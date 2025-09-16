عربي
أمساليوم
بث مباشر
فرنسا تدين بشدة تكثيف الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة
فرنسا تدين بشدة تكثيف الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة
سبوتنيك عربي
أدانت فرنسا، اليوم الثلاثاء، بشدة تكثيف الهجوم الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، داعية تل أبيب إلى وضع حد لهذه "الحملة المدمرة التي فقدت أي منطق عسكري"، واستئناف...
وجاء في بيان الخارجية الفرنسية: "باريس تدين بشدة توسيع وتكثيف الهجوم الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، حيث لا يزال أكثر من 600 ألف مدني متواجدين هناك، وقد تسبب ذلك في التهجير القسري لأكثر من 300 ألف شخص".وأشارت إلى أن "توسيع هذه العملية العسكرية يأتي في سياق إنساني وصحي بالغ الخطورة، يتسم بالمجاعة وغياب الوصول إلى المواد الأساسية والرعاية الطبية العاجلة".وجددت فرنسا دعوتها لإسرائيل "برفع جميع القيود المفروضة فورا على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما يتيح إيصالها بشكل عاجل وكثيف ومن دون عوائق".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.وشهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.كاتس: غزة تحترق.. وروبيو يهدد "حماس"
فرنسا تدين بشدة تكثيف الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة

أدانت فرنسا، اليوم الثلاثاء، بشدة تكثيف الهجوم الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، داعية تل أبيب إلى وضع حد لهذه "الحملة المدمرة التي فقدت أي منطق عسكري"، واستئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن.
وجاء في بيان الخارجية الفرنسية: "باريس تدين بشدة توسيع وتكثيف الهجوم الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، حيث لا يزال أكثر من 600 ألف مدني متواجدين هناك، وقد تسبب ذلك في التهجير القسري لأكثر من 300 ألف شخص".

وأضافت: "تدعو فرنسا إسرائيل إلى وضع حد لهذه الحملة المدمرة، التي فقدت أي منطق عسكري، واستئناف المفاوضات في أسرع وقت من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن".

وأشارت إلى أن "توسيع هذه العملية العسكرية يأتي في سياق إنساني وصحي بالغ الخطورة، يتسم بالمجاعة وغياب الوصول إلى المواد الأساسية والرعاية الطبية العاجلة".
وجددت فرنسا دعوتها لإسرائيل "برفع جميع القيود المفروضة فورا على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما يتيح إيصالها بشكل عاجل وكثيف ومن دون عوائق".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.
ويحظى الهجوم البري الإسرائيلي بدعم مدفعي وجوي وقصف متواصل. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد الغارات الليلية على قطاع غزة، ليلة أمس الاثنين، بأن المدينة "تحترق".
وشهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.
كاتس: غزة تحترق.. وروبيو يهدد "حماس"
