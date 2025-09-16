https://sarabic.ae/20250916/كاتس-غزة-تحترق-وروبيو-يهدد-حماس-1104891323.html
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن "غزة تحترق"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب بقوة" البنى التحتية لحركة حماس الفلسطينية.
وقال كاتس في تغريدة عبر منصة "إكس": "لن نتراجع حتى تنتهي المهمة بهزيمة "حماس".أتى ذلك، بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للصحفيين قبيل مغاردته تل أبيب وتوجهه إلى قطر، أن "أمام حماس مهلة قصيرة جدًا للقبول بوقف إطلاق النار".وشهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.
وقال كاتس في تغريدة عبر منصة "إكس": "لن نتراجع حتى تنتهي المهمة بهزيمة "حماس".
كما أشار إلى أن "الجيش يقاتل لتهيئة الظروف لاستعادة الرهائن وهزيمة "حماس".
أتى ذلك، بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، للصحفيين قبيل مغاردته تل أبيب وتوجهه إلى قطر، أن "أمام حماس مهلة قصيرة جدًا للقبول بوقف إطلاق النار".
وقال روبيو: "بدأ الإسرائيليون عمليات هناك (في غزة)، لذا نعتقد أنه لدينا فرصة قصيرة للتوصل إلى اتفاق. لم يعد أمامنا أشهر، وربما لدينا بضعة أيام، أو ربما بضعة أسابيع".
وشهدت مدينة غزة، ليلة أمس الاثنين/ فجر اليوم الثلاثاء، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.