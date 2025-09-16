https://sarabic.ae/20250916/فرنسا-تدين-بشدة-تكثيف-الهجوم-الإسرائيلي-على-مدينة-غزة-1104923992.html
فرنسا تدين بشدة تكثيف الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة
فرنسا تدين بشدة تكثيف الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة
سبوتنيك عربي
أدانت فرنسا، اليوم الثلاثاء، بشدة تكثيف الهجوم الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، داعية تل أبيب إلى وضع حد لهذه "الحملة المدمرة التي فقدت أي منطق عسكري"، واستئناف... 16.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-16T20:45+0000
2025-09-16T20:45+0000
2025-09-16T20:45+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104889846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2363aa7784e684c3b6c63ce6223275f8.jpg
وجاء في بيان الخارجية الفرنسية: "باريس تدين بشدة توسيع وتكثيف الهجوم الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، حيث لا يزال أكثر من 600 ألف مدني متواجدين هناك، وقد تسبب ذلك في التهجير القسري لأكثر من 300 ألف شخص".وأشارت إلى أن "توسيع هذه العملية العسكرية يأتي في سياق إنساني وصحي بالغ الخطورة، يتسم بالمجاعة وغياب الوصول إلى المواد الأساسية والرعاية الطبية العاجلة".وجددت فرنسا دعوتها لإسرائيل "برفع جميع القيود المفروضة فورا على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما يتيح إيصالها بشكل عاجل وكثيف ومن دون عوائق".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.وشهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.كاتس: غزة تحترق.. وروبيو يهدد "حماس"
https://sarabic.ae/20250916/الخارجية-المصرية-المنطقة-على-أعتاب-مرحلة-جديدة-من-الفوضى-الشاملة-نتيجة-التهور-الإسرائيلي-1104914154.html
إسرائيل
فلسطين المحتلة
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104889846_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_125f66187f34e98a0471e8775646cf1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا
فرنسا تدين بشدة تكثيف الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة
أدانت فرنسا، اليوم الثلاثاء، بشدة تكثيف الهجوم الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، داعية تل أبيب إلى وضع حد لهذه "الحملة المدمرة التي فقدت أي منطق عسكري"، واستئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن.
وجاء في بيان الخارجية الفرنسية: "باريس تدين بشدة توسيع وتكثيف الهجوم الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، حيث لا يزال أكثر من 600 ألف مدني متواجدين هناك، وقد تسبب ذلك في التهجير القسري لأكثر من 300 ألف شخص".
وأضافت: "تدعو فرنسا إسرائيل إلى وضع حد لهذه الحملة المدمرة، التي فقدت أي منطق عسكري، واستئناف المفاوضات في أسرع وقت من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن".
وأشارت إلى أن "توسيع هذه العملية العسكرية يأتي في سياق إنساني وصحي بالغ الخطورة، يتسم بالمجاعة وغياب الوصول إلى المواد الأساسية والرعاية الطبية العاجلة".
وجددت فرنسا دعوتها لإسرائيل "برفع جميع القيود المفروضة فورا على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما يتيح إيصالها بشكل عاجل وكثيف ومن دون عوائق".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للقضاء على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى
، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.
ويحظى الهجوم البري الإسرائيلي بدعم مدفعي وجوي وقصف متواصل. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد الغارات الليلية على قطاع غزة، ليلة أمس الاثنين، بأن المدينة "تحترق".
وشهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.