترف-بالدولة-الفلسطينية-في-يونيو-المقبل-1099390226.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار فرنسا , بريطانيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار فرنسا , بريطانيا
ماكرون يدعو إلى اعتراف مشترك من باريس ولندن بدولة فلسطين
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الطريق الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، حسب وسائل إعلام غربية.
ودعا ماكرون إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين
من جانب باريس ولندن، مضيفا: "أؤمن بمستقبل حل الدولتين الذي سيتيح لإسرائيل العيش بسلام وأمن مع جيرانها".
وتابع: "أؤمن بضرورة توحيد أصواتنا في فرنسا
وبريطانيا وكل مكان للاعتراف بدولة فلسطين وإطلاق هذا التوجه السياسية الذي لا يوجد طريق آخر غيره يؤدي للسلام".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال ماكرون إن بلاده قد تعترف
بدولة فلسطينية مستقلة خلال أشهر، وفي ذات الشهر أكد وزير الخارجية البريطاني أن "الاعتراف بدولة فلسطين أمر وارد وأن المملكة المتحدة لن تنتظر إذنا من أحد في هذا الأمر.