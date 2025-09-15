إسرائيل تؤكد مسؤوليتها الكاملة عن عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
09:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
لابيد : المقترح المصري لتشكيل قوة عربية يمثل "ضربة موجعة" للسلام
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:18 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:26 GMT
34 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
وزير الخارجية اللبناني الأسبق: يجب أن تحمل هذه القمة قرارات حازمة صارمة تجاه إسرائيل وداعميها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إحياء مبادرة القوات العربية المشتركة هو مناورة مصرية لإعادة تأكيد نظام إقليمي محدد
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250915/إسرائيل-تؤكد-مسؤوليتها-الكاملة-عن-عملية-استهداف-قادة-حماس-في-الدوحة-1104885794.html
إسرائيل تؤكد مسؤوليتها الكاملة عن عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة
إسرائيل تؤكد مسؤوليتها الكاملة عن عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة
سبوتنيك عربي
أعلن الحساب الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية التي استهدفت قادة حركة "حماس" في الدوحة... 15.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-15T20:21+0000
2025-09-15T20:26+0000
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار قطر اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104747305_0:322:1600:1222_1920x0_80_0_0_79ed92985a48311a3954aaafc22b4f67.jpg
وأكد البيان أن إسرائيل هي من خطط للعملية ونفذتها، متبنية المسؤولية الكاملة عنها.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري قد قال، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيزور قطر غدا الثلاثاء لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة. وأضاف أن الزيارة ستبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي دولة قطر.تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى قطر بعد زيارتة لاسرائيل، والتي اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "رسالة واضحة" على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.وحذر وزير الخارجية الأمريكي الدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية من أن إسرائيل سترد على مثل هذه الخطوة. واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.وجاء في نص البيان الختامي للقمة: "دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها".
https://sarabic.ae/20250915/هل-يؤثر-قصف-قطر-على-اتفاقيات-السلام-مع-العرب-وما-تداعياته-على-خطط-إسرائيل-في-غزة-والضفة-1104882101.html
https://sarabic.ae/20250915/أمير-قطر-القمة-الطارئة-بالدوحة-رسالة-واضحة-في-وجه-إرهاب-الدولة-الإسرائيلي-1104881952.html
https://sarabic.ae/20250915/التعاون-الخليجي-يوجه-بتقييم-الوضع-الدفاعي-ومصادر-التهديد-عقب-الهجوم-الإسرائيلي-على-قطر--1104877344.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0b/1104747305_0:80:1600:1280_1920x0_80_0_0_a6170e109db6fdcc1714179c6e6f4a26.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل تؤكد مسؤوليتها الكاملة عن عملية استهداف قادة "حماس" في الدوحة

20:21 GMT 15.09.2025 (تم التحديث: 20:26 GMT 15.09.2025)
© Photo / Unsplash/ Kenny قطر
قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
© Photo / Unsplash/ Kenny
تابعنا عبر
أعلن الحساب الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، أن العملية العسكرية التي استهدفت قادة حركة "حماس" في الدوحة كانت عملية إسرائيلية مستقلة بالكامل.
وأكد البيان أن إسرائيل هي من خطط للعملية ونفذتها، متبنية المسؤولية الكاملة عنها.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري قد قال، اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيزور قطر غدا الثلاثاء لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.
لقطات فيديو تظهر الدمار الذي لحق بمجمع يضم القيادة السياسية لحركة حماس في الدوحة، قطر، بعد غارة إسرائيلية، 10 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
هل يؤثر "قصف قطر" على اتفاقيات السلام مع العرب وما تداعياته على خطط إسرائيل في غزة والضفة؟
18:07 GMT
وأشار الأنصاري في مؤتمر صحفي عقب القمة العربية الإسلامية في الدوحة إلى أنه "من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي إلى قطر غداً".
وأضاف أن الزيارة ستبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي دولة قطر.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
أمير قطر: القمة الطارئة بالدوحة رسالة واضحة في وجه إرهاب الدولة الإسرائيلي
18:04 GMT
تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى قطر بعد زيارتة لاسرائيل، والتي اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "رسالة واضحة" على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.
ومن جهته، قال روبيو: "نحن نركز الآن على ما سيحصل بعد ذلك، والدور الذي يمكن أن تلعبه قطر ليس فقط من أجل تحرير الرهائن أو نزع سلاح حماس بل أيضا خلق مستقبل أفضل بشأن غزة".
وحذر وزير الخارجية الأمريكي الدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية من أن إسرائيل سترد على مثل هذه الخطوة.
العاصمة القطرية الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
"التعاون الخليجي" يوجه بتقييم الوضع الدفاعي ومصادر التهديد عقب الهجوم الإسرائيلي على قطر
16:59 GMT
واستضافت العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الاثنين، قمة عربية إسلامية استثنائية، لبحث التطورات التي تشهدها المنطقة والهجمات الإسرائيلية التي تستهدف دولًا عدة في المنطقة، وآخرها استهداف العاصمة القطرية الدوحة، الذي يتصدر جدول أعمال القمة.
وجاء في نص البيان الختامي للقمة: "دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلاتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала